Theater "Die Stunde der Spurlosen" am Theater Basel

Am Theater Basel schlägt „Die Stunde der Spurlosen“ – ein Dreiakter von Anja Hilling nach Paul Claudels Drama "Mittagswende". Das Stück ist auch eine große Stunde für das subtile Schauspieler-Theater

Eine Frau und drei Männer auf dem Meer. Eine Schiffsreise nach China auf der Grenzlinie zwischen Okzident und Orient. Mittagsstunde. Die Sonne steht im Zenit, die Zivilisation auf der Kippe. Ein Schlingern zwischen Begehren nach Gott und Lust auf die Frau. Das Meer ist ein Segel. Die Wellen sind das wehende Kleid der Frau. Vier Scheinwerfer stehen links und rechts. Wir sind im Theater Basel, Kleine Bühne. „Mittagswende“, heißt der Dreiakter von Paul Claudel. Ein Koffer liegt auf den glänzenden Planken, die vier Personen werden hineinklettern, wieder auftauchen und verschwinden. Es schlägt „Die Stunde der Spurlosen“. Europa verschwindet am Horizont.

„Mittagswende“ wirkt wie ein der Zeit entrücktes Stück über den möglichen Untergang Europas. Paul Claudel (1868–1955) war Erzkatholik und Diplomat in Fernost, Wanderer zwischen beiden Welten. Die Bühnen-Autorin Anja Hilling hat Claudels Gedanken-Drama mit eigenen Worten überschrieben. Das heißt: Sie hat das Grundgerüst belassen, dennoch stammt kein Wort mehr von Claudel. Dabei hat Hilling, die Claudel-Kennerin, auf billige Politisierung weitgehend verzichtet. Vielmehr versucht sie in dieser Uraufführung, Claudels Drama mit dem Anstrich der Gegenwartssprache zu überziehen.

Im Zentrum steht ein Geheimnis. Es kann der unfassliche Gott sein, die unfassbare Frau, die Frau als Gott oder die in Sprache umgesetzte Lust von Claudel. Drei Männer umkreisen die Frau, die schöne Ysé. Ihr farbloser Ehemann de Ciz, ein Ingenieur. Ihr ehemaliger Geliebter Almaric, ein Abenteurer. Und Mesa, ein zerrissener junger Mann.

Haus-Regisseurin Julia Hölscher nimmt die Personen so ernst wie Hilling. In Basel schlägt damit, wie gut, wieder die Stunde des subtilen Schauspieler-Theaters. Nicola Kirsch als Ysé ist die scheinbar kalt-lakonische Ehefrau, Mutter von vier Kindern: „Ich werde erdrückt vor Glück.“ Unter ihrem oberflächlichen Gelächter brodelt Enttäuschung über ihren Ehemann. Nicola Fritzen besitzt als Gatte ein unauffälliges Naturell. Er kommt mit allem zurecht, deshalb will sie ihn festhalten. Felix von Manteuffel als Almaric ist ein Zyniker – und doch von ihr gefangen. Der undurchschaubaren Ysé ausgeliefert ist der Jüngste: Mario Fuchs als Mesa versucht die Kontrolle zu behalten, aber in jeder Geste ist spürbar, wie aufgewühlt er ist. Mesa, eine Art Alter Ego von Claudel, stürzt in Verzweiflung.

Suchen sie das Glück – oder das Unglück? Sie alle sind Verlorene, die sich aneinander klammern. Dabei gehen sie durchaus bewusst ihrem Untergang entgegen. Wenn sich im zweiten Akt Ysé und Mesa in einem eruptivem Ausbruch vereinigen, dann auf dem Friedhof, einem erdigen Gottesacker. Im dritten Akt haben sie das Ziel ihrer Fahrt erreicht: den totalen Abstieg. Bühnenbildner Paul Zoller lässt ihnen nur noch einen desolaten Kubus. Sie sind krank, verdreckt, der Ehemann ist verschwunden, die Frau verwundet. Mesa und Almaric liefern sich den letzten Männerkampf. Mittagswende: Der Kubus droht zu kippen. Wo ist Gott? „Es gibt keinen Gott“, sagt die Frau, „ich war Gott.“

