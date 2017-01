Musik Gute Klänge, schlechte Klänge  was ist eigentlich eine gute Akustik?

Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg wird über deren Akustik gestritten. Doch wann ein Raum gut klingt, hängt von vielen Faktoren ab, sagt SÜDKURIER-Redakteurin Elisabeth Schwind

Wie klingt sie nun, die neue Hamburger Elbphilharmonie? Das war eine der meist gestellten Fragen nach dem Eröffnungsabend. Ist die Akustik wirklich so toll? Darüber gingen die Meinungen auseinander. Und pauschal mit Ja oder Nein lässt sich die Frage auch gar nicht beantworten. Denn wie fast überall gilt: Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wo man sitzt. Es kommt drauf an, was gespielt wird und wer da spielt. Und schließlich kommt es auch auf ganz persönliche Vorlieben an.

Selbst der japanische Akustiker Yasuhisa Toyota, der die so genannte Weiße Haut der Elbphilharmonie entworfen hat, will sich da nicht festlegen: „Mit dem Whisky ist es ähnlich wie mit der Akustik. Selbst Experten können nicht erklären, warum der eine gut schmeckt und der andere nicht.“ Man kann – für unsere Gegend vielleicht naheliegender – auch den Vergleich mit Weinen ziehen: Selbst ein großartiger Riesling kann, wenn er zu einem falschen Gericht serviert wird und das Zusammenspiel von Fett, Süße und Säure nicht funktioniert, komplett versagen, in einem anderen Zusammenhang aber seine gesamte kulinarische Kraft entfalten. Hier also ein kleiner Kriterien-Katalog für die unterschiedlichen Aspekte einer gelungenen Akustik.