Kultur Germanist Thomas Anz: "Das Unglück fasziniert mehr als das Glück"

Woher kommt die neue Sehnsucht nach der Ehe? Die Literatur zumindest hat alles dafür getan, um ihren Ruf zu ruinieren, sagt der Literaturwissenschaftler Thomas Anz. SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier mit ihm gesprochen.

Herr Anz, die Ehe galt vor wenigen Jahrzehnten noch als überholt, heute ist sie plötzlich wieder in aller Munde, gilt als erstrebenswerte Lebensform. Wie kommt’s?

Das ist in der Tat schwer zu sagen. Die Literatur jedenfalls interessiert sich für die Ehe meist dann, wenn sie schief läuft. Romane über glückliche Beziehungen haben schon im 19. Jahrhundert nicht funktioniert. Und in der Moderne hat man sich dann mit Vater-Sohn-Konflikten, den Folgen von autoritärer Erziehung und Beziehungsproblemen befasst: Da war der Blick auf die Ehe ohnehin ein sehr skeptischer.

Warum taugt eine glückliche Ehe nicht zum literarischen Stoff?

In der Literatur fasziniert das Unglück generell mehr als das Glück. So verhält es sich auch mit dem Thema Ehe. Der erste Satz in Leo Tolstois Roman „Anna Karenina“ lautet: „Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, aber jede unglückliche Familie ist auf besondere Weise unglücklich.“ Es ist also das Besondere des Unglücks, das interessiert. Ehe und Familie sind in der Literatur deshalb ein Dauerthema, aber nicht, weil man darin das Glück vermuten würde. Ganz im Gegenteil.

In Thomas Manns „Buddenbrooks“ erweist sich Ehe noch als ein Modell der ökonomischen Vernunft. Die junge Tony soll den ehrbaren Kaufmann Bendix Grünlich heiraten, weil ihr Vater das so will. Heute wäre das undenkbar. Wie kam die Liebe in die Ehe?

Das ist ein Phänomen der Romantik. Die Liebesheirat galt plötzlich als das einzig Wahre, die Vernunftehe wird mit heftiger Kritik bedacht. Heute wissen wir, dass diese Form der Ehe ihrerseits oft von Erwartungen überfrachtet ist, die auf Dauer nicht immer eingelöst werden können.

Für ihre gescheiterte Ehe kann Tony Buddenbrook nichts, braucht sich also auch nicht dafür verantwortlich zu fühlen. Heute dagegen gilt die heile Familie als Ausweis einer persönlichen Leistung. Ist das die Folge einer selbsterwählten Liebesheirat?

Auch in der Vernunftehe galt die heile Familie als Ergebnis der eigenen Leistung. Denn Glück war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein etwas, was dem eigenen Verantwortungsbereich zugeschrieben wurde, so wie auch das Unglück als selbst verschuldet galt. Erst im 20. Jahrhundert setzte sich allmählich die Vorstellung durch, dass Glück und Unglück auch von außen verursacht werden können – etwa durch gesellschaftliche Normen.

Man findet in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts erstaunlich moderne Ehe- und Familienmodelle. In Lessings „Nathan der Weise“ etwa adoptiert ein Jude ein christliches Waisenmädchen – als alleinerziehender Vater!

Das hängt mit der Kritik an Adelsvorstellungen zusammen. Mit solchen Vorstellungen emanzipiert sich das Bürgertum.

Um den Adel anzugreifen, stellen die Dichter seine Konventionen infrage?

Ja, so kann man das sagen. Aus diesem Geist heraus ist auch die Vorstellung einer Liebesehe entstanden, die dem adligen Konzept einer standesgemäßen Heirat bewusst widersprechen sollte. Die heute diskutierte „Ehe für alle“ ist im Grunde genommen die Fortschreibung dieses Prozesses: Nach den Standesgrenzen sollen jetzt auch die Geschlechtergrenzen überwunden werden.

Interessant aber ist, dass bei all diesen modernen Beziehungsmodellen in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts eines doch fehlt: die gleichgeschlechtliche Ehe. Warum konnte Goethe in „Stella“ über eine Dreierbeziehung nachdenken oder in den „Wahlverwandtschaften“ zwei Paare über Kreuz lieben lassen – aber nicht ein homosexuelles Paar beschreiben?

Es gibt immer wieder homoerotische Motive und sogar homosexuelle Lieben, vor allem natürlich später bei Thomas Mann in „Tonio Kröger“ oder „Tod in Venedig“. Aber dabei handelt es sich niemals um Lebensgemeinschaften, sondern immer nur um geheimgehaltene Lieben. Dass es in irgendeinem Werk aus dieser Zeit einen Gedanken an eine offen gelebte Beziehung, geschweige denn an eine Ehe gäbe, ist mir nicht bekannt. Selbst in der neuen Literatur fällt mir dazu spontan kein Titel ein. Wäre vielleicht ein zukunftsträchtiges Thema!

Aber noch einmal zur Frage: Warum waren zahlreiche Tabubrüche in der Darstellung von Liebesbeziehungen möglich, nicht aber das Thematisieren einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft?

Der Reiz der Homoerotik bestand natürlich zum großen Teil gerade darin, dass sie außerhalb der Ehe stattfinden musste, im Verbotenen also. Eine glückliche gleichgeschlechtliche Beziehung als eine Art Ehe zu beschreiben, wäre zwar sicherlich skandalträchtig gewesen, als literarischer Stoff aber eben auch langweilig. Wie gesagt: Das Unglück fasziniert in der Literatur mehr als das Glück.

Bei Schiller gibt es Formulierungen, die bis heute das Klischee einer gelungenen Ehe prägen. Da heißt es, dass der Mann „hinaus ins feindliche Leben“ müsse, die Frau aber „im häuslichen Kreise“ bleiben soll. Wie kam Schiller dazu, so etwas zu schreiben, wenn er sich andererseits etwa in „Kabale und Liebe“ nicht davor scheute, auch unkonventionelle Beziehungsmodelle zu beschreiben?

Die Vorstellung zur Rollenverteilung – der häusliche Bereich für die Frau, der öffentliche für den Mann – war damals keineswegs so rückständig, wie uns das heute erscheint. Schiller richtete sich damit gegen den Adel, wo die adelige Mutter ihre Kinder eben nicht selbst erzog, sondern diese Aufgabe an Bedienstete delegierte. Sich ums Haus zu kümmern, das war alles andere als die typische Mutterrolle im Hochadel.

Das heißt, Schiller wurde später von konservativen Kreisen missbraucht?

Ganz ohne Zweifel. Man hat seine Formulierungen missbraucht, um die Rechte der Frau einzuschränken.

Zur Person

Thomas Anz (69) ist ein deutscher Literaturwissenschaftler. Er promovierte 1976 mit einer Arbeit über den Frühexpressionismus und lehrte bis zu seiner Emeritierung als Professor an der Universität Marburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der literarischen Moderne, der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sowie der Literatur-, Medizin- und Psychologiegeschichte seit dem 18. Jahrhundert. In seinen Veröffentlichungen hat er sich unter anderem mit „Literatur und Lust. Glück und Unglück beim Lesen“ sowie „Unlust und Lust am Ekelhaften in Literatur und Kunst“ befasst. Thomas Anz ist Gründer der Online-Zeitschrift „literaturkritik.de“ und Nachlassverwalter des 2013 verstorbenen Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki.