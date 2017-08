Venedig Die alte Festivaldame ist wieder im Gespräch

Zuletzt hatten spätere Oscargewinner wie "La La Land" beim Filmfestival in Venedig ihre Premiere. Ab Mittwoch zeigt sich, ob sich dieser Trend fortsetzt

Das Filmfestival in Venedig hat gerade einen ziemlich guten Lauf – und das sah vor ein paar Jahren noch kaum danach aus. Da hatte man den Eindruck, dass die alte Festivaldame nicht nur mit ihren Kinosälen und ihrer Infrastruktur etwas in die Jahre gekommen war. Plötzlich schien sie weniger attraktiv für Hollywood und langsam abgehängt zu werden von der Konkurrenz wie dem zeitnah stattfindenden Festival in Toronto. Doch mit der Zeit gelang es Festival-Chef Alberto Barbera, die Situation zu drehen. Zuletzt holte er die Premieren späterer Oscar-Abräumer wie „Spotlight“, „Gravity“ und das Musical „La La Land“ nach Venedig.

Das könnte sich auch in diesem Jahr fortsetzen – schon bei der Eröffnung der 74. Ausgabe am Mittwoch mit „Downsizing“. Regisseur Alexander Payne, ein Spezialist für feine Tragikomik-Balancen wie „Sideways“ oder „Nebraska“, hat für seine Sci-Fi-angehauchte Gesellschaftssatire Matt Damon geschrumpft und in den Nebenrollen Kristen Wiig, Laura Dern und Christoph Waltz engagiert.

Unter den 21 Filmen im Wettbewerb ist „Downsizing“ nur der erste von den insgesamt sieben US-(Ko-)Produktionen, die mit ihrer starken Beteiligung auch einige hochkarätige Prominenz auf den roten Teppich schwemmen werden – und auch Damons Auftritt zum Festivalstart im Sala Grande wird nicht sein einziger bleiben. Als Vorstadtvater hat er auch die Hauptrolle in George Clooneys „Suburbicon“ übernommen – neben Julianne Moore und Josh Brolin.

Ein anderer Regie-Querkopf in Venedig ist Darren Aronofsky („Black Swan“), der sein Psycho-Horror-Drama „mother!“ mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem auf das Festivalpublikum loslässt und ebenso für bildgewaltige Werke steht wie Guillermo del Toro. Den gebürtigen Mexikaner verschlägt es nach phantastischen Filmen wie „Pans Labyrinth“ auch mit seinem Venedig-Beitrag „The Shape of Water“ wieder in phantastische Kinogefilde – diesmal mit Sally Hawkins in einer übernatürlichen Romanze aus dem Kalten Krieg. Festival-Chef Barbera setzt aber nicht nur auf starträchtige Produktionen aus den USA: Frederick Wisemans „Ex Libris: The New York Public Library“ gibt mit seiner neuen Dokumentation einen Einblick in die Großbibliothek der US-Metropole.

Abgesehen von zwei Abstechern nach Asien und einer französisch-libanesischen Koproduktion konzentriert sich der Rest des thematisch und stilistisch sehr vielseitigen Wettbewerbs ansonsten auf Filmkunst aus Europa: von Andrew Haighs „Lean on Pete“ mit Steve Buscemi als Pferdetrainer bis zu Abdellatif Kechiches „Mektoub, My Love: Canto Uno“, dem ersten Werk seit er mit „Blau ist eine warme Farbe“ die Goldene Palme in Cannes gewann. Traditionell ist Gastgeberland Italien sehr stark präsent. Deutschland hingegen ist in der Löwen-Konkurrenz diesmal nur durch die Ko-Produktion „Foxtrot“ und Ai Weiweis Dokumentation „Human Flow“ vertreten, mit der sich der chinesische Künstlerstar den globalen Flüchtlingsströmen widmet. Unter dem Vorsitz der US-Schauspielerin Annette Bening vergibt die Jury am 9. September die Löwen. Spätestens dann kann man auch vorsichtige Spekulationen wagen, ob in Venedig tatsächlich wieder Oscar-Verdächtiges dabei war.