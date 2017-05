Kultur Erweiterungsbau für die Fondation Beyeler  wenn Architektur die Natur umarmt

Die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel (Schweiz) hat den Star-Architekten Peter Zumthor mit dem Bau einer Erweiterung beauftragt. Drei Gebäude will der 74-Jährige bauen – und einen großen Park bekommt das Areal ebenfalls

Wer jemals nach einem Ausstellungsbesuch in der Fondation Beyeler in Basel-Riehen einen Kaffee trinken wollte, mag sich an das hübsche historische Häuschen erinnern, das im Park des Museums steht – die Villa Berower, eine Perle aus dem 18. Jahrhundert. Sie beherbergt neben der Museumsverwaltung das museumseigene Restaurant. Dass es sehr beliebt und damit meistens voll ist, kann man als ein Zeichen dafür werten, wie es um die Fondation Beyeler insgesamt bestellt ist: Das 1997 von Renzo Piano vor den Toren Basels in einem idyllischen Park gebaute Haus mit dem Seerosenteich davor hat sich zu einem der beliebtesten Kunstmuseen der Schweiz gemausert. So beliebt ist es, dass es quasi aus allen Nähten platzt. Wegen der Besucherströme, aber auch wegen Schenkungen und Dauerleihgaben, die keinen Platz mehr finden.

Nun soll die Fondation wachsen. Der Schweizer Star-Architekt Peter Zumthor – selbst ein Basler Kind, heute im Bündnerland lebend – ist mit dem Erweiterungsbau beauftragt worden. Es gehe dabei, so hieß es bei der Präsentation des Projekts, jedoch nicht darum, noch mehr Ausstellungen zu zeigen und noch mehr Besucher nach Riehen zu locken, sondern darum, Platz für die wachsende Sammlung und Räume für Veranstaltungen zu schaffen. Schließlich haben sich auch die Erwartungen an einen Museumbesuch verändert: Es geht nicht mehr allein um die Kunst und die pure Bildung, sondern auch um das Erlebnis, die Kommunikation und den Gang in Museums-Shop und Café.

Daneben sind kulturelle Veranstaltungen und Kunstvermittlung ebenfalls Aufgaben von Museen geworden. Und auch hier gerät die Fondation schnell an ihre räumlichen Grenzen. Kurzum: Bei dem Erweiterungsbau in Riehen soll es um Qualität gehen, nicht um Quantität. So gesehen dürfte die Fondation mit ihrer Entscheidung für Peter Zumthor goldrichtig liegen. Schließlich reagiert der 74-Jährige und ehemalige Denkmalpfleger mit seinen Bauten – ob es sich nun um ein bescheidenes Kirchlein in Graubünden, die Therme in Vals oder das Kunstmuseum in Bregenz handelt – immer sensibel und lieber mit etwas mehr feinem Schweizer Understatement auf die jeweilige Umgebung.

Nun können Museen häufig nicht einfach auf ihrem bestehenden Gelände wachsen. Dieses Problem hatte auch die Fondation. Hinter der besagten Villa Berower ist Schluss. Doch dann entdeckte Hansjörg Wyss, Präsident der Beyeler-Stiftung, den benachbarten Iselin-Weber-Park – ein privates Gelände, das im Süden hinter der Villa Berower an den Park der Fondation anschließt und von ihm nur durch einen Weg getrennt wird. Dieses Gelände hat die Beyeler-Stiftung nun der Eigentümerin, Frau Böhme-Iselin, abgekauft. Was zunächst als Schnapsidee beinahe wieder verworfen worden wäre, erweist sich nun als geschickter Schachzug: Der große Park mit seinen alten Bäumen und einem Seerosenteich wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So kann die Fondation wachsen – und die Bevölkerung im Ort, für die die Touristenströme nicht immer die reine Freude sein dürften, hat auch etwas davon.

An die Nahtstelle zwischen den Geländen wird Zumthor drei Gebäude setzen: Ein Haus für Kunst, einen Pavillon, der als Veranstaltungshaus dient, und ein schlichtes Gebäude für Administration und Anlieferung. Genau das war es, was das Beurteilungsgremium an Zumthors Entwurf so gut gefallen hat – dass er nicht ein großes Museumsgebäude vorschlägt, sondern drei kleinteilige Bauten, die sich dem Dorfcharakter Riehens anpassen, anstatt ihn dominieren zu wollen. Veranstaltungs- und Museumsbau sind zudem, passend zu ihrer Bestimmung, gegesätzlich gestaltet: Der Gartenpavillon mit einem Holzdach hat eine Glasfassade, die sich im Sommer öffnen lässt. Der arenaförmig gestaltete Innenraum bietet Platz für 200 bis 300 Personen. Tagsüber soll der Pavillon Besuchern kostenlos als Ruhe- und Begegnungsort zur Verfügung stehen, abends können dort Veranstaltungen wie Lesungen, Künstlergespräche oder Performances stattfinden.

Das Haus für Kunst hingegen wirkt geschlossener. Es ist als Monolith gedacht, als „Haus mit dicken Mauern“, wie Zumthor sagt – „Kunstwerke lieben es, wenn das Haus richtig Substanz hat“. Dennoch wirkt der Stampfbeton, für den Kies und Sand aus dem Jura gewonnen werden, hell und warm. Er wird Lage für Lage gegossen, was die Struktur der Fassade prägt – wie „in Schichten gewachsener Lehm“ (Zumthor). Große Fenster gewähren Ausblicke in Park und Landschaft. Die Form des Hauses berücksichtigt die großen alten Bäume. Das war Bedingung der ehemaligen Park-Besitzerin – dass der alte, eindrucksvolle Baumbestand erhalten bleibt. Und so öffnet sich das Haus mit seinen drei Flügeln zu den Bäumen hin wie in einer Umarmung.

Auf drei Etagen entstehen 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche – das entspricht knapp der Hälfte von Renzo Pianos Museumsbau. Gezeigt werden sollen auf der neuen Fläche aber keine temporären Ausstellungen, sondern Kunstwerke der permanenten Sammlung. Noch allerdings sind all dies erst schöne Pläne. Gebaut werden soll erst dann, wenn die Finanzierung für den Bau und auch der Betrieb auf zehn Jahre hin gesichert sind. Auch die Baubewilligungen müssen noch erteilt werden. Die Gesamtkosten werden auf 100 Millionen Franken veranschlagt, die privat finanziert werden. Etwa die Hälfte davon hat man bereits zusammen – dank großzügiger Schenkungen der Wyss Foundation, der Daros Collection sowie von anonymen Basler Mäzenen. Hansjörg Wyss hofft nun auf weitere Schenkungen. Die Basler Mäzenaten-Szene hat sich schließlich noch immer als kunstfreundlich erwiesen. Dann könnte es in etwa zwei Jahren losgehen.

Vom 10. bis 23. Mai 2017 werden die Pläne und Modelle für das Projekt im Gemeindehaus Riehen in der Wettsteinstraße 1 gezeigt – zu sehen sind sie von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr.