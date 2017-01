Ein Abend voller Überraschungen

Die Südwestdeutsche Philharmonie schlug in ihrem Abo-Konzert einen Bogen von Haydn über Nino Rota bis zu Schostakowitsch

Die Philharmonie geht auf Konfrontationskurs? "Provokation" ist das aktuelle Abo-Konzert im Konstanzer Konzil überschrieben. Schon ziehen die größten Provokateure der Musik am inneren Auge vorbei – Strawinsky, Schönberg, Boulez, Stockhausen, John Cage – und wie es zu Handgreiflichkeiten im Publikum kommt. Buhrufe, Türenknallen. Aber dann erklingt statt kakophonischer Neutönerei erst einmal Papa Haydn. Alles gut.

Immerhin. Auch Haydns Sinfonie Nr. 94, die den Beinamen "mit dem Paukenschlag" trägt, beinhaltet eine kleine Provokation. Zumindest die Legende will es, dass Haydn im langsamen Satz mit einem unvermittelten Paukenschlag (eigentlich ein Orchester-Tutti) wegdösende Zuhörer aus ihrem Schlummer wecken wollte. Im Englischen trägt die Sinfonie den Beinamen "Surprise", also Überraschung. Das hat einen weniger erzieherischen Beigeschmack. Und vielleicht geht es ja auch im Programm der Südwestdeutschen Philharmonie an diesem Abend weniger um Provokation als um Überraschungen. Und um unterwanderte Erwartungshaltungen. Davon jedenfalls gab es einige.

Beispielsweise die, dass das Orchester-Tutti mit dem Paukenschlag auch heute noch überraschend klingen sollte. Das ist aber gar nicht so leicht. Die meisten Interpreten setzen in der klassischen Sinfonik von Haydn oder Mozart ohnehin auf Kontraste und spitzen die Gegensätze in Tempo und Dynamik zu. Daran hat man sich so gewöhnt, dass ein plötzlicher Fortissimo-Schlag gar nicht mehr so auffällt. Und Mikhail Agrest am Pult der Südwestdeutschen Philharmonie schärft die Gegensätze auch nicht noch weiter zu. Im Gegenteil klingt das klein besetzte Orchester unter seinen Händen erstaunlich groß. Fast wuchtig kommt der erste Satz daher, selbst dort, wo die Streicher agile Läufe absolvieren. Im Menuett betont Agrest die ländlerhafte Seite des volkstümlichen Themas und tanzt mehr mit Stiefeln als mit Schnallenschuhen durch den Satz. Sein Ansatz kitzelt eher die Dramatik hervor. Auch das kann passen, etwa in der Mollvariation des zweiten Satzes. Nur das Gegenstück, das fein Ziselierte, das fehlte.

Zu den unterwanderten Erwartungen gehörte auch das Posaunenkonzert von Nino Rota, den man eigentlich als Filmmusikkomponist kennt. Er schrieb für Federico Fellini, Luchino Visconti oder Francis Ford Coppola. Dass er außerdem auch sinfonische Musik und sogar mehrere Opern schrieb, dürfte für die meisten eine Überraschung sein. Und sicherlich auch, dass sein Posaunenkonzert, das hier von dem französischen Solisten Fabrice Millischer versiert in Szene gesetzt wurde, den Filmmusikkomponisten Rota kaum erahnen lässt. Der Ton, den Rota hier anschlägt, ist von herber Schönheit. Die Themen, obwohl klar und symmetrisch strukturiert, entziehen sich mit überraschenden Intervallsprüngen immer allzu großer Eingängigkeit. Insgesamt: Ein Gewinn für das Konzertprogramm – und alleine schon eine Posaune als Soloinstrument im Sinfoniekonzert zu haben, unterläuft so manche Erwartungshaltung.

Bei Schostakowitsch verhält es sich eigentlich umgekehrt: Auch er schrieb Filmmusik, aber man kennt ihn vor allem als Sinfoniker. Und als solcher kam er (nun keine Überraschung) auch im Konzert zu Wort. Seine neunte Sinfonie unterwanderte aber dennoch Erwartungshaltungen – zumindest die der sowjetischen Auftraggeber. Die wollten unmittelbar nach dem Siegeszug der Roten Armee gegen Hitler und dem Kriegsende 1945 eine Sieges- und Jubelsinfonie hören. Nun klingt der erste Satz zwar durchaus heiter, aber Heiterkeit ist bei Schostakowitsch so eine Sache. Ungetrübte Fröhlichkeit gibt es bei ihm eigentlich nicht. Und auch in diese Sinfonie mit ihrem klassizistischen Zuschnitt mischen sich Spott, Ironie, Groteske – und auch jede Menge dunkle Töne. Mikhail Agrest erwies sich hier in seinem Element und brachte die grellen wie dunklen Seiten dieser Musik schön zur Geltung. Das war dann doch noch so, wie man es von ihm und der Südwestdeutschen Philharmonie erwarten durfte. Großer Beifall.

