Weil am Rhein Gegen den Strich gebürstet

Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt Designkreationen von Ettore Sottsass

Form follows function, lautet die Maxime: Die Form eines Gebrauchsgegenstands soll sich nach seiner Funktion richten. Mit seinen teils exzentrischen Entwürfen für Möbel, Lampen und andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs erhob Ettore Sottsass lauten Einspruch gegen den zentralen Glaubenssatz moderner Produktgestaltung. Ohne mit der Wimper zu zucken war der italienisch-österreichische Designer, der auch als Architekt arbeitete, bereit, die Grundsätze und Regeln der Zunft über den Haufen zu werfen, sobald sie sich seiner sprühenden Phantasie in den Weg stellten. Am 14. September wäre der gebürtige Insbrucker hundert Jahre alt geworden. Er starb 90-jährig 2007 in Mailand.

Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein widmet ihm eine kleine, aber feine Ausstellung mit ausgesuchten Kreationen, darunter etliche Ikonen zeitgenössischen Designs. Seit den 1950er-Jahren hat er die Entwicklung des internationalen Designs maßgeblich mitgeprägt hat.

Der Titel ist glücklich gewählt: „Ettore Sottsass – Rebell und Poet“. Denn so wie der Designer immer wieder lustvoll vom Pfad der Konvention abwich, eignet vielen seiner Entwürfe eine poetische Note: in ihrer Buntheit und Verspieltheit, ihrem augenzwinkernden Humor. Ultrafragola etwa, eine Kombination aus Wandspiegel und Leuchte, ist Pop Design der reinsten und dazu zeitlosen Art: noch heute hinreißend in der schlichten Formschönheit der Kunststoffleuchte, die den mannshohen Spiegel rahmt – in Wellenlinien und zartem Aprikosenton. Was in der Beschreibung kitschverdächtig anmutet, wirkt in der Ausführung wie ein Portal in eine andere, poetische Welt.

Malatesta, der Stuhl aus Kunststoff dagegen ist in der Form geometrisch schlicht wie eine Bauhaus-Schöpfung – freilich ohne jede Spur modernistischer Askese und dank cremefarbener Schaumstoffpolsterung von Sitzfläche sowie Rückenlehne so anmutig fürs Auge wie angenehm fürs Sitzfleisch. Höchst originell auch der kubisch geformte Stuhl Seggiolina da Pranza – mit marmorierter Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststofflaminat. Die seitlich angebrachten Haltegriffe sind in ihrer Funktionslosigkeit ein spöttischer Seitenhieb auf die so sehr funktionale Ästhetik des Bauhauses.

Lampen wie Left Tahiti oder Don wecken die Assoziation kleiner Menschenwesen oder Tierchen. Die für Olivetti designte Reiseschreibmaschine Valentine von 1969 aber setzte neue Maßstäbe im Industriedesign. Sie gilt heute als ein Klassiker zeitgenössischer Produktgestaltung. – Geboten wird auch eine Reihe von Fotografien des Designers, die nicht ohne Witz sind und sich manchmal einen kräftigen Schuss Surrealität genehmigen.

Vitra Design Museum/Schaudepot, Charles-Eames-Str. 2, Weil am Rhein. Bis 24. September, täglich 10-18 Uhr.