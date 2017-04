Ein Oscar-Gewinn – und was kommt dann? Emma Stone, Casey Affleck, Viola Davis und Mahershala Ali wurden im Februar für ihre schauspielerischen Leistungen ausgezeichnet. Nun zahlt sich die Trophäe aus, was die Karriere angeht – zumindest bei drei von ihnen, die mitten drin sind in neuen Projekten.

In der Musical-Romanze „La La Land“ wirbelte Emma Stone leichtfüßig und lächelnd über die Leinwand. Die Rolle der angehenden Schauspielerin Mia, die von der großen Karriere und der Liebe träumt, brachte dem 28-jährigen Hollywood-Star Ende Februar den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Mit dicker Brille und dunklem Pagenkopf ist Stone wenige Wochen nach der Trophäen-Gala kaum wiederzuerkennen – in ihrem nächsten Film schlägt die zarte Darstellerin knallhart zu.

Im Tennis-Drama „Battle of the Sexes“ spielt sie die Sportlerin und Frauenrechts-Aktivistin Billie Jean King, die 1973 den Wimbledon-Champion Bobby Riggs herausforderte. Das Match, das die offen lesbische King gewann, ging als Kampf der Geschlechter in die Sportgeschichte ein. Im September soll der Film in die US-Kinos kommen, rechtzeitig für den nächsten Oscar-Wettbewerb – mit der Rolle hat Stone wohl Aussicht auf eine Nominierung.

Die Schauspielerin treibt ihre Verwandlungskünste aber noch weiter. Sie hat auch eine Rolle in dem Historien-Drama „The Favourite“ über Intrigen am britischen Hof um 1700 unter der Regie des Griechen Yorgos Lanthimos zugesagt. Für Disney will sie danach als Cruella zum Hundeschreck werden. Im geplanten Spin-Off von „101 Dalmatiner“ wird Stone es Glenn Close nachmachen, die vor 20 Jahren als grausame Mode-Designerin Cruella De Vil glänzte, die den Vierbeinern ans Fell geht.

Als Casey Affleck Ende Februar mit Vollbart und längeren Haaren seinen ersten Oscar in der Hand hielt, war dem 41-jährigen Schauspieler die nächste Rolle schon anzusehen. Zu dem Zeitpunkt drehte er das Überlebens-Drama „Light of My Life“ in dreifacher Rolle – als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Der Independent-Film handelt von einem Vater, der mit seiner kleinen Tochter vor einer weltweiten Seuche in der entlegenen Wildnis Schutz sucht.

Den Oscar als bester Hauptdarsteller holte sich der jüngere Bruder von Ben Affleck mit seinem packenden Auftritt in „Manchester by the Sea“ als Einzelgänger, der über ein Trauma nicht hinwegkommt. Für 2018 steht bei Affleck „The Old Man and the Gun“ an der Seite von Sissy Spacek und Robert Redford auf dem Terminplan. Der Krimi erzählt von einem alten Bankräuber, der einen letzten großen Coup landen möchte.

Läuft es auch bei den Oscar-prämierten Nebendarstellern so gut? Vor der Kamera hat sich Viola Davis („Fences“) nach der Verleihung ein wenig rar gemacht. Kürzlich wurde die 51-Jährige – als Abschluss des Preisregens in den ersten drei Monaten dieses Jahres – von der Harvard-Universität als beste Künstlerin ausgezeichnet. Ansonsten macht Davis erst einmal Urlaub – sie war zuletzt mit Mann und Tochter in Italien unterwegs. Mahershala Ali, Star aus „Moonlight“, arbeitet dagegen fleißig daran, die Liste seiner Filme zu verlängern. Demnächst ist der 43-Jährige in „Roxanne Roxanne“ zu sehen, einem Film über Hip-Hop-Legende Roxanne Shanté. In der Manga-Adaption „Alita: Battle Angel“ übernimmt er zwei Rollen. Und auch die Werbung hat Ali entdeckt – aktuell ist er in einer Werbekampagne von Calvin Klein zu sehen.

Bester Hauptdarsteller – Casey Affleck in „Manchester by the Sea“:

Beste Hauptdarstellerin – Emma Stone in „La La Land“:

Beste Nebendarstellerin – Viola Davis in „Fences“:

Bester Nebendarsteller – Mahershala Ali in „Moonlight“: