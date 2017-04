Kultur Die hilflosen Helfer: Der Gutmensch stirbt aus

Hilfe, der Gutmensch stirbt aus! Viele, die anderen Gutes tun wollen, werden dafür in der Öffentlichkeit schlechtgemacht. Anlass genug für SÜDKURIER-Autorin Christine Richard, ein Plädoyer für Hilfsbereitschaft zu schreiben

Mitte der 1990er-Jahre tauchte ein merkwürdiger Typ auf. Er radelte für den Klimaschutz, er bildete Lichterketten gegen Ausländerhass, er demonstrierte gegen Tierversuche, trennte den Müll, aß vegan und unterstützte Greenpeace. Das war der Gutmensch.

Es war die politische Linke, insbesondere die Satire, die das Gutmenschentum als Erste kritisierten. Um die Welt zu verändern, genügt es eben nicht, ein Kerzlein anzuzünden. „Rock gegen Rechts“ und Fair Trade sind als alleinige Protestform zu schwach. Rechtsbürgerliche griffen das lustige Wort vom Gutmensch begierig auf und benutzten es als Kampfbegriff, um alle Andershandelnden lächerlich zu machen. „Gutmensch“ wurde 2015 Unwort des Jahres.

Inzwischen kann sich der Gutmensch einsargen lassen. Der islamistische Terror hat ihm den Rest gegeben. Für viele Zeitgenossen sieht es so aus, als habe die Willkommenskultur den Terror nach Europa geholt. Der Gutmensch ist erledigt. Hass und Häme werden auf Helfende aller Art ausgedehnt, auf Sozialberufe, Flüchtlingsarbeit, Freiwilligenhilfe. Statt in der Flüchtlingskrise alle Kräfte für die Problemlösung zu mobilisieren, wird jede Menge Energie verschwendet, um hilfsbereite Menschen öffentlich verächtlich zu machen. Hier die gehässigsten Strategien:

Der Helfer wird als politisch dumm hingestellt. Er hat angeblich keine Ahnung von der Komplexität der weltweiten Probleme.

Der Helfer wird als egoistisch hingestellt. Er hilft angeblich nur, um sich selber gut zu fühlen.

Der Helfer wird als hilfsbedürftig hingestellt. Der hilflose Helfer will nur eigene Defizite kaschieren.

Der Helfer will angeblich nur sein schlechtes Gewissen beruhigen. Er unterstützt Asylanten wegen Verbrechen der Nazi-Zeit, des Kolonialismus und Imperialismus.

Der Helfer wird als krank abgestempelt. Er hat ein Helfer-Syndrom. Angeblich leidet er an einer narzisstischen Störung und will sich aufspielen.



Die Liste der Unterstellungen ließe sich fortsetzen. Es ist schon auffällig, wie dringlich jene, denen psychologisches Einfühlungsvermögen bislang abging, jetzt die arme Seele der hilflosen Helfer ergründen wollen. Schon richtig, Helfen hat immer einen tieferen Grund. Pure Selbstlosigkeit gibt es nicht einmal in der Mutter-Kind-Beziehung. Aber wer permanent herbeifantasiert, welche Eigeninteressen die Helfer jeweils verfolgen könnten, dessen eigenes Interesse ist es offensichtlich, selber nicht helfen zu müssen. Wer Gutmenschen schlechte Motive unterstellt, braucht selbst nichts zu tun und darf sich dennoch gut, weil analytisch überlegen fühlen – eine armselige Strategie, durchschaubar für alle und verlogen gegen sich selbst.

Warum können jene, die nicht helfen wollen, die Hilfsbereitschaft anderer nicht einfach tolerieren, statt die gute Tat in Grund und Boden zu kritisieren? Was ist der Antrieb für so viel Hass auf Gutmenschen? Der Selbsthass des Schlechtmenschen? Helferinnen und Helfer sind keine emotionalen Krüppel, im Gegenteil. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft ermittelte bei Menschen, die anderen freiwillig und ehrenamtlich helfen, fünf Persönlichkeitsmerkmale: Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion (nach außen gewandte Haltung), Verträglichkeit und emotionale Stabilität. Ja, lieber Schlechtmensch, emotionale Stabilität, die braucht es schon.

Es ist natürlich kuscheliger, in der Filterblase zu hocken und sich im Internet gegenseitig zu bestätigen. Man könnte die Massenhysterie der Gutmenschen-Feinde als Modekrankheit abtun – wäre ihr notorisches Abwerten guten Handelns nicht gemeinschaftsgefährdend, ja gemeingefährlich. Der Historiker Tillmann Bendikowski sagt es mit einem Satz: „Helfer zu beschimpfen, ist einer der infamsten Dezivilisationsmechanismen, die es momentan gibt.“

Ethik und Moral sind der Kitt einer Gesellschaft. Wenn man sich erst einmal für seine Hilfsbereitschaft schämen muss, dann gute Nacht, Bürgergesellschaft! Ohne Freiwilligenarbeit muss sich der Staat alleine um innere Sicherheit und Daseinsvorsorge kümmern. Wer heute gegen Gutmenschen wettert, wird morgen gegen Behördenexzesse und Steuererhöhungen kämpfen müssen. Will man das?

