Kultur Ein Spiel über Liebe und Trennung ist das Stück Die Wiedervereinigung der beiden Koreas

Die Spielbühne Schopfheim begeistert das Publikum mit dem Stück „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“, das inspiriert ist von Arthur Schnitzlers „Reigen“ und Ingmar Bergmans „Szenen einer Ehe“.

Es beginnt mit Kontaktanzeigen: „Hausfrau vom Land, liebevoll, romantisch, zärtlich sucht Partner.“ Oder: „Mann, sportlich, kultiviert, will sein Herz verschenken.“ Kleine Geschichten über das große Thema Liebe, Ehe und Partnerschaft vereint der französische Dramatiker Joel Pommerat in dem Stück „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“. Darin geht es nicht um Politik, sondern um Beziehungen und Trennungen. Der Titel meint symbolisch, dass das Zusammenleben der Menschen oft genauso kompliziert ist wie die politische Wiedervereinigung dieser beiden Länder.

Aus vielen szenischen Fragmenten entsteht ein Kaleidoskop von Minidramen, inspiriert von Schnitzlers „Reigen“ und Bergmans „Szenen einer Ehe“. Alltägliche Begebenheiten werden zu existenziellen Liebesdramen. Auf der Bühne des katholischen Gemeindehauses in Schopfheim passiert eine heikle Situation nach der anderen. Geheimnisse werden verraten, eine Beziehung scheitert, weil die Liebe fehlt, eine andere, weil die Liebe allein nicht reicht. In loser Szenenfolge wird gezeigt, wie die Liebe im gesellschaftlichen Kontext funktioniert: als Spiel mit Erwartungen und Reaktionen. Schonungslos, direkt, aber immer poetisch und mit viel Humor inszeniert Regisseur Wolfgang Künzel das Kammerschauspiel, löst auch dramaturgisch geschickt die Übergänge von einer Szene in die andere. Die Darsteller der Spielbühne Schopfheim schlüpfen facettenreich in die einzelnen Figuren, dringen in die Psychologie der vielen kleinen Rollen. Es gibt hysterisch verliebte Frauen und verklemmte Männer. Die Episodencollage gipfelt in einer Szene auf dem Standesamt, wo die Schwester der Braut wegen eines Kusses einen Stein ins Rollen bringt.

Marianne und Hermann Tittel, Magda Brase, Gerhard Abt, Edith Ganter, Judith Klesinski, Hans Kaufmann und Susanne Kita spielen die Pointen voll aus. Das wirkt umso drastischer, weil die Ausstattung ästhetisch pur und minimalistisch ist. Die absurden Kurzgeschichten werden durch choralartige Klagelieder erweitert. Mit einer Rap-Solo-Performance des Rappers Luca Wuchner und einem Poetry-Slam-Monolog („Ich bin ein Nerd“) in rhythmisierter Sprache der jungen Lola Kita kommt ein anderer Stil und jugendlicher Tonfall in der Sprache heutiger Hip-Hopper herein. (js)

