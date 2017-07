Bregenz Eine Kathedrale der Kunst

Das Kunsthaus Bregenz wird 20 Jahre alt. Mehr als 100 Ausstellungen wurden bisher gezeigt. Das KUB hat einen internationalen Ruf

Karawanen von Architekturstudenten besuchten in den ersten Jahren nach seiner Eröffnung das Kunsthaus Bregenz (KUB), das der Schweizer Architekt Peter Zumthor geschaffen hat. Das Haus besteht nun seit 20 Jahren. Für die Bregenzer Grund zum Feiern. Zumthor fasste bei Baubeginn sein grandioses minimalistisches Konzept mit den eher bescheidenen Worten zusammen: „Das Kunsthaus steht im Licht des Bodensees. Sein Körper ist aus Glasplatten, Stahl und einer Steinmasse aus gegossenem Beton gebaut, die im Innern des Haues Struktur und Raum bildet. Von außen betrachtet wirkt das Gebäude wie ein Leuchtkörper. Es nimmt das wechselnde Licht des Himmels, das Dunstlicht des Sees in sich auf, strahlt Licht und Farbe zurück.“

Der Schweizer Architekt hat mit dem KUB, neben dem Voralberg Museum und dem Vorarlberger Landestheater positioniert, eine Kathedrale der Kunst geschaffen, die nicht nur Architektenkollegen, sondern auch die Besucher des Hauses und selbst die Künstler, die es bisher „bespielen“ durften, tief beeindruckt hat. Kein Blick führt im KUB ins Freie, die Ausstellungsräume in den drei Obergeschossen werden jeweils von grauen Betonwänden begrenzt, hinter denen die Treppenaufgänge und Aufzüge verschwinden, und selbst das Tages- und Kunstlicht wird ausschließlich über die Zwischendecken zugelassen. Darin zeigen die Künstler ihre Werke und finden damit eine Antwort auf eine Architektur, die zunächst nichts ist als leerer, kontemplativer Raum.

Der Bau, für den der mittlerweile 74-Jährige Pritzker-Preisträger Peter Zumthor den Mies van der Rohe Award für European Architecture gewann, wurde zur Messlatte für die Stadterweiterung und -entwicklung. Das war nicht immer so. Als 1990 mit der ersten Planung für das KUB begonnen wurde, gab es Widerstand gegen den „Klotz am See“. Junge wie Alte wollten nicht einsehen, dass ein altes Bregenzer Haus dem Verwaltungsgebäude des Kunsthauses weichen sollte; eine Hausbesetzung konnte den Abriss aber nicht verhindern. Debatten gab es aber auch über die Kosten des Neubaus. Am Ende erhielt die Vorarlberger Landeshauptstadt das KUB zu einem – aus heutiger Sicht – Schnäppchenpreis von rund 300 Millionen Schilling (etwa 15 Millionen Euro).

Das eine ist die bewunderte Architektur des Tageslichtmuseums, das andere das qualitätsvolle Programm des KUB, das Gründungsdirektor Edelbert Köb mit Chefkurator Rudolf Sagmeister entwarf und seine drei Nachfolger weiter entwickelten – Köb blieb bis 2000 in Bregenz, ihm folgten Eckhart Schneider (2000-2008) und Yilmaz Dziewior (2009-2015), 2016 übernahm Thomas D. Trummer den Chefsessel, ihm zur Seite steht nach wie vor Sagmeister, ein gebürtiger Bregenzer.

Insgesamt sah das KUB bisher mehr als 100 Ausstellungen, anfangs wurden sechs pro Jahr, später vier Ausstellungen gemanagt. Die Verschlankung war dem zunehmenden finanziellen und personellen Aufwand der Präsentationen geschuldet – der Gesamtetat des Kunsthauses liegt bei vier Millionen Euro. Bei der erfolgreichsten Ausstellung im KUB – mit Werken des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers Roy Lichtenstein im Jahr 2005 – wurden 55 000 Besucher gezählt. Das ist normalerweise der Jahresdurchschnitt. Brecher waren auch die Ausstellungen mit dem Chinesen Ai Weiwei 2011 (44 000), sowie 2007 „Bauten und Projekte“ mit Werken von Peter Zumthor (32 000).

„Das Kunsthaus ist eine Bühne für die Besten“, darf KUB-Direktor Trümmer sagen, ohne dass ihm widersprochen werden muss. Die Liste der Künstler, die in Bregenz mit ihren Ausstellungen zu sehen waren, liest sich wie ein „Who is Who“ der Gegenwartskunst: James Turrell – er war im Sommer 1997 der erste in der Reihe -, Per Kirkeby, Gerhard Merz, Erwin Wurm, Donald Judd, Jenny Holzer, Tino Seghal, Jeff Koons, Cindy Sherman, Cy Twombly, Maurizio Cattelan, Richard Serra, Andy Warhol, Jeff Wall, Rosemarie Trockel und viele andere. Die meisten Künstler ließen es sich nicht nehmen, vor Ort letzte Hand an ihrem Projekt zu legen.

Im 20. Jahr des Bestehens widmet das Kunsthaus eine seiner vier großen Einzelausstellungen erneut Peter Zumthor (16. 09. bis 17. 01. 2018). Sagmeister hat zudem ein Buch zum Jubiläum erarbeitet, „KUB Artist Portraits“ erscheint in den nächsten Tagen.

Am Wochenende 15./16. Juli feiert das Kunsthaus Jubiläum. An den Tagen ist der Eintritt frei. Es gibt Führungen und weiteres Programm. www.kunsthaus-bregenz.at

„Sofort in der ersten Liga mitgespielt“

Herr Sagmeister, war der Erfolg des Hauses so zu erwarten gewesen?

Erwarten kann man nichts – aber wir haben alles dafür getan, damit wir sofort vom Eröffnungsprogramm ab in der ersten Liga mitspielen. Fünf Jahre vor der Eröffnung begann ich mit Edelbert Köb als Direktor die Weichen dafür zu stellen. Ich war zuvor in den USA und habe dort studiert, wie die Museen, die weitgehend ohne staatliche Unterstützung arbeiten, Publikumsarbeit und Vermittlung machen. Das wollte ich in der Heimat umsetzen. Das ist wohl gelungen.

Was hat das Kunstland Vorarlberg, was andere Länder nicht haben?

Wir haben das Glück, sehr viele talentierte Handwerker zu haben. Uns im KUB zeichnet aus, dass wir neue Dinge mit den Künstlern entwickeln. Sachen, die so groß und komplex sind, dass wir auf unser Know-how der heimischen Betriebe zurückgreifen müssen. Viele wissen leider immer noch nicht, welche große Rolle das KUB in der internationalen Szene spielt.

Wie geht es mit dem KUB weiter?

Wechselnde Direktoren bringen immer wieder frische Ideen. Wichtig ist für uns eine sichere finanzielle Ausstattung und ein engagierter Freunde-Verein mit über 1 000 Mitgliedern. Außerdem muss dringend die Kunst-Depot Frage für unsere Sammlung gelöst werden.