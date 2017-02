Sprache Du bist, was du sprichst: Alemannisch-Quiz zum Tag der Muttersprache

Hous, Huus und Haus bedeuten alle dasselbe und gehören alle dem gleichen Dialekt an: Dem Alemannischen. Die UNESCO hat im Jahr 2000 den Tag der Muttersprache zum Schutz des Kulturgutes Sprache ins Leben gerufen. Doch wie gut kennen Sie die Wurzeln der Dialekte in der Region?

Manchmal verrät schon die Aussprache eines Vokals, woher eine Person stammt. Denn Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Im ganzen Land werden unzählige Dialekte gesprochen, alleine in Baden-Württemberg lassen sich fünf Ausprägungen des Alemannischen und Fränkischen finden und jede Region, jedes Dorf bringt wieder seine ganz eigene Färbung mit.Das Ländle ist, bis auf fränkische Einschläge im Norden, fest in der Hand der west-oberdeutschen, also alemannischen Dialekte. Auch wenn es die Schwaben nicht gerne hören: Auch ihr Dialekt zählt aus sprachwissenschaftlicher Sicht zu den alemannischen Dialekten. Doch wo genau verlaufen die Grenzen? Wie viele Menschen sprechen alemannisch und was genau ist eigentlich eine Scheese? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!