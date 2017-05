Salenstein Eine andere Art von Stillleben

The View im Thurgauer Salenstein verbindet Fotografie, Malerei und Skulptur

Fotografien, Malerei und pastose Materialbilder in einer gemeinsamen Ausstellung – das weckt bestimmte Erwartungen. In dem neuen Ausstellungsformat von „The View“ in Salenstein überraschen die Arbeiten von Dierk Maass, Michael Lauterjung und Albert Scopin allerdings vor allem mit veränderten Blickwinkeln aus bekannten Standorten. Der gemeinsame Nenner der nicht allein räumlich eher voneinander getrennt verlaufenden Werkschau ist die Bezüglichkeit der jeweiligen Medien in die anderen hinein.

So verspricht scheinbar der Umstand wie bei Dierk Maass, eine Fotokamera als ständige Begleiterin auf die umfängliche und strapaziöse Besteigung mehrer Sechs- und Achttausender jener wunderbaren Bergwelt des Himalayas, auf Grönland, in den Anden oder auf die nicht ganz so großen Gipfel der Alpen mitzunehmen, eine Reisefotografie mit dokumentarischer Abbildungsleistung. Wer einzelne Arbeiten von Maass schon einmal gesehen hat, weiß, dass dem nicht so ist. Auch beim Fotografen Dierk Mass gerät das Objektiv noch stärker zum Subjektiv, in die geschaute Schönheit faszinierender und zum Teil wenig berührter Naturmotive mischen sich – zum Zeitpunkt ihrer Aufnahmen – absichtliche Überbelichtungen und Unschärfen hinein.

Die Malerei von Michael Lauterjung, die sich in dieser Ausstellung auf einige wenige markante Früchte beschränkt, erscheint in der Manier von Stillleben und Trompe-l'oeil (das Verfahren, die Illusion der Dreidimensionalität zu erreichen) ebenfalls im klassischen Gewand. Allerdings hat der Maler Veränderungen vorgenommen: keine Vielheit etwa im Stil üppig in Szene gesetzter Blumenbukette oder situativer Tischdekorationen, seine Stillleben bevorzugen eine einzige Frucht, so als einzelne Brombeere anstatt eines Brombeerstrauchs, ein oder zwei Orangenschnitze, zwei Zitronenscheiben, eine Zitrone.

Außerdem hat er Vorder- und Hintergrund aufgelöst: Beide Gründe verschmelzen zu einer abstrahiert erscheinenden Einheit, die eine isolierte und umso figürlicher dargestellte Frucht trägt. Durch das hier von Lauterjung trefflich angewandte Verfahren des Trompe l'oeil wird der dreidimensionale Bildeindruck der Früchte noch gesteigert.

Wuchtig und kraftvoll stehen die großformatigen Materialbilder aus Bitumen von Albert Scopin in ihrem Ausstellungsrund. Seiner ursprünglichen Verwendung für den Straßenbau entrückt, entfaltet das schwer zugängliche Material Bitumen, das Scopin brockenweise auf bis zu 230 Grad Celsius erhitzt, mit seiner Verflüssigung eine starke, skulpturale Präsenz. Von Scopin verschiedentlich beeinflusste Prozessspuren zeugen von einer kraftvollen, archaisch anmutenden Entwicklung.

Bis 20. Mai. Finissage und Künstlergespräch mit Michael Lauterjung am 20. Mai, 15 Uhr.