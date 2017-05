Horb Hermann Kinder erhält Literaturpreis

Der Konstanzer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Hermann Kinder erhält den Berthold-Auerbach-Literaturpreis

Zum sechsten Mal seit 1982 verleiht die Stadt Horb im Gedenken an den 1812 in Horb am Neckar geborenen deutsch-jüdischen Schriftsteller den Berthold-Auerbach-Literaturpreis. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert und wird alle fünf Jahre für literarische Werke vergeben, die thematisch oder stilistisch in der Tradition Auerbachs oder für dessen philanthropische Ideale stehen. Ausgezeichnet wird der Konstanzer Schriftsteller Hermann Kinder für seinen 2016 erschienenen Roman „Portrait eines jungen Mannes aus alter Zeit“. Zugleich wird der Literaturwissenschaftler und Universitätslehrer für seine Verdienste um die Auerbach-Forschung geehrt.

Kinder wurde 1944 im ostpreußischen Thorn geboren und wuchs im westfälischen Münster auf. Er studierte Deutsche und Niederländische Philologie in Münster, Amsterdam und Konstanz. Bis zu seiner Pensionierung lehrte Kinder als Akademischer Rat an der Universität Konstanz. Er lebt heute sowohl am Bodensee als auch in Köln. Bereits in seiner Dissertation 1971 über den deutschen Realismus befasste sich Kinder mit Auerbach. Seither zählt er zu dessen besten Kennern, schärfsten Kritikern und treuesten Fürsprechern.

Als Schriftsteller machte sich Kinder einen Namen mit seinen Romanen und Erzählungen, die sich durch detaillierte Beobachtung, sensible Wahrnehmung und behutsame Annäherung an die jeweilige Thematik auszeichnen. In dem prämierten Werk „Portrait eines jungen Mannes aus alter Zeit“ schildert er Kindheit, Jugend und Scheitern seines Protagonisten E., eines talentierten jungen Schauspielers, bis zu dessen Freitod 1963. Grundlagen des biografisch motivierten Romans sind Tagebuchhefte seines älteren Bruders, Aufzeichnungen seiner Mutter sowie eigene Erlebnisse und Beobachtungen. Aus der historischen Distanz spannt er einen Bogen von der Nachkriegszeit und der jungen Bundesrepublik bis zur Gegenwart.

Hermann Kinder habe, so würdigt die fünfköpfige Jury, in seinem beeindruckenden, virtuos konzipierten Roman ein vielschichtiges Zeitgewebe entworfen. Wie beim Namensgeber des Preises geht es Kinder um eine realistisch-authentische Darstellung, Bewahrung und Hinterfragung der von ihm selbst erlebten vergänglichen Alltagswelt. Martin Zingg, Kritiker der „Neuen Zürcher Zeitung“ fand das Buch schlicht meisterlich. (opi/sk)

Die Preisverleihung findet am Sonntag,7. Mai, 18 Uhr, im Bürgersaal von Schloss Nordstetten (bei Horb) statt. Die Laudatio hält Kirsten Voigt.