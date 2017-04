Kunst Herlinde Koelbls "Refugees"  Zeitzeugnisse zwischen Dokument und Kunst

Das Münchner Literaturhaus zeigt beeindruckende Bilder der Fotografin Herlinde Koelbl. „Refugees – Eine Herausforderung für Europa“ heißt die Ausstellung, die nur noch bis zum 7. Mai 2017 zu sehen ist

Wie Caspar steht er da, einer der drei Könige aus dem Morgenland: im goldenen Umhang, das schwarze Gesicht dem Betrachter zugewendet. Doch er ist nicht nach Bethlehem gepilgert, sondern aus einem afrikanischen Land geflohen. Und gerade angekommen, um vor der Abfahrt in ein Lager einen der roten Toiletten-Container aufzusuchen, die im Hafen von Sizilien für die Flüchtlinge bereitgestellt wurden.

Dieses Bild gehört zu den stärksten unter Herlinde Koelbls dokumentarischen Aufnahmen von „Refugees – Eine Herausforderung für Europa“, die jetzt im Münchner Literaturhaus zu sehen sind. Von der Fotografin selbst kuratiert und nach Gruppen arrangiert, wurden 100 Aufnahmen wie provisorisch an die Wände gepinnt – ein stimmiges Signal für das transitorische Element, für das Vorübergehende, das allen Motiven anhaftet. Anders als ihre bekannten Langzeitprojekte wie „Spuren der Macht“ dauerte Koelbls neueste fotografische Recherche nur zwei Monate. Sie führte die Münchner Künstlerin an die kritischen Orte in Italien, an der mazedonischen Grenze zu Griechenland und Deutschland, dorthin, wo täglich Flüchtlinge stranden – „jung, männlich, barfuß, mit nichts“, wie sie erzählt.

Unterschiedlich die Unterbringung: Mal sind es Schlafsäcke auf Beton, dann Tennishallen mit nummerierten Pritschen oder winzige Waben, die provisorisch voneinander abgetrennt sind. Dort hat Koelbl den Kontakt zu Menschen gesucht, sie in ihrer kleinen Privatheit – und ihrer persönlichen Würde – festgehalten: Eine Frau mit Kopftuch schminkt sich gerade vor einem Handspiegel, eine andere liest unter dem Gaze-Schleier eines Zelts den Koran, andere haben einen Miniaturgarten vor ihrer Herberge angelegt.

Die 77-jährige Herlinde Koelbl widmete sich unterschiedlichen Themen. Eines davon sind die Dinge, die aus der Heimat mitgebracht wurden: hauptsächlich Erinnerungen, viele in Form von Handy-Fotos, aber auch als Gebetskette oder Kreuz. Erschreckend ist die Verrohung der Kinder, die „den Darwinismus des Lebens lernen“ – sie spielen mit Sägen oder Messern ihr Kriegstrauma nach. Auf vielen Bildern spürt Koelbl dem Lager-Alltag nach: ewig lange Schlangen vor der Essensausgabe – getrennt nach Afghanen und Syrern, die sich auch in der Fremde anfeinden.

Nur wenige Fotografien wurden stark vergrößert – es sind die erschütterndsten. Der Berg von Schwimmwesten, auf denen ein Sessel thront, erzählt ebenso wie die unzähligen kaputten Schlauchboote von dem Horror, aber auch den Kosten einer Flucht mit offenem Ausgang. Ein markantes Zitat der Schriftstellerin Herta Müller führt in die Ausstellung: „Schon in der ersten Minute nach der Flucht wirst du einsam.“

"Refugees – Eine Herausforderung für Europa": zu sehen im Literaturhaus München, bis 7. Mai 2017. Geöffnet täglich von 11 bis 19 Uhr, donnerstas bis 21.30 Uhr. Weitere Informationen auf www.literaturhaus-muenchen.de