Schon jetzt ist es nicht mehr selbstverständlich, dass die Familie im Notfall einspringt. Soziale Hilfswerke, Nachbarschaftsnetze, Patchworkfamilien oder Freunde gewinnen an Bedeutung. Das Problem dabei ist: Mitgefühl und Hilfsbereitschaft müssen sich auf Personen ausweiten, die nicht zur eigenen Familie gehören und fremd sind.

One World – eine Welt. Doch die Seele kommt mit der Ausweitung der Solidarität schwer mit. Political Correctness war der Versuch, das Mitgefühl auf Minderheiten und fremde Länder auszuweiten, durch Sprachregelungen und Symbolpolitik. Dabei musste es zu moralisierenden Übersteigerungen kommen. Rechtsbürgerliche sprechen von „Tugendterror“. Es heißt, die Gutmenschen würden unsere Bedürfnisse manipulieren; als ob Werbung, Warenangebote und Unterhaltungsindustrie unsere Bedürfnisse nicht ebenfalls manipulieren würden – und weitaus massiver. Aber darüber spricht man nicht. Das nenne ich die neue Political Correctness. Sie kommt nicht von links. Die neue politische Korrektheit kommt von den Angepassten, den Konformisten.

Wie verdreht argumentiert wird, lässt sich an der Flüchtlingsfrage ablesen. Menschen, die früher keinen Finger für die Emanzipation der Frau gerührt haben, machen sich plötzlich für Musliminnen stark – um das Frauenbild im Islam als hinterwäldlerisch abqualifizieren zu können. Männer, für die noch bis 1992 Vergewaltigung in der Ehe kein Delikt war, beklagen heute die Gewaltbereitschaft männlicher Migranten. Frauen, denen Bevormundung ein rotes Tuch ist, wollen im Namen der Emanzipation die Verschleierung von Musliminnen verbieten lassen.

Menschen, die nicht im Traum daran denken, Flüchtlinge bei sich wohnen zu lassen, rügen rotgrüne Politiker mit dem Verweis, diese würden, feige, sowieso nur Frauen und Kinder bei sich aufnehmen.

Menschen, die keinen einzigen Araber kennen, glauben zu wissen: In unserer Kultur werdet ihr Muslime euch nie wohlfühlen, daheim habt ihr es besser. Menschen, die Fremde hassen, entdecken ihr gutes Herz für Flüchtlinge: Lasst die Migranten bitte nicht im Mittelmeer ertrinken, baut die Auffanglager lieber in Afrika statt in Europa. Stimmt vielleicht sogar – Auffanglager in Nordafrika mögen sinnvoll sein. Aber um effiziente Lösungen, um ein gutes

Ergebnis für beide Seiten, geht es hier nicht. Es wird Verständnis für Fremde geheuchelt, um hinterrücks die eigenen Interessen durchzusetzen. Politisch korrekte Gutmenschen mögen mit übertriebener Heiligkeit nerven. Sie haben eine „überdehnte Hausmoral“ (Arnold Gehlen). Schlechtmenschen haben gar keine Moral. Altruismus, die Selbstlosigkeit, ist für sie ein Mittel des Egoismus, der Selbstsucht. Sie sind schlimme Scheinheilige.

Der Begriff

Das Wort „Gutmensch“ ist zu einem Kampfbegriff in der politischen Rede geworden. Politische Gegner sollen damit meist als naiv und gutgläubig diffamiert werden; ihnen wird mit ihrem angeblichen Streben nach „Political Correctness“ eine moralische Überheblichkeit unterstellt. In der Regel setzen Konservative bis hin zu Rechtsextremisten den Begriff ein, um Andersdenkende mit gezielter Provokation abzuqualifizieren, wie das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) schreibt.

Die Behauptung, mit der rhetorischen Kampfparole seien bereits im Nationalsozialismus Kritiker der herrschenden Ideologie diffamiert worden, ist nach Erkenntnissen des DISS nicht belegbar. Genau zu datieren ist der Ursprung des Begriffs laut der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) nicht. Einige Quellen geben den Philosophen Friedrich Nietzsche (1844-1900) an, der 1887 in seiner „Genealogie der Moral“ kritisch bemerkte: „Diese ,guten Menschen’ – sie sind allesamt jetzt in Grund und Boden vermoralisiert.“ Die GfdS nennt als Erstbeleg die US-Zeitschrift „Forbes“, die 1985 „Gutmensch“ auf den damaligen IG-Metall-Vorsitzenden Franz Steinkühler bezog. (dpa)