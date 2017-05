Marbach Ein Dichter ohne Land: Rilke-Schau in Marbach

Literaturmuseum der Moderne befasst sich mit "Rilke und Russland“. 280 Objekte fordern die Besucher

Selbst an russische Karamellbonbons wurde gedacht. Im Café des Marbacher Literaturarchivs liegen sie aufgetürmt in einer Schüssel an der Kasse. Wer die Ausstellung „Rilke und Russland“ im Nebengebäude, dem Literaturmuseum der Moderne besucht hat, der wird dankbar zugreifen – auch wenn die Bonbons nicht zur erhofften Stärkung beitragen, sondern nur die Zähne verkleben, aber dann süß.

Während die deutsch-russischen Beziehungen schon bessere Zeiten gesehen haben – von „tiefer politscher Entfremdung“ sprach der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler, bei der Ausstellungseröffnung –, setzt Marbach trotzig ein Gegengewicht: „Rilke und Russland“ wird auch in Moskau gezeigt, davor in Zürich und Bern. In der Schweizer Nationalbibliothek befindet sich ein bedeutender Sammlungsbestand des Prager Dichters Rainer Maria Rilke, der seine letzten Lebensjahre in einem Turm im Rhone-Tal verbrachte – Rilke starb am 29. Dezember 1926 im Alter von 51 Jahren an Leukämie; er wurde in Raron im Kanton Wallis beigesetzt.

Eine Ausstellung als Friedensappell? Allein die Bundeskulturstiftung und das Auswärtige Amt unterstützten das 1,3 Millionen-Projekt mit einer halben Millionen Euro. Aber das wird nicht die primäre Motivation für den Kurator Thomas Schmidt gewesen sein, sich eineinhalb Jahre lang in dieses Thema zu vertiefen und die Ausstellung zu organisieren. Es geht ihm um Rilke. Schmidt gelang es nicht nur zahlreiche internationale Institutionen zur Mitarbeit zu gewinnen; er überzeugte auch Nachfahren des Dichters, ihre prallen Archive zu öffnen. Mit etwa der Hälfte der 280 Exponate nehmen sie einen prominenten Platz unter den mehr als 20 Leihgebern ein, wie Schmidt zurecht stolz erklärte.

Rilke hielt sich zweimal in Russland und in der Ukraine auf, 1899 zwei Monate, ein Jahr darauf vier Monate. In ihrer Wirkung auf das Werk des Dichters waren die beiden Reisen laut Schmidt vergleichbar mit Goethes Italienreisen oder Hölderlins Faible für Griechenland. In der Tat bekannte Rilke noch kurz vor seinem Tod: „Dass Russland meine Heimat ist, gehört zu jenen großen und geheimnisvollen Sicherheiten, aus denen ich lebe“. Beim Befahren der Wolga hatte er überschwänglich notiert, er habe hier „der Schöpfung zugesehen“.

Rilke lernte Russisch, las im Original Puschkin, Lermontov, Gogol, Dostojewski und Leo Tolstoi, den er zum „ewigen Russen“ stilisierte, obwohl ihn der Dichterfürst beim ersten Zusammentreffen komplett ignorierte und bei der zweiten Begegnung mit einem harten Verdikt gegen die Lyrik irritierte – Marbach präsentiert auch Rilkes „Zwei Prager Geschichten“ (1899), sein Geschenk an Tolstoi und für die Ausstellung eigens aus Russland herbeigeholt, aufgeschnitten ist das Buch allerdings nur bis Seite 97! Statt Tolstoi, feierte Rilke den Bauerndichter Spiridon Droshshin, bei dem er die von ihm gesuchte und verklärte Einfachheit des russischen Volks zu finden hoffte. Es war eine heiße, aber kurze Liebe.

Zudem übersetzte Rilke aus dem Russischen Gedichte und Prosa, Tschechows Stück „Möwe“ und schrieb selber Gedichte in russischer Sprache, die trotz mancher Verstöße gegen die Grammatik ungewöhnlich poetisch anmuten. Die Bechäftigung mit den „russischen Dingen“ hat zu einer Vielzahl von Spuren im Werk Rilkes geführt. In seiner Prosa und den Geschichten ebenso wie in seinen Essays, Briefen und Tagebüchern. Wie es heißt, wollte er sogar nach Russland übersiedeln. Wobei: Rilke war ein rastloser Mensch, er hatte in seinem Leben an die 100 Wohnsitze. Nicht umsonst nannte ihn seine Briefpartnerin Marina Zwetajewa, der Marbach eine Art Liebestempel eingerichtet hat, einen Dichter „ohne Land“.

