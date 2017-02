Konstanz Händels "Cäsar"-Oper enttäuscht in Freiburg

Regisseurin Florentine Klepper setzt auf steriles Büro statt üppigen Barock

Morgens Büro, mittags Büro, nachmittags Büro: Das ist nicht immer lustig. Das Theater Freiburg hat jetzt noch eins draufgesetzt. Es schickt uns auch noch abends ins Büro. Die Bühne ist ein Konferenzraum. Hier soll sich die Händel-Oper „Cäsar in Ägypten“ abspielen. Als Seitenwände rechts und links gibt es jeweils sieben raumhohe Büroschränke mit Doppeltüren. Links die obligate Kübelpflanze, rechts der Tageslichtprojektor. Ein Reich der Sinne für die schicksalhafte Liason von Cäsar und Cleopatra ist die Bühne von Martina Segna nicht gerade. Und es kommt nicht einmal zu einer spannenden Powerpoint-Präsentation. Die Inszenierung von Florentine Klepper ist so gut wie ideenfrei, leider.

Schon die Eröffnungsszene macht klar: Hier wird das politische Herrscherdrama auf das Niveau von Privatleuten heruntergefahren, psychologisch zu kleinteilig inszeniert. Der Huldigungschor scheppert aus zwei Lautsprechern. Der große Imperator Cäsar, im Kamelhaar-Outfit, muss erst einmal die Strippe zur Überwachungskamera abreissen, was der formidable Countertenor Dmitry Egorov unter höchstem Einsatz von Koloraturen auch mühelos schafft. Sextus, unglücklicher Sohn des gemordeten Pompeius, ist mit einem Coffee-To-Go-Becher bewaffnet; Sharon Carty spielt ihre Hosenrolle mit toller bubenhafter Flinkheit, auch sängerisch ist die Mezzosopranistin ein Glanzlicht des Abends.

Alles könnte so nett sein. Cäsars Adlatus Curio (Jongsoo Yang) macht trotz Militärstiefel ebenfalls einen zahmen Eindruck. Schon wird zwischen den gegnerischen Parteien von Verzeihung gesungen. Da betritt der Ägypter Achillas mit einer weißen Schachtel den Konferenzraum. Alejandro Lárraga Schleske, eher Lederjacken-Fiesling als Heerführer, verfügt nicht nur über einen wendigen Bariton, sondern ist auch schnell mit dem Messer zur Hand. In seiner weißen Pappschachtel befindet sich keineswegs Fastfood zum Coffee-To-Go, sondern der abgeschlagene Kopf des Pompeius, ein Gastgeschenk an Herrn Cäsar. Kein Wunder, dass es Cornelia, Gattin des Pompeius, jetzt die Stöckelschuhe unter den schönen Beinen wegzieht; ohnmächtig sinkt Silvia Regazzo nieder. Später wird die Mezzosopranistin in allerschönsten Koloraturen wieder auferstehen, angemessen gedämpft in Trauer („Nichts kann mich trösten“).

Die Schachtel mit dem blutigen Kopf ist Horror-Moment jeder Händel-Inszenierung. In Freiburg gilt: Eine Schachtel kommt selten allein. Auftritt für den Rollkoffer mit Susana Schnell als Cleopatra im Trenchcoat. Den Ägyptern hier eigentümlich ist, dass sie Frisuren im Afro-Look tragen (Kostüme Adriane Westerbarkey). Cleopatras königlicher Bruder Ptolemäus tritt im modischen Batik-Jeansanzug auf. Bei Matthew Shaw weiß man nie, ob Ptolemäus nun ein überdrehter Kiffer oder ein verkappter Komiker ist; sehr sicher allerdings führt er seinen Countertenor durch sein launenhaft-unberechenbares Spiel.

Bei den Frauen begnügt sich die Regie mit den für Opern branchenüblichen Attitüden. Sich auf dem Konferenztisch rauchend zu räkeln: Das ist schon der Höhepunkt von Cleopatras Verführungskünsten; zu sehr auf die Spitze treibt es allenfalls Susana Schnells Sopran. In der nächsten Schachtel haben Cleopatra und ihre Vertraute Nirena schon die Roben aus Silberlamé parat. Im Blinde-Kuhspiel bezirzen sie Cäsar, bis der irre an der Welt wird. In seiner Arie („Se in fiorito ameno prato“) hebt er hörbar im Dialog mit der Solovioline ab – einer von wenigen stark berührenden Momenten. Ebenso intensiv wirkt auch der Abschied zwischen Cornelia und ihrem Sohn. Der dabei eingesetzte Slow-Motion-Effekt ist zwar bekannt, aber immer noch wirksam. Das Licht verdunkelt sich, die Figuren bewegen sich wie im Traum – und damit wird plötzlich überdeutlich, wie arm an spezieller Bewegung, an Licht- und Stimmungswechseln die Inszenierung ansonsten ist.

Im zweiten Teil nach der Pause herrscht schiere Tristesse. Die Personen, hoffnungslos, sind zu Boden gedrückt. Cleopatra schwingt sich noch einmal zu ihrer großen Arie auf, mit Applaus bedacht („Se pietà di me non senti“). Die sich türmenden Schachteln müssen wegeräumt werden. Das „Lieto fine“ kommt aus dem Off, an ein glückliches Ende glaubt niemand mehr. Das Philharmonische Orchester Freiburg unter Leitung von Egon Mihajlovic, Experte für Alte Musik, begleitet die Sänger einsatzgenau und getreulich; so konstant wie der sich unablässig drehende Deckenventilator.

Im Nachhinein erweisen sich ausgerechnet die Büroschränke als beweglichstes Element der Inszenierung, ausziehbar wie Apotheker-Schränke. Überraschungen allerdings bergen sie nicht. Das Publikum quittierte den über dreistündigen Händel-Abend mit Applaus für Sänger und Orchester – und mit einer geballten Ladung Buhrufe für die Regie. Nichts wie weg aus dem Büro und hinein in die Nacht.

Die weiteren Aufführungen: 18. Februar; 9., 12., 16., 18., 24. und 31. März. Karten und weitere Informationen im Internet unter: