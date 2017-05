Viel Sand und Muskeln, aber wenig Inhalt: Die Serie erlebt im Kino mit Dwayne „The Rock“ Johnson eine Neuauflage auf der Leinwand

Schon der Vorspann von „Baywatch“ machte keinen Hehl daraus, worum es in der Fernsehserie eigentlich ging. Sicher, da flackerten Bilder von ewigem Sonnenwetter und dem überfüllten Strand von Malibu über den Röhrenbildschirm. Vor allem aber hing der Kamerablick an ziemlich viel nackter Haut, die an den entscheidenden Stellen familientauglich in rettungsbojenrote Badehöschen und hautenge Badeanzüge verpackt war. In der berühmt berüchtigten Zeitlupe zeigten David Hasselhoff und sein Team im Laufschritt äußerst telegen mit messerscharfen Sixpacks und drallen Oberweiten so schon mal ihre besten Argumente. Im Fernsehen war damit zwar 2001 Schluss. Im Zuge der reihenweisen Serien-Wiederbelebungen erlebt nun aber auch „Baywatch“ seine Auferstehung – im Kino. Und so sieht der Trailer aus:

Da Hasselhoff und sein damaliges Rettungspersonal, zu dem auch Pamela Anderson und Carmen Electra gehörten, nach all den Jahren wohl nicht mehr die erwartete Knackigkeit haben, wurden die Schauspieler ausgetauscht. Dwayne „The Rock“ Johnson gibt nun den Mitch Buchannon, der hier zusammen mit der Bojen schwingenden Summer (Alexandra Daddario) als muskelbergiger Teamboss die Szenerie betritt und von allen Traumstrandbesuchern als Rettungsschwimmergott angehimmelt wird. Als nach kurzer Zeit mehrere neue Ausbildungsplätze im Team frei werden, gehört auch Zac Efron zu den Bewerbern: als gestrandeter Ex-Olympiasieger Matt Brody, der keine feste Bleibe, aber den wohl trainiertesten Körper der westlichen Hemisphäre hat.

In Sachen Handlung ist der Film wie die Serie. „Baywatch“ genügt sich mit einem ziemlich banalen Nichts. Zwischen den Gagversuchen und Liebeleien wird äußerst spannungsarm von Drogenschmugglereien im Territorium der Rettungsschimmer erzählt. Außerdem ist auch gleich noch der Fortbestand des beliebten Strands durch rücksichtslose Machenschaften gefährdet. Doch Mitch und Co. nehmen es wacker mit den Kriminellen auf und werden natürlich auch in dieser Angelegenheit zu großen Rettern.

Trotz der nötigen Körper-Schauwerte wirkt dieses Revival entsprechend so uninspiriert wie die beiden Cameo-Auftritte von Hasselhoff und Anderson, die noch einmal deutlich vor Augen führen: Wenn es denn schon „Baywatch“ sein muss, dann doch lieber das Original.

ABSPANN

Land: USA

Regie: Seth Gordon

Darsteller: Dwayne Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach

FSK: ab 12 Jahren

Fazit: In einer unlustigen Mischung aus Hommage, Persiflage und pubertären Gags machen die Rettungsschwimmer im Kino keine sonderlich gute Figur.