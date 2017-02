Berlinale Endspurt bei der Berlinale  wer hat Chancen auf den Goldenen Bären?

Am Samstag geht das Berlinale-Finale über die Bühne. Vor der Verleihung des Goldenen Bären gilt der finnische Film „Die andere Seite der Hoffnung“ von Aki Kaurismäki als heißer Favorit. Aber auch Volker Schlöndorffs "Die andere Seite der Hoffnung" gehört zu den Filmen im Wettbewerb

Die 67. Internationalen Filmfestspiele in Berlin neigen sich dem Ende zu, und im Endspurt zeigte nicht zuletzt das deutsche Kino Präsenz. Am Mittwoch feierte der neue Film von Kino-Legende Volker Schlöndorff Premiere – das Liebes-Drama „Rückkehr nach Montauk“. Nach zahlreichen historischen in Europa angesiedelten Stoffen hat der Oscar-Gewinner nun wieder auf Englisch gedreht – und eine recht intime, sogar autobiografisch beeinflusste Geschichte umgesetzt, zu der ihn Max Frischs Erzählung „Montauk“ inspirierte.

Stellan Skarsgård spielt darin einen schwedischen Schriftsteller namens Max Zorn, der zur Präsentation seines neuen Romans aus der Wahlheimat Berlin nach New York reist. Das Thema seines Buchs ist zugleich auch der Hauptgrund für seine Reise: seine einstige große Liebe Rebecca (Nina Hoss), die er in Manhattan kennen gelernt und zurückgelassen hatte. Nun nimmt er den Kontakt wieder auf – und lässt seine Lebensgefährtin Clara (Susanne Wolff) sitzen, um bei einem Wochenendtrip in den Küstenort Montauk womöglich nachzuholen, was er einst verpasst hat.

Das Darsteller-Trio leistet Sehenswertes in dieser Dreiecksgeschichte, allen voran Hoss und Wolff, die in sehr unterschiedlichen Rollen eine große Vielfalt an Emotionen auf die Leinwand bringen. Einzelne Facetten dieser Figuren sind allerdings auch schon das Originellste, was Schlöndorff und sein Co-Autor, der irische Schriftsteller Colm Tóibín, der Geschichte eines Mannes in der leicht verspäteten Midlife-Crisis abgewinnen. Bisweilen rutscht „Rückkehr nach Montauk“ gefährlich ab Richtung Altherren-Kitsch, weswegen es durchaus bezeichnend ist, dass der Film dennoch Schlöndorffs bester seit Jahren ist.

Der Kontrast könnte kaum größer sein zu Andres Veiel, dem neben Schlöndorff und Thomas Arslan dritten Deutschen im Wettbewerb. Sein Film „Beuys“ ist die einzige Dokumentation, die um den Goldenen Bären konkurriert, und er widmet sich – wie der Titel verrät – dem großen deutschen Künstler Joseph Beuys. Man muss dem Regisseur und seinen Recherche- und Montage-Teams großen Respekt zollen, denn von wenigen Interview-Momenten mit Wegbegleitern abgesehen, besteht der Film ausschließlich aus Archivmaterial. Filmisch ist das reizvoll, bisweilen spannend um- und zusammengesetzt. Inhaltlich allerdings stößt „Beuys“ immer wieder an Grenzen. Dass Veiel die Biografie des Künstlers – verglichen mit den künstlerischen Intentionen – nicht allzu sehr interessiert, ist eine Sache. Die historische Einordnung fehlt jedoch, und worin das Revolutionäre in Beuys’ Arbeiten lag und heute noch liegt, erschließt sich nicht bis ins Letzte. Wer „Beuys“ ohne Vorkenntnisse und Kontext sieht, wird ihn womöglich auch weiterhin auf Fett und Filz reduzieren.

Dass Veiel morgen bei der Verleihung des Goldenen Bären auf die Bühne gebeten wird, erscheint eher unwahrscheinlich – was vor allem daran liegt, dass mit Aki Kaurismäkis „Die andere Seite der Hoffnung“ ein Film seine Konkurrenten in der Wahrnehmung der Kritiker und Berlinale-Besucher so sehr überragt, dass es eine Überraschung wäre, wenn der Finne leer ausgeht.

Eigentlich ist alles wie immer: Oldtimer und Telefone mit Wählscheibe in altmodisch-künstlichen Kulissen, die ausgeleuchtet sind wie Gemälde und bevölkert werden von fahlgesichtigen Männern und Frauen. Gleichzeitig sind die Zeitbezüge so aktuell wie nie, denn außer um einen Oberhemden-Vertreter, der eine Kneipe eröffnet, geht es auch um einen jungen Mann aus Syrien, der in Finnland um Asyl bittet. Dass dieser Kommentar auf die Flüchtlingskrise in typischer Kaurismäki-Manier durch lakonisch-absurden Witz besticht, macht „Die andere Seite der Hoffnung“ alles andere als unpolitisch – und zum gefeierten Favoriten für die Preisverleihung.

Vorher hat sich heute noch einmal Hollywood-Prominenz auf dem roten Teppich angekündigt. Hugh Jackman und Patrick Stewart kommen zur Premiere von „Logan“, einer Fortführung der „Wolverine“-/„X-Men“-Abenteuer. Bären-Chancen haben die beiden nicht, denn ihr Film läuft außer Konkurrenz.