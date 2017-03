Kino "Die Schöne und das Biest" - Kino für Nostalgiker und Romantiker

„Die Schöne und das Biest“ kommt am 16. März 2017 als Realverfilmung ins Kino, mit Emma Watson und Dan Stevens in den Hauptrollen. Wer den Trickfilm aus den 90er-Jahren mag, kann da nichts falsch machen - denn Regisseur Bill Condon ist tatsächlich nicht viel Neues eingefallen.

Bei Disney plündert man weiter die eigenen Archive und ist nach „Cinderella“ und „Das Dschungelbuch“ bei einem weiteren Animations-Klassiker angelangt, der nun als Realverfilmung neu aufgelegt wird. Wer „Die Schöne und das Biest“, der 1992 als erster Zeichentrickfilm in der Kategorie Bester Film für den Oscar nominiert wurde, kennt (und das dürften die meisten sein), der weiß ziemlich genau, was ihn erwartet. Denn von einer Extraportion Action zum Showdown abgesehen, hält sich Regisseur Bill Condon ziemlich genau an die Vorlage, bisweilen Bild für Bild.

Als ihr geliebter Vater (Kevin Kline) in Gefangenschaft gerät, macht sich die junge Belle (Emma Watson) – hübsch, belesen, erfinderisch und in der französischen Provinz des 18. Jahrhunderts ebenso beengt wie gelangweilt – auf, um ihn zu retten. Damit er freikommt, begibt sie sich in die Hände des Biests (Dan Stevens, unter Maske und digitaler Bearbeitung kaum zu erkennen). In dessen Schloss trifft Belle nicht nur auf sprechende Kerzenleuchter, Kommoden und Teekannen, sondern erfährt auch, dass das Biest in Wirklichkeit ein Prinz ist, der nur durch die wahre Liebe von seinem Fluch befreit werden kann. Wofür allerdings nicht viel Zeit bleibt, auch weil daheim im Dorf ihr schnöseliger Verehrer Gaston (Luke Evans) bereits rachsüchtig zum Angriff bläst.

Nostalgiker kommen auf ihre Kosten, denn Condon folgt dem Original (das natürlich seinerseits eine Adaption des französischen Volksmärchens war) treu bis hin zu kleinen Details in Kostümen und Ausstattung. Ebenfalls übernommen (und um Neues ergänzt) wurden die Songs von damals, denn „Die Schöne und das Biest“ ist auch in der Neufassung mindestens so sehr Märchen wie Musical. Knallbunt und kitschig muss man es also schon mögen, um dem Film etwas abzugewinnen. Gerade in den musikalischen Momenten kann der Regisseur punkten, etwa mit einer furios-komischen Wirtshaus-Nummer von Gaston und seinem Handlanger Le Fou (Josh Gad) oder auch mit dem Klassiker „Be Our Guest“, der hier zur computeranimierten Verneigung vor Hollywoods Musical-Geschichte wird. Überhaupt CGI: Auch der belebte Hausrat – von der Uhr bis zum Staubwedel – stammt aus dem Computer, in der Originalfassung werden diese Figuren kongenial gesprochen von Stars wie Emma Thompson, Ian McKellen und Ewan McGregor.

Etwas Neues allerdings vermag Condon der Geschichte kaum abzugewinnen. Man erfährt ein wenig mehr über die Hintergründe beider Protagonisten, doch das führt bloß zu einer längeren Laufzeit, nicht zu neuen Erkenntnissen. Ein bisschen (behaupteter) Feminismus hier und ein wenig Homoerotik dort wirken als Modernisierungsversuche eher kalkuliert denn konsequent. Und nicht nur in der allzu schnell aufblühenden Liebe zwischen Belle und dem Biest erreicht „Die Schöne und das Biest“ nie den Charme der Vorlage. An Disneys Strategie, dem Publikum auch weiterhin den erfolgreichen alten Wein in aufgemotzten neuen Schläuchen einfach noch einmal zu servieren, wird das aber natürlich nichts ändern. Eine Realverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ ist jedenfalls bereits in Arbeit.

Abspann

Originaltitel: "Beauty and the Beast"

Produktionsland: USA 2017

Regie: Bill Condon

Darsteller: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Kevin Kline

Länge: 130 Minuten

FSK: ab 6 Jahre

Verleih: Walt Disney

Fazit: Ziemlich exakte Neuverfilmung des Zeichentrick-Klassikers, dessen Charme sich aber nicht wiederholen lässt.

Der Trailer zum Film: