Kino Halbzeit  so läuft es beim Filmfestival in Venedig

Halbzeit – so läuft es beim Filmfestival in Venedig

Das Filmfestival von Venedig geht auf die Zielgerade. Die 74. Auflage der Veranstaltung endet am 9. September 2017. Bislang haben dort schon so einige Filme Eindruck hinterlassen – andere dagegen weniger. SÜDKURIER-Mitarbeiter Sascha Rettig ist vor Ort und zieht eine Zwischenbilanz.

Michael Jackson ist untot – noch einmal. 1983 war der King of Pop bereits im Kurzfilm zu seinem Über-Hit „Thriller“ zu sehen und tanzte und sang um Mitternacht zwischen anderen Zombies auf einem Friedhof. Nun hat Regisseur John Landis den 14-Minüter aus dem Grab der Musikvideo-Geschichte geholt und auf dem Filmfestival in Venedig in einer bearbeiteten Fassung gezeigt: in 3D – sodass man den Eindruck hat, man könne in die Leinwand krabbeln und zwischen Jackson und seinen Friedhofs-Tänzern herumspringen. Fast zumindest, denn wirklich gut funktioniert hat die dritte Dimension nicht. Der Clip war aber eine kleine nostalgische Abschweifung aus dem weitestgehend überzeugenden (Wettbewerbs-)Programm, dessen Filme zwischen unterschiedlichsten Krisen pendeln.

Kein anderer hat dabei in so großen globalen Zusammenhängen gedacht wie der chinesische Künstler-Star Ai Weiwei in seiner aufwändigen Dokumentation „Human Flow“, die an über 20 Brennpunkten ein umfassendes Bild der weltweiten Flüchtlingsströme zeigen soll. Trotz manch (nach-)wirkender Eindrücke findet damit aber nicht mehr als Oberflächenkratzerei statt.

Auffällig viele und deutlich bessere Filme hingegen beschäftigen sich mit dem Auseinanderbrechen der Kernfamilie. Für die Rolle im tragikomischen „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ empfiehlt sich Frances McDormand für den Darstellerinnen-Preis – als unerschrockene Mutter mit Sarkasmus und dickem Gefühlsschutzpanzer, die sich nach dem Mord an ihrer Tochter in einer US-Kleinstadt mit der lokalen Polizei anlegt. Ganz nebenbei wird der alltägliche Rassismus in den USA thematisiert, der in George Clooneys Regie-Arbeit „Suburbicon“ eine noch zentralere Rolle einnimmt.

In dem Vorort-Thriller tobt ein Mob vor dem Haus der einzigen schwarzen Familie einer scheinbar makellosen weißen 50er-Jahre-Welt, während nebenan die Situation eskaliert. Familienvater Gardner Lodge (Matt Damon) will seine Frau aus dem Weg schaffen und ein neues Leben mit deren Schwester (Julianne Moore) beginnen. Dass das Verbrechen außer Kontrolle gerät, erinnert an die Filme der Coen-Brüder. Tatsächlich hat Clooney auf ein altes Drehbuch der beiden zurückgegriffen, auch bei der Regie ist ihr Einfluss zu spüren.

Clooney bringt die Coen-Haftigkeit mit einer Kritik an der US-Gesellschaft zusammen, in der seit Präsident Donald Trump Rassismus, Vorurteile und Hass gegen Minderheiten offen zu Tage treten. „Es machte mir Spaß, den Vorhang hochzuziehen, um hinter der Fassade die echten Probleme zu entdecken, die unser Land bewältigen muss“, so der 56-Jährige, der auf dem Festival einmal mehr die erwartete Hysterie auslöste.

Auch Vince Vaughn, Sienna Miller und einige Alt-Stars standen auf dem Lido im Rampenlicht: Helen Mirren und Donald Sutherland spielen im rührigen Road-Movie „The Leisure Seeker“ als altes Ehepaar auf der letzten Reise durch die USA. Und Robert Redford ist 50 Jahre nach „Barfuß im Park“ für die altbackene Romanze wieder mit Jane Fonda vor der Kamera vereint. In Venedig, wo sie anlässlich der Premiere von „Our Souls At Night“ mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurden, war die innige Verbundenheit der beiden Legenden zu spüren.