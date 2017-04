Kultur Einheitwippe auf der Kippe

Die Diskussion um das geplante Einheitsdenkmal nimmt kein Ende. Jetzt hat der Berliner Kultursenator das Wort ergriffen. Klaus Lederer fordert die "Sache zu beerdigen"

Sie ist wieder da, die Diskussion über das geplante Einheitsdenkmal in Berlin. Und im Moment ist unklar, wohin der Daumen zeigen wird: rauf oder runter. Der jüngste Einwurf gegen das Denkmal in Erinnerung an die friedliche Revolution in der DDR zur Wiedergewinnung der Deutschen Einheit kommt vom Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Er fordert ultimativ, die ganze „Sache zu beerdigen“.

Zur Erinnerung: Bereits 2007 hatte der Bundestag das Denkmal beschlossen. Einen umstrittenen Wettbewerb gewann gegen 900 Konkurrenten der Entwurf des Stuttgarter Designers Johannes Milla und der Choreographin Sasha Waltz. Der Entwurf, eine monumentale begehbare Schale erhielt den sprechenden Titel „Bürger in Bewegung“. Wie bei der friedlichen Revolution von 1989/90 müssen sich die Bürger miteinander verständigen, um die Schale oder besser: die Wippe zu bewegen.

Das Mahnmal soll auf dem Sockel des einstigen Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals neben dem rekonstruierten Berliner Schloss gebaut werden. Vor einem Jahr stoppte der Haushaltsausschuss des Bundestags das Projekt wegen einer Kostensteigerung von zehn auf fünfzehn Millionen Euro, im Februar einigten sich die Fraktionsspitzen von Union, Volker Kauder, und SPD, Thomas Oppermann, dann doch überraschend auf eine Fortsetzung. In allen kritischen Phasen schlossen sich Debatten an, die der Denkmals-Idee eher schadeten.

Das wird bei der jüngsten Runde nicht anders sein. Wobei die Ausgangslage sich nicht verändert hat – abgesehen von den Kosten, die inzwischen mit 18 Millionen Euro beziffert werden. Eigentlich wiederholt Lederer bekannte Gründe gegen die „Einheitswippe“. Damit sind sie nicht minder aktuell. Die „Spaßwaage“, um ein Schmähwort zu verwenden, steht nicht zu unrecht in der Dauerkritik. Die dem Denkmal zugedachte Verbindung von Freiheit und Einheit wird der historischen Entwicklung von 1989/90 nicht gerecht. Mit Blick auf die Wiedervereinigung fehlt zudem die emotionale Dimension. Dieses Denkmal hat den Charme einer Achterbahn.

Kritik gibt es am geplanten Standort. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte sich dazu gemeldet. Auf dem Sockel wurden kaiserliche Mosaiken entdeckt und mit viel Aufwand abgetragen. Sie erinnern mit ihrer wilhelminischen Herrschaftssymbolik an eine auch nicht eben unbelastete Epoche und werfen, so die Staatsministerin, „Fragen nach dem Umgang mit unseren zeitgeschichtlichen Zeugnissen auf“. Zumindest lösen sie falsche Assoziationen aus.

Ein dritter Kritikpunkt betrifft den gierigen Standort Berlin – als hätte die Hauptstadt nicht genügend Symbole im öffentlichen Raum. Nicht Berlin, sondern Leipzig war die Mutter der friedlichen Revolution. In der Messestadt gingen die Menschen auf die Straße und skandierten den bekannten Satz „Wir sind das Volk“, der heute von Rechten missbraucht wird. In Leipzig sollte übrigens auch ein Denkmal gebaut werden. Fünf Millionen Euro waren dafür vorgesehen.

Aber auch in der größten Stadt im Freistaat Sachsen wurde lange gestritten, Entwürfe wurden begutachtet und wieder verworfen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat das Projekt gestoppt. Es sei an der Zeit, so der Oberbürgermeister, alles noch einmal zu überdenken und dabei vor allem die Bürgerrechtler zu Wort kommen zu lassen. Gut so.

Einer von ihnen, Arnold Vaatz, meinte, mit der „Einheitswippe“ werde das wohl bedeutendste Ereignis der jüngsten europäischen Geschichte auf Kindergeburtstagsniveau verzwergt. Vielleicht sollten die Fraktionschefs von Union und SPD ihren Frühstücksbeschluss vom Februar revidieren. Es gibt eine Alternative, die nach 1945 zum Symbol der Teilung und nach der Wende zum Symbol der wiedergefundenen Einheit und Freiheit geworden ist: das Brandenburger Tor.