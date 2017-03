Theater Ibsens "Die Wildente" am Schauspielhaus Zürich  Wahrheit macht kaputt

Das Zürcher Schauspielhaus zeigt Ibsens „Die Wildente“ als Parabel auf das bürger-liche Sendungsbewusstsein. Das ist, vor allem dank überzeugender Schauspieler, sehenswert – auch wenn das Stück zeitweise ein wenig darunter leidet, dass Regisseurin Alize Zandwijk zu viel erzählen will

Der Unmensch kämpft für Menschlichkeit. Gregers Werle will alles besser angehen als sein herrischer Vater: den Menschen die Wahrheit sagen, ihnen ein selbständiges Leben ermöglichen, Frieden und Freiheit auf Erden erschaffen. Und richtet dabei alles zugrunde.

Im Zürcher Schauspielhaus tritt dieser Weltverbesserer im grünen Norwegerpulli sein zerstörerisches Werk an. Gregers Werle (Milian Zerzawy), Hauptfigur in Henrik Ibsens Stück „Die Wildente“, ist hier ein Musterexemplar des liberalen Bürgertums: links, menschenfreundlich, sendungsbewusst.

Sein Spielfeld ist der Dachboden von Familie Ekdal, ein zwar ärmliches, aber trautes Heim. Hinten hat der Großvater (Siggi Schwientek) auf einer Empore seinen Rückzugsort, rechts hängen über dem Bett nicht nur Hirschgeweihe. Nein, ganze Tiere kommen uns aus der Wand entgegen: Elche, Bisons, Wildschweine (Bühne: Thomas Rupert). Die Jagd ist den Ekdals eine Passion, regelmäßig geht das gutmütig naive Familienoberhaupt Hjalmar (Christian Baumbach) mit Opa auf Kaninchenhatz. Kommt Papa zurück, springt ihm seine süße Tochter Hedvig (Marie Rosa Tietjen) in die Arme. Und Gina, seine warmherzige Ehefrau (Isabelle Menke), bereitet das Essen vor.

Alles könnte so schön sein in diesem harmonischen Miteinander. Doch das ist es nicht. Denn Gregers Werle, Hjalmars alter Schulfreund, will Gutes tun.

Es fängt damit an, dass er die so lange schon leer stehende Wohnung im Haus endlich als Untermieter belegt. Es setzt sich fort, indem er Hjalmar über das Vorleben seiner vermeintlich braven Ehefrau aufklärt. Und es wird vollendet, als der eben noch selig ahnungslose Familienvater darüber im Bilde ist, dass erstens: seine Frau vor 15 Jahren mit Gregers’ Vater im Bett war. Zweitens: seine Tochter wohl gar nicht seine eigene ist. Und drittens: sich sein stabiler Kontostand nur einer heimlichen Alimentierung verdankt.

Da nagen Eifersucht und verletzter Stolz an Hjalmars Seele. Erst verstößt er seine Frau, dann seine Tochter. Das sorgsam inszenierte Familienglück der vergangenen 15 Jahre: alles nur ein großer Schwindel, er selbst aber das Opfer!

Und Gregers, der doch nur mit diesen ganzen Lügen aufräumen wollte, hat plötzlich alle Hände voll zu tun, um die Scherben einzusammeln. Gerade jetzt, appelliert er an die zerfallende Familie, sei doch nicht die Zeit der Trennungen gekommen, sondern des Neubeginns: „ein Leben in Wahrheit und ohne Heimlichkeiten“! Doch da ist es schon zu spät. „Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge“, erklärt ihm der Hausarzt Relling (Ludwig Boettger): „So nehmen sie ihm zu gleicher Zeit das Glück.“

Kein anderes Drama entlarvt so wunderbar das Moralproblem des modernen Menschen. Bei Ibsen ist zu erfahren, wie es dazu kommt, dass wir so gerne unsere eigenen Ideale zum Maßstab für alle erklären. In Gregers Werle zeigt sich die Selbstverliebtheit von Linken wie Rechten, Liberalen wie Konservativen. Viel diskutierte Begriffe wie Gutmenschentum und Klartextrede gehen hier eine auf fatale Weise erhellende Symbiose ein. Und doch wird diese Aktualität am Schauspielhaus Zürich lange Zeit nicht recht greifbar.

Das liegt daran, dass Regisseurin Alize Zandwijk zu viel erzählen will. Da ist zunächst der Vater-Sohn-Konflikt. Überdeutlich arbeitet sie den Hass zwischen dem alten Konsul Werle (Hans Kremer) und seinem Sohn Gregers heraus. Dass sich der Junge gerade im Bemühen um Abgrenzung nur umso mehr seinem eigensüchtigen Vater angleicht: Es erinnert fatal ans Klischee vom Apfel und dem Stamm. Da ist zum anderen die Geschichte vom Menschen als Wesen zwischen Kultur und Natur. Wie sich im vermeintlich kultivierten Menschenfreund Gregers mehr und mehr der Jagdinstinkt zeigt, wie er nicht locker lässt, bis das letzte Körnchen Wahrheit ans Licht gelangt: Das wird zwar überzeugend entwickelt. Eingestreute Naturrequisiten wie ein entwurzelter Baum oder auch die Tierwelt an der Wand überfrachten das Geschehen aber mehr, als dass sie es erklären.

Am überzeugendsten gerät der zweite Teil, als die Konfliktverhältnisse zwischen Vater und Sohn, Kultur und Natur schon textbedingt in den Hintergrund treten. Reduziert auf die zentrale Idee des Stücks mutiert Zandwijks Inszenierung zu einer Maschine der Umkehrungen. Je mehr Wahrheit ans Licht gelangt, desto verlogener wird das Leben, je mehr Moral ins Spiel kommt, desto unmoralischer geht es zu.

Nach dem übersteigert anmutenden Vater-Sohn-Konflikt findet hier nun auch Milian Zerzawy zu einem souveränen Rollenverständnis. Insgesamt gefällt auch Christian Baumbach, der seine Figur Hjalmar mit der nötigen Naivität ausstattet, ohne sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Großartig aber ist vor allem Marie Rosa Tietjen als Tochter Hedvig. Man sieht förmlich den Boden unter ihren Füßen schwinden, während sie aus der Sicherheit des Familienglücks nach der Trennung von Eltern und der Verstoßung durch den Vater ins Nichts abgleitet.

Und wenn Gregers ihr ausgerechnet einen Mord empfiehlt, um das Glück zurückzufordern, so zeigt sich darin die Absurdität seiner Moral. Sie solle ihr geliebtes Haustier opfern, eine Wildente: Erst dann werde Papa nicht mehr daran zweifeln, dass sie sich im Herzen als seine wahre Tochter versteht.

Kurz darauf knallt es tatsächlich. Doch Hedvig hat nicht ihre Ente erschossen. Sondern sich selbst.

Die nächsten Vorstellungen: am 13., 17., 23. und 27. März 2017, jeweils um 20 Uhr, sowie am 19. März um 15 Uhr im Schauspielhaus Zürich. Weitere Informationen auf www.schauspielhaus.ch