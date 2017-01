Hamburg Elbphilharmonie eröffnet: Ein großer Tag für Hamburg

Endlich ist es so weit: Die Elbphilharmonie ist nach zehn Jahren Bauzeit eröffnet – mit prominenten Gästen. Vor Ort aus Hamburg berichtet Elisabeth Schwind.

Sie sieht wirklich so aus – so erhaben, so monumental und doch wie selbstverständlich eingepasst in die Umgebung der Hamburger Hafencity: die Elbphilharmonie. Natürlich bietet sich nicht von allen Seiten ein freier Blick auf das neue Gebäude, zumal am gestrigen Tag der Eröffnung aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen auch Straßensperren und Containerschleusen die Seiten der Philharmonie säumten.

Steigt man aus der U-Bahn aus, sieht man die Glaswelle sofort, wie sie sich hinter den anderen Gebäuden erhebt. Und das Schöne ist: Die Elbphilharmonie braucht kein tolles Wetter, um optische Strahlkraft zu entfalten. Den besten Beweis dafür lieferte das Wetter am Tag der Eröffnung: grau, windig, regnerisch. Gut möglich, dass die Architektur, die an ein Segelschiff erinnert, so sogar noch besser zur Geltung kommt als bei Sonnenschein und blauem Himmel. Einzig und allein die Plaza, die als Aussichtsplattform zwischen dem alten Kaispeicher und dem neuen wellenförmigen Aufbau liegt, blieb gestern geschlossen – aufgrund von Sturmwarnungen, vielleicht aber auch wegen des erwarteten Ansturms zur offiziellen Eröffnung im Inneren des Gebäudes.

In Hamburg freut man sich aufrichtig über das Haus. Zu Recht, wie ein Hamburger Bürger findet: „Das Geld ist jetzt ohnehin weg, da kann man sich auch über das gelungene Gebäude freuen.“ Tatsächlich hat die Baugeschichte nicht bloß ein irgendwie geartetes Ende mit Schrecken gefunden. Intendant Christoph Lieben-Seutter findet im Gegenteil, dass „die Elbphilharmonie noch viel fantastischer geworden ist, als man sich das vor zehn Jahren vorgestellt hatte“. Er erwartet, dass es in den nächsten beiden Spielzeiten keine Konzerte geben wird, in denen Plätze leer bleiben.

Auch Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) betont die exzeptionelle Architektur, die von den Basler Architekten Herzog & de Meuron verantwortet wird. „Es ist ein Gebäude an der Grenze der Baubarkeit“, sagte er bei der Pressekonferenz vor der Eröffnung. „So etwas ist nicht unter 500 oder 600 Millionen Euro zu haben. Dass anfangs andere Summen genannt wurden, war ein Fehler“, ergänzte er und betonte die Bedeutung der Elbphilharmonie als „Haus für alle“. Er habe nicht nur dafür gesorgt, dass das Gebäude zu Ende gebracht wird, sondern auch dafür, dass jedes Hamburger Kind einmal ein Konzert in der Elbphilharmonie besucht haben wird.

Gestern Abend weihte Chefdirigent Thomas Hengelbrock mit seinem NDR Elbphilharmonie Orchester den großen Saal ein. Das Programm, dessen Details bis zuletzt geheimgehalten wurden, hatte Hengelbrock unter das Motto „Zum Raum wird hier die Zeit“ gestellt – ein Zitat aus Richard Wagners „Parsifal“. Passend dazu hielt Star-Architekt Jaques Herzog die Festrede.

Zahlen und Fakten

Der wellenförmige Glasbau der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron ist an der höchsten Stelle 110 Meter hoch – fast so hoch wie der Hamburger Michel mit 132 Metern. Der gläserne Aufbau über dem Kaispeicher wiegt 78 000 Tonnen, die Glasfassade erstreckt sich über 16 000 Quadratmeter. Dafür wurden 1100 unterschiedlich gebogene und bedruckte Glaselemente angefertigt, jedes von ihnen wiegt 1,8 Tonnen. Das Gebäude der Elbphilharmonie wiegt 200 000 Tonnen; das entspricht etwa 416 666 Konzertflügeln oder 722 A380-Flugzeugen. (dpa)