Es ist vollbracht

Frank Castorf inszeniert zum Abschied von der Berliner Volksbühne sieben Stunden lang Goethes Faust. Und sich selbst

Wenn Goethes Faust aufgeführt wird, heißt das immer auch Ausnahmezustand. Für Schauspieler, Regie und Publikum. Ungekürzt 17 Stunden lang, das Stück der Stücke. Wenn Frank Castorf ein Schauspiel oder eine Oper inszeniert, dann ist das ebenfalls Ausnahmezustand. Immer und überall. Ob in Stuttgart, Zürich oder Basel, bei den Bayreuther Festspielen oder an der heimischen Volksbühne in Berlin. Wenn Castorf gar den Faust inszeniert, und sich damit nach 25 Jahren von „seiner“ Volksbühne verabschiedet, dann sucht selbst der Ausnahmezustand noch nach Superlativen. So geschehen in der Nacht von Freitag zu Samstag am Rosa-Luxemburg-Platz, wo Goethes Dramengigant, oder das, was Castorf davon übriglässt, in einer siebenstündigen Inszenierung auf die Bühne kommt.

Goethes Faust und Castorf, da treffen sich die Richtigen. Hier das Hochamt der deutschen Theaterliteratur, Germanisten-Olymp und Markstein des deutschen Bildungskanons, dort der respektlose Regie-Herkules, der leibhaftige Bildungsbürgerschreck. Es ist die geniale Hybris, die brillante Kunst der Anmaßung und der Übertreibung, die den beiden Gegenpolen gemeinsam ist, die sie zueinander finden und zur kraftvollen Entladung kommen lässt. Und dann funkt in diese ohnehin elektrisierende Versuchsanordnung auch noch der spannungsreiche Streit um die Nachfolge Castorfs an der Volksbühne hinein.

„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“, lässt Goethe im Faust seinen Theaterdirektor sagen. Und Castorf ist es gewohnt, vieles zu bringen. Zu viel, sagen die, die ihn nicht mögen, vor allem zu viel, was gar nicht im gespielten Stück angelegt ist. Castorf gilt aber zu Unrecht als Stückezertrümmerer. Er zertrümmert nicht, zerstört nicht, sondern erweitert. Er zerlegt, ergänzt und setzt wieder neu zusammen. Plötzlich entlockt er einem Stück Töne, die sonst ungehört geblieben wären, weckt Assoziationen, macht ein Drama reichhaltiger und vielseitiger, prägt vielleicht sogar künftige Seherfahrungen beim Zuschauer.

Dafür müssen aber einige Voraussetzungen glückhaft gegeben sein: Schauspieler, die sich auf ein solch verwegenes Konzept einlassen. Ein Bühnenbildner, der Spielfelder schafft, die komplex genug sind, solche Kunststücke darstellbar zu machen. Es braucht überdies ein Theater, das losgelöst von vordergründigem Erfolgsdruck Freiraum und die Lizenz zum Scheitern haben muss. Und es braucht ein Publikum, das bereit ist, überstundenlange, bisweilen auch quälende Sitzungen hinzunehmen, um dafür als Belohnung mit einem Kopf voller Gedanken, voll aufgewühlter Gefühle und entfesselter Leidenschaften, sei es nun Begeisterung, Zorn oder Enttäuschung sowie hinreißender Schauspieler-Leistungen das Theater verlassen zu dürfen. Genau für dieses Konzept steht oder stand seit einem Vierteljahrhundert die Volksbühne unter Frank Castorf.

Und deshalb ist bei Ensemble und Stammpublikum die Sorge nun groß, dass mit dem Ausscheiden des Prinzipals Castorf ein solches Alleinstellungsmerkmal verloren gehen könnte. Die wenigen Äußerungen von Nachfolger Chris Dercon über die Zukunft des Hauses konnten solche Befürchtungen bislang nicht zerstreuen. Theater könnte zum Unterhaltungsevent werden, unken die Kritiker Dercons. Und so erscheint es den Besuchern der Faust-Premiere wie ein Menetekel, wenn Helena am Ende bedeutungsvoll sagt „Das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis, das Unbeschreibliche, hier ist’s getan“.

An Anspielungen auf die bevorstehenden Umbrüche an der Volksbühne fehlt es ohnehin nicht. Ob eher plump, wenn Castorf im Vorspiel auf dem Theater zur Freude des Publikums die berühmten Sätze „Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen, ein jeder sucht sich endlich selbst was aus“ mit flämischem Akzent sprechen lässt und so den Belgier Dercon parodiert oder eher wehmütig, wenn Gretchen das Jacques-Brel-Chanson „Bitte geh nicht fort“ singen wird.