Die erste Russland-Reise unternahm Rilke mit der um 15 Jahre älteren Lou Andreas-Salomé und deren Mann Friedrich Karl Andreas, einem Orientalisten. Er hatte die deutsch-baltische Schriftstellerin und spätere Psychoanalytikerin, für die Nietzsche schwärmte und deren Intelligenz Freud als „gefährlich“ abtat, in München kennen gelernt, wo er seit 1896 Philosophie studierte. Die zweite Reise unternahm er mit Lou allein. Sie war ihm nicht nur eine gelegentlich frustrierte Wegbegleiterin („Splitter im Fingernagel und in den Nerven“, notierte sie einmal), sondern mütterlicher Freund, intellektuelle Lehrerin und Geliebte zugleich. Unter ihrem Einfluss änderte Rilke seine Handschrift und den Vornamen. Aus Rene wurde Rainer. Nach der zweiten Russlandreise endete ihre Beziehung, allerdings blieben sie bis zu Rilkes Tod einander freundschaftlich verbunden.

Der Besucher dieser Ausstellung sollte sich Zeit nehmen. Es gibt viel zu lesen, Tagebücher, Briefe, Gedichte, Manuskripte, allerlei Dokumente, sogar die Wolga Dampfschiffahrts-Fahrpläne füllen eine Vitrine – für die ansprechende Ausstellungsarchitektur hat das museumserfahrene Büro HG Merz gesorgt. Schmidt verzichtet bei seinem Ausstellungskonzept, das nur Objekte kennt, die durch die Hände der direkt oder indirekt Beteiligten ging – dazu zählt auch das Kochgeschirr, dass die Reisenden bei sich hatten – in bester puristischer Marbacher Tradition auf eine Inszenierung des Ganzen.

Auch Bilder sind zu sehen. Leonid Pasternak, Vater des späteren Nobelpreisträgers Boris Pasternak, malte den Dichter nach dessen Tod. Das Ölgemälde – für Schmidt „die Ikone des Themas“ – zeigt Rilke vor dem Kreml-Glockenturm. Boris, der als Zehnjähriger Rilke getroffen hatte, wurde zu einem passionierten Rilke-Übersetzer. Er schrieb: „Rilke ist ganz Russisch. Wie Gorki. Wie Tolstoi“.

Und noch andere Bilder werden ausgestellt. 100 Schwarzweißfotografien von Barbara Klemm aus den 1970er und 1980er-Jahren und von Mirko Krizanovic, der sich 2015 auf Rilkes Reiseroute begab, zeigen einen etwas anderen, rauen russischen Alltag. Rilkes Liebe zu Russland und der Ukraine war nicht zuletzt eine Projektion seiner Liebe zu Lou. Für die sozialen Probleme des zum Märchenland verklärten Zarenreichs, für die Armut der Menschen, den Schmutz und die Rückständigkeit, hatte der Sinnesmensch wohl kein Auge und kein Ohr. Aber gut. „Russland ist Rilke poetisches Vaterland“, sagt Kurator Thomas Schmidt fast entschuldigend. Damit können wir leben.

Rilke in Konstanz

Literaturmuseum der Moderne, Marbach a.N. Bis 6. August. Öffnungszeiten: Di bis So 10-18 Uhr. Mo geschlossen außer an Fe. Katalog 30 Euro. Heute und morgen findet im Literaturmuseum Marbach die Tagung „Rilke und die russische Philosophie“ statt. Weitere Infos unter www.rilke-russland.net und www.dla-marbach.de

Rainer Maria Rilke wurde am 4. Dezember in Prag geboren. Er starb am 29. Dezember 1926 in in Val-Mont (Schweiz). Der Dichter der „Duineser Elegien“ gilt vielen Literatur-Enthusiasten als Sprachmagier und poetischer Engel in nachchristlicher Zeit. Rilke führte ein unstetes Leben, etwa 100 Wohnsitze sind belegt. Er pflegte viele Freundschaften, auch zum Konstanzer Dichter Wilhelm von Scholz, den er 1896 in München während des Studiums kennen lernte. In den Ostertagen 1897 besuchte Rilke den Bodensee. In der Marbacher Reihe „Spuren“ erschien dazu das Heft Nr. 104 „Rilke in Konstanz“, verfasst von unserem Mitarbeiter Siegmund Kopitzki. (sk)