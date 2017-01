Gedöns für die Eliten: Ist das zeitgenössische Theater ein Wegbereiter des Populismus?

Dramaturg Bernd Stegemann kritisiert eine "Performeritis" und fordert eine Renaissance des klassischen Spiels – doch seine Argumentation ist brüchig

Ein Gespenst geht um im deutschsprachigen Theater. Es ist die Ahnung, dass die hehre Schauspielkunst womöglich nicht Gegner des grassierenden Populismus ist, sondern dessen Verstärker. Jedenfalls jene Schauspielkunst, die zurzeit auf den großen Bühnen der Republik schwer in Mode ist. „Die künstlerischen Mittel werden immer einfacher und undialektischer“, kritisiert der Dramaturg Bernd Stegemann. Seine Diagnose: „ästhetischer Populismus.“

Stegemann ist nicht irgendwer. Als Dramaturg und als Professor für Theatergeschichte zählt er seit Jahren zu den bedeutenden Persönlichkeiten der Szene. Das von ihm kritisierte zeitgenössische Theater hat er wesentlich mitgeprägt. Welchen Populismus meint er?

Theater, wie man es gemeinhin kennt, ist ein Spiel mit der Wirklichkeit. Seit seiner Entstehung in der Antike zeigt es nicht die Herrschenden selbst – Könige, Minister, Generäle -, sondern Menschen, die diese Rollen nur vortäuschen. Und nicht tatsächliche Konflikte werden von ihnen verhandelt, sondern erfundene. Mit Theater waren schon immer jene Bretter gemeint, die die Welt bedeuten – und nicht solche, die mit ihr identisch sind.

An kleineren Bühnen dieses Landes ist das größtenteils immer noch so. Vor allem die sich als Avantgarde verstehenden Häuser in den Kulturmetropolen aber haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr von diesem Prinzip abgewendet. Los ging es bereits bei Bertolt Brecht, der die gewohnte Illusion gezielt mit Verfremdungseffekten aufbrach – nicht zuletzt deshalb, weil die Illusion im inzwischen aufkommenden Medium Film viel besser erzeugt werden konnte.

Mehr als Brecht ist für Stegemann allerdings die in den Sechzigerjahren entstandene Kunstform der Performance für den Verlust von Täuschung auf der Bühne verantwortlich. Theatergruppen wie „Rimini Protokoll“ erheben gar nicht mehr den Anspruch, eine fiktive Geschichte zu erzählen. Sie bringen stattdessen die echten Schicksale auf die Bühne. Adoptivkinder, arbeitslose Fluglotsen, Mitarbeiter von Call-Centern, Trauerredner: „Experten des Alltags“, die niemand anderen darstellen als sich selbst.

Seither wimmelt es auf vielen Bühnen nur noch so von Prostituierten („Lulu“ in Berlin), Flüchtlingen („Die Schutzbefohlenen“ in Hamburg) und alleinerziehenden Müttern („Die Ratten“ in Düsseldorf) auf Deutschlands Bühnen. Und begegnet man doch einmal einem professionellen Schauspieler, so tritt er in ebendieser Rolle auf: nicht als Hamlet, sondern als Schauspieler, der Hamlet spielen soll. Früher, sagt Stegemann, seien es die Herrschenden gewesen, die das Theaterspielen untersagten: „Wer als jemand anderes erscheinen kann, stellt die Ordnung grundsätzlich in Frage.

“ Heute dagegen bräuchten sie diese subversive Kraft nicht mehr zu fürchten. Denn heute sei es das Theater selbst, das sich das Spielen verbietet.

