Konstanz Gewagt konstruiert: Erfolgsstück "Terror" jetzt auch am Theater Konstanz aufgeführt

Ferdinand von Schirachs Drama basiert auf einem arg bemühten Szenario

Es ist ja nicht so, dass die Frage nach Schuld oder Unschuld im Theater bisher keine Rolle gespielt hätte. Kleists „Prinz Friedrich von Homburg“ zum Beispiel zieht in der Schlacht bei Fehrbellin entgegen dem ausdrücklichen Befehl in den Kampf – sichert seinem Herrn aber gerade dadurch den Sieg. Was nun: vors Kriegsgericht wegen Befehlsverweigerung? Oder einen Orden für den mutigen Einsatz?

Dass der Autor Ferdinand von Schirach in den vergangenen Jahren den Anschein zu erwecken vermochte, sein erstes Werk für die Bühne werfe eine fundamental neue Frage auf, mag vor allem am geschickt formulierten Titel liegen: „Terror“ zieht natürlich ganz anders als „Prinz Friedrich von Homburg“. Statt um eine längst vergangene Schlacht bei Fehrbellin geht es um einen möglichen Flugzeugabsturz in die Münchener Allianz-Arena. Und statt eines Adelssprosses steht ein Kampfpilot vor Gericht, der durch seinen Abschuss der Maschine zwar alle Passagiere getötet, dafür aber 70 000 Stadionbesucher gerettet hat.

Hinzu kommt: Man darf als Zuschauer auch noch mitmachen! 997 Vorstellungen hat das Stück in Deutschland schon erfahren, ganze 915 mal hat das Publikum dabei den Angeklagten freigesprochen – mitgerechnet die Abstimmung einer viel beachteten ARD-Ausstrahlung im vergangenen Oktober.

In Konstanz hatte von Schirachs Stück nun in einer Inszenierung von Mark Zurmühle Premiere. Das Gericht nimmt auf einer karg eingerichteten Bühne Platz, Kameras übertragen jede Gesichtsregung auf eine rückwärtige Videowand (Ausstattung: Bozena Szlachta). Rechts steht Mario Böhler aus der Marketingabteilung des Hauses und führt im Stil eines Fernsehreporters durch den Abend: In den Verhandlungspausen begrüßt er an seinem Moderationspult regional bekannte Experten zu Hintergrundinterviews.

Der Richter (Ralf Beckord) steht an diesem Abend mit frappierenden Textproblemen erkennbar neben sich. Sicherer agieren der selbstgewiss auftretende Angeklagte Lars Koch (Georg Melich), dessen schnöseliger Anwalt Biegler (André Rohde) sowie die zickig dominante Staatsanwältin Nelson (Natalie Hünig). Doch eine Gerichtsverhandlung ist eine höchst offizielle, statische Angelegenheit, da gibt es wenig Raum für psychologische Feinheiten und dramatische Verwicklungen. Und so haken sie pflichtbewusst jeden Punkt dieses Prozesses ab, man könnte das Ganze auch als einfache Lesung veranstalten.

Bei Kleist werden mit dieser Frage große Themen verknüpft, es geht um Politik, Märtyrertum und auch um die Liebe. Wie schlicht mutet dagegen von Schirachs Stück an!

Damit überhaupt so etwas wie ein Dilemma entstehen kann, bedarf es gewaltiger Verrenkungen, etwa eines eklatanten Staatsversagens und jede Menge ausgeklammerter Fragen. So wird schon nach wenigen Minuten klar, dass die eigentlich Schuldigen ganz woanders sitzen, jene nämlich, die das Naheliegendste versäumt haben: eine Evakuierung des Stadions anzuordnen. Wie sich aber der Pilot Lars Koch sicher sein konnte, dass eine solche Evakuierung nicht längst eingeleitet war, ist dem Gericht keine Erörterung wert. Ebenso wenig die Frage, wie er überhaupt noch seinen Beruf ausüben konnte, nachdem er offenbar schon zuvor offen über Befehlsverweigerung in solchen Fällen spekuliert hatte.

So verfestigt sich das unbehagliche Gefühl, statt über ein wirkliches Dilemma nur über dessen mühsam konstruierte Fata Morgana zu Gericht zu sitzen. Und wie es sich mit Fata Morganas so verhält: Dass andere in ihnen nicht das Gleiche erblicken wie man selbst, mag man nur staunend zur Kenntnis nehmen. Der Kritiker jedenfalls plädiert bei der Abstimmung auf schuldig, eine Mehrheit aber hält mal wieder zum Angeklagten. Wie gut, dass echte Gerichtsverfahren nicht im Theater stattfinden.

Zur Person

Ferdinand von Schirach, geboren 1964 in München, ist Strafverteidiger und Schriftsteller. Mit seinem Debüt „Verbrechen“ gelang ihm 2009 auf Anhieb der Durchbruch als literarischer Autor. Die Übersetzungsrechte wurden in 30 Länder verkauft. „Terror“ ist sein erstes Drama. Dessen Verfilmung für die ARD erregte im vergangenen Jahr bundesweit Aufsehen. (brg)