Doch es wäre falsch, Castorf zu unterstellen, er würde Goethes Faust dazu missbrauchen, den eigenen Abschied publikumsträchtig in Szene zu setzen. Castorf arbeitet an diesem Faust vielmehr das Thema Kolonialisierung am Beispiel des Algerien-Krieges ab. Ernsthaft, ausführlich, unerträglich anstrengend und bisweilen fast penetrant. Wir sind im Paris der 40er- und 50er Jahre. Bühnenbildner Alexsandar Denic hat den Eingang zur Metro-Station Stalingrad nachgebaut, dazu Häuserfronten mit Werbeplakaten für ein Horror-Museum oder eine Kolonial-Ausstellung. Eine Pappmaché-Trutzburg mit Zinnen schafft den Bezug zur mittelalterlichen Faust-Sage, sieht aber aus wie eine Geisterbahn. „L’Enfer“ (Hölle) steht auf einer blutroten Leuchtreklame. Irgendwo im Innern des Bühnenbaus, dort, wo nur die Videokamera hinkommt, muss sie sein, diese Hölle, die für die Schrecken der Kolonialisierung steht, aber auch für die Brutalität der Prostitution, der Kolonialisierung von Menschen. Faust und Mephisto sind bei ihrer Weltenfahrt viel mit der Metro unterwegs. Wenig Goethe und unendlich viele Dritttexte sind die Reisebegleiter. Zolá, Celan und vor allem der französischen Kolonial-Kritiker Frantz Fanon kommen zu Wort. Mal kunstvoll, mal weniger, mal beklemmend oder einfach nur überflüssig.

Ob und wie sehr man dieses Theater eines Frank Castorf vermissen wird, ist Geschmacks- und Einstellungssache. Gleichgültig lässt das niemand. Über alle Zweifel erhaben, für die Zukunft aber eher verloren als gerettet, ist diese göttliche Schauspielertruppe als Ensemble. Allen voran Martin Wuttke als Faust, ein alter Zausel, ein kalter Intellektueller, ein imperialer Machtmensch oder nur ein gestriger Macho. Wuttke ist alles. Ihm grandios zur Seite Valery Tscheplanowa als Gretchen und Helena, fähig zum großen Gefühl, grandios beherrscht vom klaren Verstand. Kult ist an der Volksbühne auch Sophie Rois. Ihr Auftritt als krächzende Kräuterhexe und ein großer Dialog mit Wuttke, das sind Volksbühnen-Sternstunden zum Abschied. Und all die Volksbühnen-Fans, die sich nach sieben Stunden im siebten Castorf-Himmel wähnen, hören sehnend-süchtig Goethes Botschaft: „Neige, neige, du Ohnegleiche, du Strahlenreiche, dein Antlitz gnädig meinem Glück! Der früh Geliebte, nicht mehr Getrübte, er kommt zurück“. Es muss kein frommer Wunsch bleiben, wie man hört, sind sowohl das Berliner Ensemble unter seinem künftigen Intendanten Oliver Reese als auch die Deutsche Oper in Berlin stark an Frank Castorf als Regisseur interessiert.

Castorf und Dercon

Frank Castorf, geboren am 17. Juli 1951 in Ost-Berlin. 1971-1976 Studium der Theaterwissenschaft in Berlin. Danach Dramaturg an verschiedenen DDR-Bühnen. Bereits vor der Wende durfte er 1989 in München und Köln inszenieren. 1990 wurde er Hausregisseur am Deutschen Theater Berlin. Aufsehen erregte er 1992 in Basel mit seiner Inszenierung von Wilhelm Tell, in der er Parallelen zwischen der Schweiz und der DDR zog. Seit 1992 ist Castorf Intendant der Volksbühne Berlin, zum Ende dieser Spielzeit wird er vom Belgier Chris Dercon, Ex-Chef des Museums Tate Modern in London, folgen. Die Personalie ist umstritten, weil der 68-Jährige kein Theatermann ist, sondern Kulturmanager ist. Dercon-Gegner fürchten, dass die Volksbühne nun ihr Profil verliert und zur „Eventbude“ verkommt. Der neue Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat sich jüngt jedoch zum Vertrag mit Chris Dercon bekannt. (baw/sk)