Mancherorts regt sich gegen diese Entwicklung Widerstand. In München stehen die Kammerspiele in der Kritik, seit in Matthias Lilienthal ein ausgesprochener Befürworter von Performance-Theater Intendant geworden ist. Die „Performeritis“ habe inzwischen „jegliches traditionellere Sprechtheater hinwegrafft“, klagt etwa die Süddeutsche Zeitung. Beim Studium des Spielplans wisse man nie: „Ist das ein Gastspiel, eine Eigenproduktion oder ein Kochabend mit Syrern?“

Stegemann fährt in der gleichen Zeitung schweres Geschütz auf und zieht gar eine direkte Linie von dieser Art zeitgenössischen Theaters zur rechtspopulistischen Rhetorik. Wer auf der Bühne das fiktive Spiel als vermittelnde Instanz abschaffe, stehe „in einer Reihe mit anderen gesellschaftlichen Kräften, die die Abschaffung der Vermittlung fordern“. Populisten lebten von der Idee, dass der authentische Retter mit seinem Volk in unmittelbaren Kontakt treten und der Wille des Volkes ohne störende Vermittlung durch gewählte Repräsentanten Gehör finden könne. Zeitgenössische Theater erzeuge den Eindruck, der Umweg über einen Schauspieler und ein Drama sei nur „Gedöns für die Eliten“. Hat er recht?

In der Dramaturgie des Stadttheaters Konstanz hält sich das Verständnis in engen Grenzen. Stegemann, sagt sein Konstanzer Kollege Henrik Kuhlmann, unterliege einem fatalen Irrtum. Die Performance-Kunst habe nämlich gar nicht das Sprechtheater hinweggerafft, im Gegenteil: „Sie ist doch selbst überhaupt erst aus dem Theater hervorgegangen.“ Das gelte nicht allein für Brecht, sondern etwa auch für den französischen Regisseur und Theatertheoretiker Antonin Artaud, dessen „Theater der Grausamkeit“ bereits in den Zwanzigerjahren das Aufbrechen von Text, Sprache und Bewegung betrieb. „Theater hat seit jeher mit seiner Ambivalenz aus Authentizität und Fiktion gespielt“, sagt Kuhlmann. „Sogar Gustaf Gründgens, diese Ikone des bürgerlichen Sprechtheaters, thematisierte in der Rolle als Hamlet auch seine eigene Homosexualität.“

Dass Laienauftritte von Hartz-IV-Empfängern oder Spitzenmanagern heute überhaupt auffallen, liegt für Kuhlmann nicht in einem historischen Bruch, sondern im Gegenteil an der extremen Professionalisierung des Theaters im 20. Jahrhundert. In vormaligen Zeiten seien Laiendarsteller auf deutschsprachigen Bühnen noch eine ganz normale Erscheinung gewesen: „Theater war schon immer offen für Akteure von außen.“

Tatsächlich erweist sich Stegemanns Argumentation mit Blick in die Theatergeschichte als brüchig. Denn wie direkt die Wirklichkeit auf der Bühne gespiegelt werden soll, darüber ist man sich nie einig gewesen. Schiller musste wegen allzu großen Realitätsbezugs seiner „Räuber“ außer Landes fliehen. Kleist dagegen erlebte wegen mangelnder Wirklichkeitsnähe seines „Zerbrochnen Krugs“ ein Theaterdebakel. Ob Theater scheitert oder gelingt und ob es die Wirklichkeit verändert oder nicht: All das hing noch nie von seiner Distanz zur Wirklichkeit ab, sondern allein von der Bedeutung dessen, was es zeigt.

So absurd der Gedanke anmutet, Schiller habe mit den „Räubern“ den Populismus befördert, so schräg erscheint deshalb auch die Debatte über schädliche Auswirkungen einer „Performeritis“. Es sollen ihr, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, politische Ränkespiele und gekränkte Eitelkeiten unter Theaterleuten zugrunde liegen. Wenn dem so ist, lässt sich die Debatte wohl nur unter einem Begriff zusammenfassen: Gedöns für die Eliten.

Performance

Die Performance als eigenständige Kunstform entwickelte sich in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts aus dem Bestreben heraus, die Grenzen von darstellenden und bildenden Künsten aufzulösen. Ihre Inspirationsquellen waren neben dem Theatertheoretiker Antonin Artaud (1896-1948) unter anderem die Künstler des Dadaismus in den Zwanzigerjahren sowie die Vertreter der Konzeptkunst. Eine Performance zeichnet sich für gewöhnlich durch die Verweigerung starrer Erzählstrukturen, starke Bindung an Ort und Zeit sowie Einheit von Künstler und Werk aus. (brg)