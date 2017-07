Kultur Geräusche aus dem Keller sind unter anderem bei der aktuellen Ausstellung in der Villa Langmatt in Baden zu hören

Geräusche aus dem Keller sind unter anderem bei der aktuellen Ausstellung in der Villa Langmatt in Baden zu hören

Die Villa Langmatt in Baden zeigt im Galerieraum im Erdgeschoss befremdliche Ölbilder von Léopold Rabus und provokative Werke junger Künstler im Untergeschoss. Die Impressionisten wurden dafür ins Obergeschoss ausgelagert.

Wer derzeit in der Villa Langmatt in Baden/Schweiz die eindrucksvolle Impressionistensammlung von Sidney und Jenny Brown besichtigen möchte, wird überrascht: Diese Höhepunkte sind vorübergehend im Obergeschoss des Hauses untergebracht. Stattdessen hängen im weiträumigen Galerieraum im Erdgeschoss die großformatigen, befremdlichen Ölbilder des jungen Schweizer Künstlers Léopold Rabus (40) sowie augenzwinkernd seine Installation mit vier Bienenhäuschen und einem Bienenwachstopf aus reinem Bienenwachs. Aber auch in anderen Räumen des Museums haben sich Arbeiten von Léopold Rabus versteckt – kleine Bildchen oder exotische Vögel, die man mit etwas Geduld sicherlich finden kann.

Und noch etwas Neues gibt es zu entdecken: In einem wunderbar kühlen Kellerraum des Museums wurde eine neue Ausstellungsreihe eröffnet. Sie heißt „Raumfahrt. Wieder hungrig?“ Sie soll Appetit auf zeitgenössische Kunst machen und zeigt provozierende junge, konzeptuelle Kunst von Olivia Abächerli, Jonas Burkhalter, Bettina Diel und Chris Hunter.

Doch zurück zu Léopold Rabus: Da räkelt sich eine junge Frau lasziv vor einem Sofa („Erwachen“), da taucht ein unheimlich beleuchteter alter Mann nachts vor einer Schreberhütte Stoff in eine Pfütze. Oder da steht in einer wunderbaren Berglandschaft ein harmloser Wäscheständer. Doch was soll das befestigte Vogelhäuschen daran? Oder das menschliche Ohr? Oder die Fleischfetzen darunter und die zerbrochene Blumenvase? Immer lauert hinter diesen scheinbar harmlosen Alltagsbildern, die der Künstler auf seinen Streifzügen zunächst fotografiert, etwas Befremdliches, Bedrohliches, Skurriles oder versteckter Humor. Sie bleiben rätselhaft und man ertappt sich dabei, Geschichten zu erfinden.

Ganz anders dann der Besuch der „Raumfahrt“ in dem kühlen Kellerraum. Hier bleibt alles ungenau, neue Ausdrucksformen werden erprobt. Da klingt Gesang aus der Wand (Bettina Diel), der an Kompositionen des jüngsten Sohnes Harry Brown erinnert. In einer Videoarbeit von Olivia Abächerli werden wie beim Daumenkino blitzschnell zeichnerisch Geschichten entworfen, die genauso schnell wieder entschwinden. Jonas Burkhalter stützt mit seiner Installation „Fly me to the Moon“ nur scheinbar den Raum. Am eindrucksvollsten schließlich aber zwei Arbeiten von Chris Hunter, der mit „alten Sachen“ spielt. Wie gut, dass ein kleines ausliegendes Heftchen die sonst eher unverständlichen Arbeiten erklärt.

von Léopold Rabus ist bis zum 3. September, die „Raumfahrt“ bis zum 24. September dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet, ebenso wie die Höhepunkte der impressionistischen Sammlung.