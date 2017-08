Konstanz Die doppelte Ariadne

Die Kammeroper im Konstanzer Rathauoper bietet mit Werken von Martinu und Milhaud zwei schlüssige Antworten auf eine noch immer offene Frage aus der Antike

Warum eigentlich hat Theseus seine Ariadne verlassen? Erst hilft sie ihm dank des sprichwörtlich gewordenen Ariadne-Fadens aus dem Labyrinth, wo er den Minotaurus tötete, und dann lässt er sie einfach alleine auf Naxos zurück – mitsamt ihrem Kummer, ihrer Wut und den Verwünschungen. Eine Steilvorlage für Opernkomponisten. Monteverdi war der erste, der der Ariadne ein Lamento in die Kehle schrieb. Viele Komponisten sollten folgen – und beantworteten dabei die Frage, wieso Theseus Ariadne verlassen hat, immer wieder neu.

Eine, nein zwei solcher Antworten sind derzeit im Konstanzer Rathaushof zu sehen und zu hören. Peter Bauer, Leiter der Kammeroper im Rathaushof, hat in diesem Jahr den selten gespielten Einakter "Ariadne" von Bohuslav Martinu auf den Spielplan gestellt – ein neoklassizistisches Kleinod aus den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts – und ihn mit einer der "Minutenopern" von Darius Milhaud verknüpft, die sich ebenfalls mit dem Ariadne-Stoff befasst.

Und es zeigt sich: Die Kopplung entpuppt sich keineswegs als bloße Notlösung, um den kaum 45-minütigen Einakter von Martinu halbwegs auf Abendspiellänge zu bringen. Die beiden Stücke verhalten sich geradezu spiegelbildlich zueinander und scheinen wie füreinander gemacht. Was freilich auch an der klugen und Regie von Alexander Irmer und der ansprechenden Ausstattung von Jochen Diederichs liegt. Ein Zaun aus wild zusammengenagelten Latten, der manchmal wie ein tosendes Meer beleuchtet wird, ein Segelmast und einige Masken – schon ist die antike INsel Naxos markiert und bildet den Schauplatz für beide Stücke.

Hier erleben wir zuerst Martinus Antwort auf die Eingangsfrage: Theseus erkennt im Minotaurus sein eigenes Ich. Er kämpft also gegen sich selbst. Der Held Theseus, gemacht, um in die Welt zu ziehen, kämpft gegen den liebenden Theseus, der seine Zeit am liebsten mit Ariadne im Bett verbringen würde. Irmer verbildlicht das schön, indem er das Paar zunächst auf Federkissen zur Hochzeitsnacht bettet und dann Theseus (Attila Mokus) gegen Minotaurus (Gustavo Castillo-Estrada) wie gegen sein eigenes Spiegelbild kämpfen lässt. Als Theseus den Minotaurus tötet, stirbt auch seine Liebe zu Ariadne. Er zieht weiter, Ariadne bleibt alleine zurück.

Was folgt, ist Ariadnes langer Abschiedsgesang. Aber anders als bei Monteverdi resigniert Ariadne nicht, sondern nimmt ihr Schicksal an und denkt voller Zärtlichkeit an die kurze Zeit mit Theseus zurück. Voller Zärtlichkeit ist auch die Musik dieser Szene. Martinu gibt hier die Distanz auf, mit der er sich in seiner Musik – quasi der neoklassizistischen Maxime folgend – von jeglicher romantischen Gefühlsduselei abgrenzt. Prägt also eine gewisse Spröde das Stück über weite Strecken und ist die Instrumentation bläserbetont, der Satz bewusst sparsam (deswegen aber nicht einfach zu spielen!), sind die Singstimmen textverständlich im Sprechgesang geführt – so darf Ariadne am Schluss einen wunderbar innigen Gesang anstimmen. Die Streicher rücken plötzlich in den Vordergrund und betten sie weich.

Angeblich hat Martinu an die Callas gedacht, als er diese Partie schrieb. Der Ariadne gehört jedenfalls die ausgefeilteste und anspruchsvollste Rolle in diesem Stück. Ana Kovacevic erfüllt die hohen Anforderungen mit Bravour. Die Serbin fasziniert nicht nur mit beweglichem Sopran, sondern vor allem mit ihren wunderbar leisen Tönen in der Höhe. Eine Entdeckung sicher nicht nur für die Rathausoper.

Überhaupt wird in dieser Produktion vorzüglich gesungen. Rathausopern-Leiter Peter Bauer hat sich wie jedes Jahr auf die Suche gemacht und wieder ein starkes Ensemble samt Chor zusammengestellt – was vor allem angesichts der Vielzahl an Männerpartien nicht ganz einfach gewesen sein dürfte. Stellvertretend sei an dieser Stelle noch Kevin Dickmann als Dionysos genannt.

Ihm kommt in Milhauds zehnminütiger Miniaturoper "Die verlassene Ariadne" (1928) eine entscheidende Rolle zu. Milhaud beantwortet die Eingangsfrage nämlich so: Ariadne hat keine Lust mehr auf Theseus. Ihre Schwester Phädra aber sehr wohl. Dionysos hilft. Als Gott des Weines macht er Theseus betrunken. Der sieht dann doppelt und folgt Phädra. Ariadne hat ihre Ruhe.

Dem doppelten Theseus bei Martinu steht also eine doppelte Ariadne bei Milhaud gegenüber. Die Regie greift das auf, indem sie nicht nur Minotaurus und Theseus, sondern auch Ariadne und Phädra gleich kostümiert. So entsteht ein innerer Zusammenhalt zwischen den beiden Stücken. Man kann das eine sogar als Fortsetzung des anderen begreifen, obwohl sie gleichzeitig auch sehr gegensätzlich sind: Martinus "Ariadne" wirkt in seiner Erzählhaltung wie eine Parabel auf die Vergänglichkeit der Liebe, Milhaud macht sich – ebenfalls Kind seiner Zeit – einen Spaß aus einer Parodie auf die Oper.

Ähnlich gleich und doch sehr verschieden ist auch die Musik beider Komponisten. Die Haken, die sie schlägt zwischen fast Orffscher Einfachheit und barocker Verspieltheit, kann das Solistenensemble unter Bauer Leitung nicht immer einfangen. Trotzdem gebührt ihm das Verdienst, ein überaus seltenes Stück nach Konstanz gebracht zu haben.

Am Ende erfüllt Dionysos Ariadne den Wunsch, als Sternenbild in den Himmel aufzusteigen. Da glitzern auch an den Wänden des nächtlichen Rathaushofes die Sterne (Beleuchtung: Shara Werschke). Ein stimmungsvoller Abschluss eines kurzen und kurzweiligen Opernabends.

Weitere Aufführungen: 18., 19., 21. und 23. August, jeweils 20.45 Uhr, Innenhof des Konstanzer Rathauses. Bei schlechtem Wetter halbszenisch im Theater. www.rathausoper.de