Konstanz "Hampstead Park" mit Diane Keaton und Brandan Gleeson ist ein Kampf um Haus und Liebe

Schauspielstars geben im Film von Joel Hopkins ein liebenswertes Paar ab

Das Wohnen im Zentrum von London ist so teuer geworden, dass es sich viele nicht mehr leisten können, dort zu leben. Kein Wunder, dass Investoren heiß darauf waren, das Stückchen Land am Rande des Parks Hampstead Heath mit neuen Luxus-Wohnungen zu bebauen, auf dem sich Harry Hallowes in den 1980ern sein zu Hause geschaffen hatte: in einer selbstgebauten Hütte. Während er dort lebte, konnte er die Attacken von Investoren abwehren. Nun lieferte diese wahre Geschichte die Grundlage für den Film „Hampstead Park“.

Anfangs ist der allerdings aus der Sicht von Diane Keaton erzählt, die als Amerikanerin Emily in einem teuren Appartement lebt. Erst seit einem Jahr ist sie verwitwet, ihr Sohn will aus London wegziehen, und finanziell läuft es für sie auch nicht wirklich rund. Durch Zufall kommt sie in Kontakt mit dem Einsiedler (Brendan Gleeson), der im Film Donald Horner heißt, und muss schnell feststellen, dass er so gut wie gar nicht den Vorurteilen entspricht, die viele von ihm haben. Nach einem holprigen Start mit dem mürrischen Eremiten verlieben sich die beiden nicht nur ineinander. Sie kämpfen auch vor Gericht gemeinsam um Harrys Wohnrecht – und müssen letztlich auch ihre Beziehung und ihre Liebe verteidigen.

„Hampstead Park“ rollt den Widerstand des exzentrischen Kauzes so als Senioren-Romanze zweier Außenseiter auf. Denn nicht nur Harry ist hier ein Eigenbrötler, der als Selbstversorger ohne Strom und fließend Wasser in seiner Hütte wohnt. Auch Emily passt so gar nicht zu dem Umfeld in ihrem Nobelviertel und den blasierten Frauen in ihrer Nachbarschaft. Keaton spielt ihre Rolle dabei auf gewohnte Weise gleichermaßen liebenswert und verstrahlt und hat mit Gleeson den idealen Partner: einen Brocken von einem Kerl, hinter dessen Fassade des mürrischen, verschlossenen Einzelgängers eigentlich ein ganz warmherziger, vielleicht etwas weltfremder Mann steckt.

Einzig dieses Schauspielpaar ist auch der Grund, warum man den Ereignissen auf der Leinwand gerne zuschaut, obwohl die von Regisseur Joel Hopkins eigentlich denkbar konventionell inszeniert wurden. „Hampstead Park“ kommt dabei ganz einlullend anheimelnd daher und vermischt dabei recht lieblich den David-gegen-Goliath-Kampf ums Wohnrecht mit gefühligen Zweisamkeitsmomenten, emotionalen Turbulenzchen und eher schlichten Anflügen harmloser Komik.

ABSPANN

Land: Großbritannien

Regie: Joel Hopkins

Darsteller: Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton

Fazit: Diane Keaton und Brendan Gleeson sind sehenswert in der David-gegen-Goliath-Geschichte des Einsiedlers, die ansonsten zur arg lieblichen Romantikkomödie gerät.