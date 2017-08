Film Die etwas anderen Sommferien: "Tigermilch" startet in den Kinos

Abschiebung, Mord und Entjungferung: Die Tragikkomödie "Tigermilch" erzählt die Geschichte zweier Mädchen, die trotz aller Hindernisse an ihrer Freundschaft festhalten

Stefanie de Velascos „Tigermilch“ ist ein Roman, der Eltern von heranwachsenden Mädchen in den Herzinfarkt treiben könnte. Neben dem regelmäßigen Verzehr des titelgebenden Alkoholmischgetränks, turnen die beiden vierzehnjährigen Freundinnen Nini (Flora Li Thiemann) und Jameelah (Emily Kusche) mit Ringelnylons über den Strich in der Kurfürstenstraße und werden auf dem Spielplatz Zeuginnen eines nächtlichen Mordes. Das klingt nach einem völlig übersteuerten Jugenddrama. Aber der wilde Plot fügt sich überraschend harmonisch in einen zärtlichen Realismus ein, mit dem Roman und auch die Verfilmung von Ute Wieland auf die innige Freundschaft der beiden Mädchen und deren soziales Umfeld blicken.

Ninis Mutter (Gisela Flake) liegt den ganzen Tag auf dem Sofa, während die kleine Halbschwester heimlich am Eierlikör nippt. Ganz andere Sorgen hat Jameelah, die mit ihrer Mutter (Narges Rashidi) vor zehn Jahren aus dem Irak nach Deutschland gekommen ist und um die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bangt. Aber all das wollen die Mädchen wenigstens einen Sommer lang vergessen und gemeinsam endlich das Projekt „Defloration“ angehen. Was Nini und Jameelah an Familie zu wenig haben, hat ihr gemeinsamer Freund Amir (David Ali Rashed) zu viel. Dass seine große Schwester Jasna (Luna Zimic Mijovic) sich mit einem serbischen Liebhaber herumtreibt, will die bosnische Verwandtschaft nicht akzeptieren.

Die Qualität von Wielands Film liegt darin, dass sie von all dem ohne sozialkritische Ausrufezeichen erzählt, sich vom Exemplarischen fernhält und in die Perspektive der Teenager eintaucht. Mit dem gemeinsam beobachteten Mord und der drohenden Abschiebung sind es Ereignisse von außen, die die Freundschaft der beiden Mädchen auf eine harte Probe stellen und sie schneller als gewollt ein erwachsener werden lassen.

Eine solche Coming-of-Age-Dramaturgie kann ganz schnell hölzern wirken, aber das Konzept wird auf der Leinwand mit Leben gefüllt und das ist vor allem dem jungen Ensemble zu verdanken. Das gilt nicht nur für die beiden Hauptdarstellerinnen, die so überzeugend auf dem Grat zwischen Kindheit und Jugend entlang balancieren, sondern auch für jede noch so kleine Nebenrolle. Von erstaunlichem Mut ist auch die Schlusswendung, die auf Happy-End-Konventionen pfeift, ganz tief in die Pathoskiste greift, den Freundinnen ein herzzerreißendes Finale beschert und gleichzeitig der bitteren politischen Realität direkt ins Auge schaut.



Abspann



Buch und Regie: Ute Wieland

Darsteller: Flora Li Thiemann, Emily Kusche, Narges Rashidi, David Ali Rashed

Land: Deutschland 2017

Länge: 106 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Fazit: Sehenswertes deutsches Kino mit einem hervorragenden Ensemble