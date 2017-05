Theater Herr Puntila und sein Knecht Matti am Schauspielhaus Zürich

Am Zürcher Schauspielhaus gleitet Bertolt Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ in der Regie von Sebastian Baumgarten allzu oft ins Ulkig-Klamaukige ab. Vieles an der Inszenierung sei so … na ja, sagt SÜDKURIER-Mitarbeiter Torbjörn Bergflödt

Zürich war und ist eine Bertolt-Brecht-Stadt. Wichtige Stücke des Autors sind hier uraufgeführt worden – unter anderem, im Jahr 1948, „Herr Puntila und sein Knecht Matti“. Jetzt hat der deutsche Regisseur Sebastian Baumgarten am selben Ort, auf der Pfauenbühne des Schauspielhauses, das in Brechts finnischem Exil entstandene komödiantische, kernig-saftige Volksstück neu inszeniert – nur anderthalb Jahre, nachdem es im Neumarkt-Theater neu zur Diskussion gestellt worden ist.

Baumgarten hat am Pfauen 2012 eine sehr gelungene „Heilige Johanna der Schlachthöfe“ präsentiert. An diese Leistung vermag er nun allerdings nicht anzuknüpfen: Seine Puntila-Version, wiewohl wiederum von stilpassenden Verfremdungseffekten durchsetzt, gleitet allzu oft ins Ulkig-Klamaukige ab. In Bühnenbildern von Thilo Reuther, die immer wieder das Thema finnischer Wald variieren und auffallend heruntergekommene Miniatur-Behausungen für das Stück-Personal zeigen, steckt Robert Hunger-Bühler als sternhagelvoller finnischer Gutsbesitzer Puntila zuerst lange in einem Ganzkörper-Anzug, dessen Aufpolsterungen er im Bauchbereich tickartig immer wieder hochhebt. Im Suff menschelt dieses Urviech distanzlos, in nüchternem Zustand beutet es alle und alles rücksichtslos aus. Johann Jürgens als dessen Chauffeur Matti, der seinen Brotgeber illusionslos durchschaut, um sich am Ende aus dem Abhängigkeitsverhältnis zu lösen, spielt die Knecht-und-Herr-Dialektik dieses Stücks mit einer hübschen Portion an flink minimalistischem Slapstick aus. Carolin Conrad in der Rolle von Puntilas Tochter Eva gibt diese ziemlich fesch und frisch – zeigt also nicht die eigentlich verklemmte, seelisch verbogene junge Frau.

Jirka Zetts Attaché, mit dem der nüchterne Puntila Eva verheiraten will, kann sich nicht entscheiden, ob er nun ein Langweiler sein will oder doch noch ein beachtliches Restleben in den Knochen hat. Susanne-Marie Wrage, Miriam Maertens und Dagna Litzenberger-Vinet als Frauen aus dem Volk, die Puntila im Vollsuff zu Bräuten kürt, um sie im Zustand der Nüchternheit vom Hof zu jagen, sind am Ende, als der Pflaumen-Song des Komponisten Paul Dessau ertönt, verwandelt zu riesigen „Angry Birds“ wie im gleichnamigen Computerspiel. Das Examen, mit dem Matti die Ehetauglichkeit von Eva testen will – der betrunkene Puntila will die Tochter dem Chauffeur zur Frau geben –, versetzt Baumgarten in einen Ex-DDR-Plattenbau. Auch so ein Na-ja-Einfall.

Einige Wortspielchen und Textfrisierungen geraten ebenfalls mager. Selbst der an sich witzige Einfall, ein „Ich hab recht bekommen“ mit Kunstpause zu „Ich ha Brecht bekommen“ zu verulken, trägt nicht weiter. Einen gewissen Mehrwert schaffen die Videos von Chris Kondek – vom Roadmovie mit obligater Waldkulisse bis zu atmosphärisch dampfendem (Sauna-)Nebel.

Weitere Vorstellungen gibt es am 12., 17., 20., 24. und 28. Mai 2017 sowie am 5., 9. und 11. Juni 2017. Informationen und Karten: www.schauspielhaus.ch