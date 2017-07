Kultur Geschichten aus dem Kalten Krieg  Ausstellung im Zürcher Strauhof

Der Zürcher Strauhof blickt zurück auf die Schweiz der 1980er-Jahre – als Autoren wie Max Frisch während des Kalten Kriegs im Visier der Staatsschützer standen. Die Ausstellung zeigt, wie er und seine Kollegen sich damit kritisch und schöpferisch auseinandergesetzt haben.

900.000 Personen und Organisationen sind vom Schweizer Staat während der Zeit des Kalten Kriegs bespitzelt worden. Es konnte reichen, als irgendwie „unschweizerisch“ aufzufallen – indem man etwa gegen ein Atomkraftwerk demonstrierte, in einen Ostblock-Staat reiste, friedens- oder frauenbewegt war. 1989 erfuhr die Öffentlichkeit von den einschlägigen Karteikarten – in der Behördensprache Fichen genannt –, und schnell wurde klar: Hier waren Bürgerrechte verletzt worden.

Es überrascht kaum, dass auch Schriftsteller ins Visier der Staatsschützer gerieten. Wie intensiv die Bezüge zwischen der politischen Situation der 1980er-Jahre und der literarischen Produktion waren, erhellt die spannend geratene Schau „Frischs Fiche und andere Geschichten aus dem Kalten Krieg“ im Strauhof in Zürich. Der Ausstellungs-Anfang kündet von Empörung: Zu sehen ist da eine Anfrage Max Frischs, ob er in der „Verräter-Kartei“ vermerkt sei. Und der Autor verlangt, wenn ja, Fichen-Kopien und Einsichtnahme in die Dossiers. Die Kopien, die der in der Tat über 43 Jahre lang Observierte zugeschickt bekommt, enthalten allerdings zahlreiche Einschwärzungen und atmen so viel Borniertheit, dass diese nach Gegenwehr ruft: Mit Hilfe von Schere, Leim, Papier und Schreibmaschine unternimmt der krebskranke Frisch den Versuch einer collagierenden und kommentierenden Rückeroberung der bespitzelten Lebensetappen. Das so entstandene Typoskript „Ignoranz als Staatsschutz?“ zeigt, wie der Schriftsteller die für ihn so wichtigen Themen Biografie und Identität umkreist.

Die Ausstellungsmacher Rémi Jaccard und Philip Sippel lassen neun weitere Geschichten folgen, in denen sich Autoren mit dem Jahrzehnt vor dem Ende des Kalten Kriegs kritisch und schöpferisch auseinandergesetzt haben. So erzählt zum Beispiel Friedrich Dürrenmatt in einer Novelle vom Beobachten und Beobachtetwerden in einer Welt, in der Menschen wie Schachfiguren herumgeschoben werden, und Gertrud Wilker vom Versuch, nach einem Atom-GAU wenigstens noch an einer „Flaschenpostnachricht“ zu arbeiten. Reto Hänny protokolliert seine Verhaftung bei einer Demonstration, und Franz Hohler hat die Vision, dass die von den Menschen geschundenen Tiere und Pflanzen sich die Stadt Zürich einverleiben. In der „Wochenzeitung“ tragen Niklaus Meienberg und Otto F. Walter eine Debatte aus. Thema: Was Realismus in der Literatur meinen könnte.

Ergänzt um Original-Exponate und Informationen sind im Strauhof die Lesungen von acht der Geschichten durch je eine Schauspielerin und einen Schauspieler in schwarzen Kabinen auf Video zu hören und zu sehen. Das mag die Konzentration fördern – und es wird auch zu einem sich symbolisch aufladenden Parcours von „Bunkern“.

„Frischs Fiche und andere Geschichten aus dem Kalten Krieg“ – zu sehen im Strauhof, Augustinergasse 9, Zürich, bis 20. August 2017. Mittwoch und Freitag von 12 bis 18, Donnerstag von 12 bis 24, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen auf www.strauhof. ch