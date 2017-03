Kino Die andere Seite der Hoffnung

Aki Kaurismäki ist bekannt für seinen etwas anderen Blick auf die Welt. Nun bringt der Regisseur in seinem neuen Film "Die andere Seite der Hoffnung" einen Flüchtling nach Finnland – der trifft auf wortkarge, aber herzensgute Helden

Der Zeitpunkt könnte im Grunde kaum passender sein. Nachdem die Flüchtlingskrise lange Zeit die Nachrichten beherrschte, greift Aki Kaurismäki dieses Thema nun in seinem aktuellen Film auf. Dafür hat der Regisseur auf die Situation in Finnland geblickt – und „Die andere Seite der Hoffnung“ gedreht. Skepsis, Angst, Hass und herzlose Bürokratie im Zeichen der Flüchtlingskrise setzt er damit gleichermaßen komisch wie finnisch schwermütig seinen Humanismus entgegen. Für gesellschaftliche Außenseiter hat der Autorenfilmer ohnehin seit jeher ein Herz und stellt sich in seinen Werken auf die Seite der Verlierer – und nun eben auch auf die Seite der Flüchtlinge.

Fünf Jahre nach „Le Havre“ setzt Kaurismäki mit „Die andere Seite der Hoffnung“ seine Trilogie fort, die er aber nicht mehr als Hafen-, sondern als Flüchtlings-Trilogie bezeichnet. Dafür kehrt er in seine Heimat Finnland, nach Helsinki, zurück und stellt die Geschichten zweier Männer ins Zentrum, die einen Neuanfang suchen. Da ist der Syrer Khaled, der nach einem Luftangriff auf seine Heimatstadt Aleppo seine Familie und sein Zuhause verloren hat. Auf seiner Odyssee nach Europa landet schließlich allein in Helsinki, wo sein Asylantrag zwar abgelehnt wird, er jedoch versucht, illegal dort zu bleiben.

Parallel dazu geht es um den Hemden-Händler Wikström, der in einer Poker-Runde einen Batzen Geld gewinnt. Er trennt sich von seiner trinkenden Frau und investiert sein Geld in das alte Restaurant „Der Goldene Krug“. Irgendwann hat es vielleicht mal bessere Tage gesehen, aber trotzdem übernimmt er es und die mindermotivierten Angestellten und ein herziges Hündchen gleich mit. Dort kreuzen sich die Wege der beiden Männer, weil Khaled an den Mülltonnen sein Nachtlager aufgeschlagen hat. Auch wenn das nach einer handfesten ersten Begegnung mit blutigen Nasen endet, sitzen die beiden nur eine Einstellung später zusammen am Tisch im Restaurant – und Wikström beschließt, dem von der Abschiebung bedrohten Flüchtling unter die Arme zu greifen. Er gibt ihm einen Job, organisiert eine schlichte Übernachtungsmöglichkeit für ihn und hilft ihm schließlich auch dabei, in einer riskanten Aktion die Schwester nach Finnland zu holen, die Khaled auf der Flucht aus den Augen verloren hatte.

Trotz des Titels herrscht in dem Film, für den Kaurismäki im Februar auf der Berlinale den Regie-Preis bekam, also keine Hoffnungslosigkeit. Bei dem Regisseur können diejenigen, die in einer schlechten bis aussichtslosen Lage sind, schließlich auf Solidarität und Zusammenhalt hoffen. Auch hier fängt eine Schicksalsgemeinschaft Khaled auf.

All das klingt eigentlich nicht gerade nach dem passenden Stoff für eine Komödie – und dennoch ist der Film oft genau das, wenngleich auch auf die typische Kaurismäki-Art, getränkt von Schwermut und Eigenwilligkeit. Der brummelige Finne hat schließlich eine Regie-Handschrift, die bereits in den ersten Momenten des Films ganz unverkennbar ist. „Die andere Seite der Hoffnung“ hat trotz der Aktualität nicht nur etwas seltsam aus der Zeit gerücktes mit seinen Rockabilly-Songs und Tangos, den Oldtimern, diesem besonderen Licht und den Einrichtungen der schmucklosen Wohnungen oder des Speiseraums in Wikströms Gaststätte. Der stilisierte, minimalistische Kosmos ist natürlich auch bevölkert von gern mal maulfaulen Finnen, Charakterköpfen und seltsamen Gestalten.

Obwohl sich in solch einer Geschichte in vielen Szenen einen dramatische Zuspitzung förmlich aufdrängt, verweigert sich Kaurismäki erwartungsgemäß solchen Reflexen konsequent. Aus den denkbar undramatischen Auflösungen und der Lakonie schöpft er auch für „Die andere Seite der Hoffnung“ nicht nur diese besondere Komik, sondern macht damit auch die absurdesten Situationen glaubwürdig. Sicher, stilistisch überraschen kann Kaurismäki die Zuschauer mit seinem Blick in die Welt nicht mehr. Rühren und amüsieren dafür aber sehr – mit seinem Anliegen, dieser kleinen Utopie und dem tröstlichen Glauben an das Gute.

Abspann

Land: Finnland

Regie: Aki Kaurismäki

Darsteller: Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji, Janne Hyytiäinen

Länge: 98 Minuten

Fazit: Mit seinem lakonischen Humor und finnischer Schwermut ist „Die andere Seite der Hoffnung“ ein so schöner wie typischer Kaurismäki-Film – dieses Mal allerdings mit aktuellem Bezug zur Flüchtlingskrise.

