Musik Dieter Hoff erschafft hinreißende Musik-Momente

Der frühere Purple-Schulz-Schlagzeuger Dieter Hoff singt auf seinem Album \"Alien und Ewiglein\" von den Wirrungen, Abgründen und lichten Momenten des Lebens – und erschafft damit ein musikalisches Traumreich. Absolut hörenswert!

„Alien und Ewiglein“, der Titel ist die Verheißung dieses Albums. Es pendelt zwischen Angst und Liebe, zwischen Zorn und Zärtlichkeit. Verpackt in eine feine Verbindung aus Elektro und Pop, aus Lounge-Momenten und Erzählzeit. Geschaffen hat diese Musik-Perle Dieter Hoff, Liedermacher aus Köln, der in seiner Karriere schon alles erlebt hat. Ruhm und Platten-Gold in den 80er-Jahren als Schlagzeuger von Purple Schulz, als Songtexter für Peter Maffay.

Später, in den 90er-Jahren, wurde es ruhiger um ihn, bis es nach der Gründung des Electro-Labels Tonsport und einigen Solo-Projekten wieder aufwärts ging. Und jetzt, mit über 60 Jahren, ein neues Album beim Major-Label Sony. Dieser Deal ist erstaunlich – ist aber Bestätigung für die hinreißenden Musik-Momente, die Dieter Hoff geschaffen hat. Er singt meist mit brüchiger Stimme. Von den vielen Wirrungen, den Abgründen und den lichten Momenten des Lebens. Hoff ist ein großer Geschichten-Erzähler, der seine Worte in harmonisch-poppige Elektro-Klänge bettet, nie albern ist, sondern immer tiefgründig. Wer sich einlässt, wird schnell fortgetragen in ein musikalisches Traumreich. Hoff würde sagen: eine kleine Flucht. Richtig gut.