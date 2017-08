Theater Eine Frage und mehrere Antworten

Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow ist ein Freidenker. Nun wurde er verhaftet. Die Kultursszene rätselt, wer dahinter steckt

„Er hat nichts Schlimmes getan und plötzlich sitzt er in Haft“ – mit diesem Zitat aus Kafkas „Prozess“ reagiert Valery Pecheikin, Dramaturg des Moskauers Theaters „Gogol Center“, auf die Verhaftung seines Intendanten und Regisseurs Kirill Serebrennikow. Das biografische Theaterstück „Kafka“ läuft derzeit im Gogol Center. Das Haus wird öffentlich finanziert und zeigt neben Theaterstücken auch Ausstellungen, Konzerte und Diskussionen. Der talentierte und fleißige Serebrennikow ist mit seinem Center ein Dorn im Auge der konservativen Eliten aus Kultur und Politik. Doch die Theater- und Medienszene ist ratlos, wer genau die Hetzjagd auf ihn befohlen hat.

Der 47-Jährige ist vergangene Woche in Sankt Petersburg festgenommen worden. Das Ermittlungskomitee in Moskau wirft ihm Betrug in einem besonders schweren Fall vor. Am Mittwoch stellte der Haftrichter Serebrennikow bis zum 19. Oktober unter Hausarrest. Das ist als gutes Zeichen zu werten, denn eine Untersuchungshaft bedeutet in Russland in den meisten Fällen eine folgende Gefängnisstrafe. Der Hausarrest hingegen deutet darauf hin, dass sich die Ermittler nicht sicher sind, ob genügend Beweise für einen Schuldspruch vorliegen. Serebrennikow hat inzwsichen Berufung eingelegt

Serebrennikows Moskauer Theaterlaufbahn startete 2001. 2008 leitete er bereits die erste eigene Studentengruppe, vier Jahre später wurde daraus die Gruppe „Sed’maja studia“ („Siebtes Studio“). Sie bildet den Grundstein für die Truppe Gogol Center. 2011 beschäftigte sich der Regisseur zusammen mit seinen Studenten mit dem Projekt „Platforma“. Dieses Projekt erhielt eine staatliche Förderung von 200 Millionen Rubel. In diesem Zusammenhang wurden einige Kollegen Serebrennikows im Sommer des Diebstahls angeklagt und festgenommen. Er wurde nur als Zeuge befragt. Nun wird er selbst verdächtigt, staatliche Gelder veruntreut zu haben.

Wie viel an diesen Vorwürfen dran ist, ist schwer zu sagen. Jeder Theaterpraktiker in Russland würde bestätigen, dass das System der staatlichen Förderung in diesem Bereich die Produzenten dazu zwingt, die Gelder über so genannte „graue Schemen“ zu nutzen und sich so in einen halblegalen Bereich zu begeben, um langwierige bürokratische Prozesse zu vermeiden. Doch dass Serebrennikow in der Lage wäre, ein solch kompliziertes Schema zu organisieren, scheint eher unwahrscheinlich.

Serebrennikow arbeitet in seinem Theater nicht mit einfachen politischen Botschaften. Stattdessen spricht er mit seinem Publikum über das Hier und Jetzt – egal ob seine Inszenierungen auf modernen oder klassischen Stoffen basieren. Es wäre ein Fehler, ihn nur als einen Oppositionellen abzustempeln, geht es in seiner Arbeit doch um mehr als politischen Protest. Mit seinen Inszenierungen befördert er unabhängiges und kritisches Denken und diskutiert die Natur der Macht. Das macht ihn so gefährlich für die russischen Machthaber, die auf billige Popkultur gemischt mit dem geistlich-patriotischen Wahnsinn setzen. Und die Tatsache, dass er seine Arbeit auf einer kommunalen Bühne zeigt, reizt sie noch mehr.

Zu seiner Verhaftung kursieren diverse Hypothesen: Einmal wird Serebrennikow als Marionette im Krieg der Eliten dargestellt, seine Anstellung als Intendant des Gogol Center wird auf die Freundschaften zum engen Kreis des Premiers Dimitri Medwedew zurückgeführt. Diese sogenannten „Liberalen“ sind mit den „Silowiki“, den Vertretern des Sicherheitsapparats verfeindet. Die wiederum bilden den engen Kreis um Präsident Wladimir Putin. Es ist gut möglich, argumentieren die Anhänger dieser These, dass die Silowiki den Liberalen auf diese Art und Weise ihre Macht beweisen.

In einer anderen Version wird das russische Kulturministerium und das bekannteste Theater des Landes, das Moskauer Kunsttheater, ins Spiel gebracht. Sein Intendant Oleg Tabakow ist schwer krank und es wird nach einem Nachfolger gesucht. Serebrennikow gilt als eine Person, die für diesen Posten qualifiziert ist. Allerdings braucht das ultrakonservative Kulturministerium auf diesem Posten niemanden wie Serebrennikow, der stark und freidenkend ist. Gegen diese Version spricht, dass der Kulturminister Wladimir Medinsky wohl nicht auf eigene Faust handelt, er spielt eher einen Erfüllungsgehilfen.

Nach der Verhaftung seiner Kollegen im Sommer, antwortete Serebrennikow auf die Frage wie er damit umgehe: „Wir sind wie Gras. Wenn der Wind weht, geben wir nach. Und wenn der Wind nachlässt, richten wir uns wieder auf“.

Juri Friedman ist das Pseudonym eines Moskauer Theaterjournalisten und unabhängigen Theaterproduzenten.

Kirill Sebrennikow ist als Opernregisseur auch an deutschsprachigen Bühnen gefragt.