Kreuzlingen Die ganze Welt im Dorf

Zum 100. Geburtstag von Ludwig Demarmels widmet das Kreuzlinger Museum Rosenegg dem Maler eine Sonderausstellung

Es ist wundersam, wieviel Unterschiedliches man in der aktuellen Ausstellung im Kreuzlinger Museum Rosenegg sehen kann. Gewidmet ist sie dem Maler Ludwig Demarmels (1917 – 1992) zum 100. Geburtstag, und die Gemälde der Ausstellung stammen zum großen Teil aus der Sammlung der Witwe des Künstlers, Roswitha Demarmels. Kuratiert hat die Ausstellung die Kunsthistorikerin Helga Sandl, und man muss anerkennen, dass sie ihre Arbeit gut gemacht hat.

Auf den ersten Blick steht man fast einer geschlossenen Gesellschaft gegenüber, denn Ludwig Demarmels, der 1917 im rätoromanischen Dorf Stierva in Graubünden geboren wurde, dann in Davos und Romanshorn lebte, berichtet in seiner Malerei vom Leben der Menschen in dieser Landschaft, diesen Landschaften. Eine enge Weltsicht kommt dabei aber keineswegs zum Vorschein, denn Demarmels, ursprünglich als Dekorationsmaler ausgebildet, hat offenbar eine Haltung ausgezeichnet, die den Menschen zugewandt war, die er in ihrem Alltag beobachtete. Er nimmt sie – wie auch die ihn umgebende Natur – ernst, ohne dabei in Tristesse zu verfallen. Selbst nachdenkliche Momente verankert er in der Gewissheit, dass Werden und Vergehen auch eine gewisse Ruhe innewohnt, um nicht zu sagen: Würde.

Im Eingangsbereich des Museums, das als ehemaliges Heimatmuseum selbst lebendiges Zeichen der Verwurzelung in einem Lebensraum ist, hat die Kuratorin einen Einstieg gewählt, der eine gewisse Ironie oder auch Selbstironie Ludwig Demarmels an den Tag legt: Großformatig hat der Künstler die typische Szenerie einer Vernissage festgehalten (Vernissage, Öl auf Leinwand, 1984). Frontal im Vordergrund ein Redner, der die Laudatio hält, eine Dame im Profil ist in ein langes Kleid gewandet, ein interessierter Herr bückt sich, um das Bild zu betrachten, auf das der Redner, hinter sich deutend, hinweist. Weitere Gäste verschmelzen zu einer Menge. Hier, wie in vielen weiteren Gemälden Demarmels, wird auf das Kompositionsprinzip „Bild im Bild“ zurückgegriffen – wobei die Bilder, die hier zitiert werden, wie leere Rahmen wirken. Ebenfalls typisch für viele seiner Werke ist der flache Aufbau, der freie Umgang mit räumlicher Tiefe, die durch die Wahl des Standorts eben auch hierarchisiert – gerade so, als wolle Demarmels sagen: Für mich zählt alles, hat alles seine Bedeutung, ohne dass ich werten möchte.

Ein Paradestück für diese Vorgehensweise ist im Ausstellungsraum im Erdgeschoss zu sehen, in dem thematisch der Thurgau und Romanshorn (wo Demarmels gestorben ist) im Zentrum stehen. „Lauf des Jahres“ (1980), ein großformatiges Wimmelbild, erzählt kleinteilig viele Geschichten aus dem bäuerlichen Umfeld des Thurgaus, wobei es nicht nur darum geht, die Idylle zu pflegen. Auch hier untergräbt Ludwig Demarmels die Gesetze der Perspektive, eines seiner Mittel, sich von der naturalistischen Darstellung abzuheben. Während hier aber noch eine eher milde Farbigkeit und zurückhaltender Duktus vorherrscht, ist das Landschaftsbild daneben deutlich expressiver: Bäume tragen das Lila, das so häufig beim Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner zu finden ist, und der Weg durch lichten Wald führt ungewöhnlich in eine unbestimmte Höhe.

Was eingangs als „wundersam“ beschrieben wurde, bezieht sich auf die Spanne der künstlerischen Mittel, die Ludwig Demarmels zur Verfügung stand. Zu traditionell anmutenden Land- oder Ortschaften (die mindestens an ihren charakteristischen Kirchtürmen zu erkennen sind) mit Darstellungen religiöser Prozessionen tritt eine Malerei, die künstlerisch heraussticht. Vor allem sind es die in die Abstraktion zielenden Landschaften mit ihrer Farbigkeit, die auf Kontraste abhebt, die beeindrucken. Hier bekommt auch Schnee seine Farbschattierungen, hier gerät ein Baum ebenso zum „Porträt“ wie das des alten Bauern. Und dann die Ziegen, die sich zu einem Muster im Rahmen versammeln, schließlich der Bauer, der eine Kuh durch den Schnee führt – ein frühes Werk von 1937.

Die Wahlheimat Romanshorn hat er in vielen Bildern festgehalten, auch Atelierausblicke. Im Thurgau gelang ihm auch sein Durchbruch als freischaffender Kunstmaler. Wohnhaus und Atelier sind erhalten und stehen der Öffentlichkeit immer noch offen.

Ach ja, noch etwas: 1941 und 1946 war Ludwig Demarmels Schweizer Meister im Skispringen. Himmel und Erde, sie waren ihm wohl beide vertraut.

Zur Person

Ludwig Demarmels, Von Land und Leuten. Bis 23. April 2017 im Museum Rosenegg, Kreuzlingen (CH). Zur Ausstellung ist der Band „Ludwig Demarmels 1917-1992“ erschienen (deutsch/rätoromanisch). Teilnahme an der Kunstnacht Kreuzlingen-Konstanz am Samstag, 8. April 2017, 18-24 Uhr. www.museumrosenegg.ch

Ludwig Demarmels (1914-1992) war nicht nur Maler, sondern auch Wintersportler. Unter anderem wurde er zweimal Schweizer Meister im Skisprung-Einzel. Seine Kindheit verbrachte Demarmels in Davos, für seine vier Jahre dauernde Ausbildung zum Dekorationsmaler zog er nach Zofingen. Von 1941 bis 1944 besuchte Demarmels die private Kunstakademie Henry Wabel in Zürich. 1951 ließ er sich in Romanshorn nieder, wo er ein Malatelier und ein Dekorationsmalergeschäft eröffnet. Seit 1968 arbeitete er als freischaffender Künstler. (sk)