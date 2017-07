Lörrach Die mit den Füchsen tanzen: Beginner beim Stimmen-Festival in Lörrach

Tierisch erfrischend präsentieren die Beginner ihr erstes Album seit 13 Jahren beim Stimmen-Festival in Lörrach.

Eigentlich passt der Bandname gar nicht mehr so richtig zu den Beginnern. Schließlich ist die Hamburger Hip-Hop-Truppe um Jan Delay, Denyo und DJ Mad bereits seit 1991 fett im Geschäft. Dennoch zeigen sich die alten Hasen aus dem hohen Norden bei ihrem Auftritt ganz im südwestlichsten Zipfel der Republik erfrischend wie Newcomer: Beim Stimmen-Festival machen die Beginner mit ihrer Advanced-Chemistry-Tour Station in Lörrach und bringen den Markplatz zum Beben.

„Lörrach, ihr seid ein geiles Volk“, ruft Denyo alias Dennis Lisk ins Publikum. Bereits nach dem Auftakt-Song „Ahnma“, dem ersten Stück des jüngsten Studio-Albums „Advanced Chemistry“, das das Trio vergangenen August nach 13-jähriger Pause herausgebracht hat, springt der Funke zwischen den Hip-Hoppern und den Zuschauern über.

Die Fans wippen im Takt, schwenken die Arme in der Luft – und wer den Text kennt, rappt mit, während die Bässe aus den riesigen Lautsprechern wummern. Vor allem in den ersten Reihen geht der Beat durch Mark und Bein. Eine Frau steht mit ihrer etwa fünfjährigen Tochter nicht weit von der Bühne. Plötzlich reicht ein Mann dem Mädchen ein Tütchen mit Ohrstöpseln. Es ist Markus Muffler, Geschäftsführer des Lörracher Burghofs und Festivalleiter, der sich persönlich um das empfindliche Gehör seiner jungen Besucherin sorgt.

Zurück zu den Beginnern. Die sind nicht allein nach Lörrach gekommen. Für einige Songs verstärken Toni-L und Torch, Rapper der ehemaligen Heidelberger Hip-Hop-Formation Advanced Chemistry – Namensgeber der neuen Beginner-Platte – die Hamburger Rapper. Gemeinsam stimmen sie den Song „Fremd im eigenen Land“ von 1995 an und Denyo meint dazu: „Dieser Song ist immer noch hochaktuell.“

Neben den neuen Tracks vom aktuellen Album, „Schelle“, „Kater“ oder „Thomas Anders“, haben die Beginner in Lörrach auch alte Stücke im Gepäck. „Wir lassen jetzt ein bisschen Nostalgiesonne strahlen“, ruft Jan Delay alias Jan Philipp Eißfeldt alias Eizi Eiz ins Publikum. „Im Sturz durch Raum und Zeit Richtung Unendlichkeit“, singt Jan Delay mit seiner nasalen Stimme, seinen Solo-Hit „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“, im Original von Nena.

Tierisch geht es mit den Beginnern in Lörrach ab. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Fuchs ist das Markenzeichen der Band. Das Tier prangt nicht nur auf dem Cover des jüngsten Albums. In einem ihrer größten Hits, „Füchse“, reimen Jan Delay und Denyo: „Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss: Luxus und Ruhm und rulen bis zum Schluss.“ Es sind diese Wortspiele, für die die Fans die Beginner so lieben. Bei „Gustav Gans“ – der Ausdruck taucht übrigens kein einziges Mal im Songtext auf – verstärken zwei Tänzer im plüschigen Hühner- und Bärenkostüm die attraktiven Tänzerinnen auf der Show-Pyramide, auf deren Spitze DJ Mad alias Guido Weiß an den Turntables thront. Später wird das Huhn ins Publikum hechten und sich beim sogenannten Stagediving von den Zuschauern quer über die Menge tragen lassen.

„Habt ihr ein bisschen Restenergie übrig?“, kündigt Delay ein Medley an und fordert die Zuschauer zum Hüpfen auf, denn „DJ Mad hat noch extrem springbares Material am Start“. Nach einer Stunde verabschiedet sich die Band von der Bühne, kehrt aber unter donnerndem Applaus zwei Mal zurück. Eine halbe Stunde dauern die Zugaben. Mit dem Refrain von „Liebeslied“ auf dem Lippen verabschieden sich Band und Fans in die Nacht.

Die Beginner bleiben in der Region – am Freitag, 28. Juli, treten sie um 20 Uhr in Tettnang beim Neuen Schloss auf.