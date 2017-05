Film Filmfest in Cannes: Viele große Namen, aber keine großen Emotionen

Filmfest in Cannes: Viele große Namen, aber keine großen Emotionen

Familien stehen 2017 im Zentrum vieler Beiträge beim Filmfestival in Cannes. Dort hat nun auch der österreichische Regisseur Michael Haneke seine neues Werk vorgestellt: "Happy End" mit den französischen Schauspiel-Stars Isabelle Huppert und Jean-Louis Trintignant. SÜDKURIER-Mitarbeiter Sascha Rettig ist vor Ort und zieht eine Zwischenbilanz

Dass sich die Vorführung von Michel Hazanavicius’ „Le Redoutable“ ungewöhnlich lange verzögerte, war schon verdächtig. Dann aber trat auch noch das Einlasspersonal in einer geschlossenen Reihe die Stufen des Salle Debussy herunter und forderte die anstehenden Journalisten auf zu gehen oder zumindest Abstand zu halten. Der Grund war ein verdächtiges Objekt, das im Gebäude gefunden wurde – und letztlich den Fehlalarm auslöste. Nachdem dieser Zwischenfall im hypersensibilierten Cannes für einen kurzen Schreck sorgte, ging aber schnell wieder alles weiter wie gehabt: „Le Redoutable“, eine so gefällige wie detailliert ausgestattete Komödie über Regie-Legende Jean-Luc Godard inmitten der 68er-Proteste wurde doch noch gezeigt. Und die Kritiker verschwanden wieder im Festival-Alltag, bei dem man die meist harte Wirklichkeit zwar tagtäglich auf der Leinwand sieht, sie aber gleichzeitig seltsam weit weg erscheint.

Das Leben in einer von der Realität abgekoppelten Blase ist im Grunde auch Thema in Michael Hanekes Drama „Happy End“, in dem mit Isabelle Huppert und Jean-Louis Trintignant als Teil eines exzellenten Ensembles ein bourgeoiser Familienclan porträtiert wird. Fast schon zu beiläufig und mit vielen Auslassungen ergründet der Österreicher Haneke Dramen und Abgründe, Depressionen, Trauer und Obsessionen.

Dass der Schauplatz dafür Calais im vergangenen Jahr ist und in der Nähe dieses saturierten Bürgerkosmos die Auswirkungen der Flüchtlingskrise unmittelbar spürbar sein müssten, blendet Haneke abgesehen von ein, zwei Szenen zwar aus. Im Hinterkopf hat man sie aber doch ständig – die Bilder des Flüchtlingslager-Dschungels, was dem Film einen Kommentar zum abgegrenzten Leben in dieser Welt hinzufügt. „Es ist immer ein Vergnügen, mit Michael Haneke zusammenzuarbeiten“, so Schauspiel-Veteran Trintignant.

Sicher, „Happy End“ hat nicht die Strenge, Drastik und Härte anderer Werke Hanekes. Selbst dieses vermeintlich milde Werk wirkt aber, so langsam das auch der Fall ist, letztlich durchaus nach. Dass der Österreicher nach „Das weiße Band“ und „Liebe“ dafür zum dritten Mal hintereinander die Goldene Palme gewinnt, erscheint möglich, aber trotzdem nicht sehr wahrscheinlich.

Im Cannes-Wettbewerb begegnete man zuletzt einigen, auf unterschiedliche Weise dysfunktionalen Familien. In der seltsam übersinnlichen Rache-Geschichte „The Killing of a Sacred Dear“ muss Colin Farrell als vollbärtiger Arzt nach dem Tod eines Patienten eine Entscheidung treffen, die das Leben seiner Frau (Nicole Kidman) und seiner Kinder bedroht. Wie zuletzt in der Dating-Groteske „The Lobster“ zeigt der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos, dass er abseitigeren Humor durchaus beherrscht. Dieses Mal macht er mehr auf David Lynch, kann aber mit seinem bizarren Horror-Drama nicht kaschieren, dass es mehr beunruhigend verstörende Atmosphäre als Substanz hat.

Die Familie in Noah Baumbachs „The Meyerowitz Stories“ war dagegen ausgesucht harmlos – und brachte ungewohnten Besuch nach Cannes. Mit Adam Sandler und Ben Stiller kamen zwei Schauspieler, die man sonst eher aus albernen Persiflagen und Kindskopf-Komödien kennt. Nun sind sie mit Dustin Hoffman und Emma Thompson Teil einer hochkarätigen Besetzung, um die herum Baumbach das Porträt einer New Yorker Künstlerfamilie entwirft, das um Fragen von Erfolg und Scheitern kreist. Sie streiten sich, sie lecken alte Wunden, sie rivalisieren miteinander – und zwischendurch setzt sich Sandler, dem diese ernstere Rolle wieder sehr gut steht, ans Klavier und singt. Das ist ein bisschen komisch, aber meist eher schmunzelig. Etwas dramatisch, aber nie schmerzhaft emotional. Irgendwie gut und voll mit großen Namen, aber letztlich nicht so richtig aufregend – im Grunde genauso wie dieser mit politischen Themen aufgeladene Cannes-Jubiläumsjahrgang bislang auch.