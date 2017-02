Großes Theater in Konstanz: "Die Bakchen" als Lob der Realpolitik

Mark Zurmühle inszeniert antiken Klassiker von Euripides

Vor dem roten Vorhang erklärt ein besorgter Mann in Anzug und Krawatte (Georg Melich), zurzeit hätten wohl viele vergessen, dass Demokratie gelernt werden müsse: „immer wieder, ein Leben lang.“ Vereinzeltes Klatschen im Publikum. „Die Bakchen“ von Euripides in einer Fassung von Raoul Schrott: Im Konstanzer Theater verspricht das, ein Appell zu werden für eine liberale Gesellschaft in Zeiten von Kräften wie AfD und Trump. Doch so einfach ist das nicht. Denn wenig später sehen wir den besorgten Herrn mit hässlicher Krawatte im Einsatz gegen das Böse. Trump heißt hier Dionysos und ist ein langhaariger Guru mit E-Gitarre (Peter Posniak). Greift er, weiß gewandet vor schwarzer Kulisse (Bühne: Eleonore Birche), mit verführerischem Blick in die Saiten, liegen ihm die Frauen zu Füßen. „Nimm uns zu dir im Tanz, Dionysos!“, rufen manche aus dem Publikum und stürmen auf die Bühne.

Frauen, die tanzen und wirres Zeug stammeln, das geht gar nicht. König Pentheus (Arlen Konietz) zeigt sich deshalb entschlossen, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Doch es ist wie verhext: Je heftiger er gegen den Rattenfänger polemisiert, desto anziehender wird dessen Kult. Und als er seinen Gefährten Lisias – eben jenen Demokratieprediger mit hässlicher Krawatte – beauftragt, den Scharlatan zu verhaften, fängt sogar auch der an, dem neuen Gott zu huldigen. Wäre statt Tabuisierung und Mystifizierung ein entspannter Umgang mit diesem Clown hilfreicher gewesen? „Selbst wenn Dionysos kein Gott ist, fällt dir doch kein Zacken aus der Krone, wenn du dich vor ihm niederkniest“, rät ihm Pentheus‘ Großvater: „Das nennt man Realpolitik!“

Mit wenigen Handgriffen schälen Autor Schrott und Regisseur Zurmühle aus dem klassischen Stoff die aktuelle Tragödie hervor. Am Beispiel der hinzugedichteten Figur Lisias verdeutlicht sich die Ohnmacht eines um seine Werte bangenden Bürgertums. Und wenn die Frauen um Dionysos an die Rampe treten, um eine nach der anderen ihr Handeln zu erläutern, so zeigen sich in ihren wilden Tänzen ganz rationale Motive: Mit Realpolitik müssten ihre Probleme eigentlich zu lösen sein. Dass diese raffiniert durchdachte Inszenierung zum großen Theater gerät, verdankt sich dem darstellerischen Niveau. Es ist eindrucksvoll, wie Peter Posniak mit dionysischem Charme sein Publikum umgarnt, großartig wie Georg Melich die Verunsicherung zur Geltung bringt und eine Freude, Arlen Konietz‘ Pentheus beim Abwehrkampf gegen die neue Ideologie zu beobachten.

Herausragend aber an diesem so wunderbar berührenden Abend ist eine Figur, deren Interpretation sich jeder Beschreibung entzieht. Wenn Sylvana Schneider als Agaue, Mörderin ihres Sohnes Pentheus, dessen geschundenen Körper begutachtet und allmählich begreift, was ihm, was ihr, was uns allen geschehen ist: Dann ist das in dieser Tiefe und Intensität eine einzige Katastrophe. Und damit das pure Theaterglück.

