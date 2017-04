Kino Fast & Furious 8  Geht den flotten Flitzern langsam der Sprit aus?

Heiße kubanische Rhythmen, Auto-Zombies in New York, ein Kampf im ewigen Eis: Auch der achte Teil der erfolgreichen „Fast & Furious“-Reihe weiß das Kino-Publikum zu unterhalten. Die Darsteller-Riege um Vin Diesel bekommt prominente Unterstützung – unter anderem von Charlize Theron. Kino-Start ist am 13. April 2017

16 Jahre ist es her, dass „The Fast and the Furious“ in die Kinos kam. Dass die Crew um Dominic Toretto, den rasenden Kriminellen mit dem Herz aus Gold, inzwischen in die achte Runde geht, ist eine selbst für Hollywood sensationelle Erfolgsgeschichte. Denn was als relativ schlichtes B-Movie begann und nach zwei mauen Fortsetzungen eigentlich als tot galt, ist inzwischen nicht nur die langlebigste, sondern auch eine der erfolgreichsten Film-Reihen.

Der Anfang von „Fast & Furious 8“ ist fast eine Reminiszenz an die Anfangstage. Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) lassen es sich in Kuba gut gehen. Als sich jemand mit Doms Cousin anlegt, greift der zu seiner bevorzugten Art der Konfliktbewältigung – und schon sind wir mittendrin im ersten Autorennen. Es dauert nicht lange und der Film schaltet in den etablierten „Höher, schneller, weiter“-Modus.

Weil die gefährliche Cyberkriminelle Cipher (Charlize Theron) ihn erpresst, trommelt Dom sein gesamtes Team inklusive Agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) zusammen, nur um dann unter den Augen seiner Ersatzfamilie einen Nuklearsprengkopf zu klauen und abzutauchen. Dass der Betrug an seinen Lieben aus größter Not entstandener ist, versteht sich von selbst. Doch um die Gefahr zu bannen, die von Cipher ausgeht, müssen Doms Wegbegleiter nicht nur neue Fahrzeuge, sondern auch jede Menge Mitstreiter auftreiben.

Dass die „Fast & Furious“-Filme sich wenig um das Gesetz der Schwerkraft kümmern, ist nichts Neues. Auch der mangelnde Fokus auf Dialoge oder auch nur ein fundiertes Handlungsgerüst hat dem Spaß, den dieses Franchise entwickeln kann, nie geschadet. Schon lange bezieht die Reihe ihren Reiz vor allem aus einer Aneinanderreihung von Schlüsselreizen – schnelle Autos, laute Explosionen, schöne Menschen, wummernde Beats und kühle Drinks – zusammengehalten von den Themen Familie, Kameradschaft und Loyalität.

All das fährt natürlich auch „Fast & Furious 8“ auf, verliert dabei aber erstmals nicht nur die Logik, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Figuren aus den Augen. Selbstverständlich gibt es aber wieder spektakuläre Action-Szenen: Erst kommt eine riesige Abrissbirne zum Einsatz, dann regnet es in den Straßen New Yorks Autos, schließlich steht im ewigen Eis eine Verfolgungsjagd mit U-Boot an. Doch angesichts zweier weiterer geplanter Fortsetzungen muss man sich zum ersten Mal seit Langem fragen, ob „Fast & Furious“ womöglich langsam der Sprit ausgeht.

Abspann

Originaltitel: „The Fate of the Furious“

Regie: F. Gary Gray

Darsteller: Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham

Produktionsland: USA 2017

Länge: 136 Minuten

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Verleih: Universal Pictures

Fazit: „Fast & Furious 8“ setzt auf die gleichen Schlüsselreize wie seine sieben Vorgänger, doch die Reihe weist erste Ermüdungserscheinungen auf.