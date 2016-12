Die französische Schauspielerin Marion Cotillard ist erfolgreicher denn je. In den nächsten Tagen kommen gleich drei ihrer Filme in die Kinos.

Madame Cotillard, zum Jahreswechsel kommen gleich drei neue Filme mit Ihnen in die deutschen Kinos, im März steht der nächste an. Was hat Sie zuletzt dazu gebracht, so viel zu arbeiten?

Es ist nicht so, dass ich mir irgendwann vorgenommen habe: so, jetzt drehst Du mal einen Film nach dem nächsten. Aber manchmal kommen eben Projekte rein, zu denen ich einfach nicht nein sagen kann. Bei einigen liegt es außerdem schon eine ganze Weile zurück, dass ich zugesagt habe. Doch Dreharbeiten werden ja immer wieder mal verschoben, was zu gehörigen Terminproblemen führen kann. 2015 war in dieser Hinsicht verdammt hektisch. Aber all diese Filme waren so besonders, dass ich keinen absagen wollte. Meine Devise war: was soll’s, diese Chance bekomme ich nur einmal. Und einmal reicht auch.

Wie meinen Sie das denn?

Das war schon echt schlauchend. Wenn man so viele Filme hintereinander dreht, verbringt man ziemlich viel Zeit damit, jemand anderes zu sein. Was in meinem Fall besonders anstrengend ist, da ich ja eher selten fröhliche, geistig gesunde Figuren spiele. Irgendwie habe ich eine Tendenz zu ziemlich dramatischen und traumatischen Rollen.

In „Allied – Vertraute Fremde“ spielen Sie und Brad Pitt Spione, die sich im Zweiten Weltkrieg ineinander verlieben...

Es ist sicher vier Jahre her, dass ich das Drehbuch das erste Mal las. Ich war begeistert, weil die Geschichte gleichzeitig große Unterhaltung und trotzdem sehr komplex ist. Da geht es um richtig tiefe Emotionen. Erst einmal hörte ich allerdings jahrelang nichts, weder von Brad noch von Regisseur Bob Zemeckis. Als es dann doch soweit war, war dies genau so ein Fall, wo ich einfach schon zu sehr angefixt war, als dass ich wieder hätte abspringen können.

Was machte den Reiz des Films aus?

Ich hatte noch nie einen Film gedreht, der so nah dran war an den Filmen, die ich früher als Kind gesehen habe. Meine Eltern liebten amerikanische Filme der Vierziger und Fünfziger Jahre. Greta Garbo, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman oder Katherine Hepburn waren es, die in mir den Wunsch weckten, Schauspielerin zu werden. Im Grunde führte „Allied“ mich also zurück in die Träume meiner Kindheit.

Eine Sexszene mit Brad Pitt drehen zu dürfen, schadet sicher auch nicht, oder?

Na ja, solche Szenen sind ja weniger Spaß als eher etwas mühsam. Zumindest in diesem Fall, denn sie fand in einem engen Auto statt. Da war kein Platz und wir mussten unsere Bewegungen im Vorfeld mit dem Regisseur wirklich choreografieren. Am ersten Tag haben wir die meiste Zeit nur gelacht, weil die Sache wirklich eher schräg als sexy war.

Der Unterschied zu Ihrem zweiten neuen Film „Assassin’s Creed“ könnte kaum größer sein. Das ist eine Computerspiel-Verfilmung. Sagen Sie bloß, Sie waren mit der Vorlage vertraut?

Ich habe das Game nie selbst gespielt. Aber Freunde von mir waren begeisterte Spieler, deswegen war ich zumindest mit dem Namen vertraut. Dass ich hier mitspiele, hat weniger mit der Vorlage zu tun als mit Michael Fassbender und Regisseur Justin Kurzel. Mit den beiden hatte ich ja vorher schon „Macbeth“ gedreht, und sie schrieben das Drehbuch in Südfrankreich, nicht unweit von wo ich wohne. Ich bekam also früh mit, was das für ein spannendes Projekt wird, in dem menschliche Gewalt und die Mechanismen dahinter unter die Lupe genommen werden. Was ja durchaus eine Parallele zu Shakespeare ist.

In „Assassin’s Creed“ geht es auch um die Idee von genetischer Erinnerung. Um mal in diesem Bilde zu bleiben: was ist es, das Sie an Ihre Kinder und spätere Generation weitergeben wollen?

Das gleiche, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe: Liebe und Respekt. Wozu aber es aber wohl nicht unbedingt Genetik braucht. Auf jeden Fall war die Liebe meiner Eltern für mich und meine Brüder immer unerschütterlich. Und damit ging dann auch ein ebensolches Vertrauen einher. Wenn man jemanden als Menschen respektiert, dann traut man ihm zu, eigene Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn die nicht immer die richtigen sind.

Tatsächlich?

Ja, daran arbeite ich schon mein Leben lang. Das ist unter Schauspielern nicht üblich, und daran ändert auch Erfolg nichts. Das heißt nicht, dass ich nicht stark bin. Aber ganz zentral sind eben auch eine gewisse Angst und Zerbrechlichkeit. Allerdings wächst das Selbstvertrauen über die Jahre ein wenig.

Bleibt noch der Blick ins neue Jahr. Legen Sie eine Auszeit ein?

Ohne Frage. Vermutlich hätte ich ohnehin eine Pause eingelegt, denn das muss einfach sein, wenn man fünf Filme am Stück dreht. Aber nun ist sie mir natürlich besonders wichtig. Ich möchte so viel Zeit wie möglich für meinen Sohn und dann sein kleines Geschwisterchen haben und es genießen, nur für sie da zu sein.

Zur Person

Als Tochter zweier Schauspieler wurde Marion Cotillard, 41, das Talent bereits in die Wiege gelegt. Nach zwei Folgen der TV-Serie „Highlander“ gelang ihr der Durchbruch in ihrer Heimat Frankreich, wo sie sowohl in der populären Komödie „Taxi“ zu sehen war als auch mit prominenten Regisseuren arbeitete. Für ihre Rolle als Edith Piaf in „La vie en rose“ erhielt sie 2008 den Oscar. Aktuell ist sie in in drei neuen Filmen zu sehen: dem Liebes- und Spionage-Film „Allied – Vertraute Fremde“ (ab 22.12. im Kino), der Computerspiel-Verfilmung „Assassin’s Creed“ (ab 27.12.) und dem Familiendrama „Einfach das Ende der Welt“ (ab 29.12.).