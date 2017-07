Film Die Pinselstriche des Giacometti

Der biografische Film "Final Portrait" verrät viel darüber, wie der Schweizer Künstler Alberto Giacometti gearbeitet hat

Über die Bedeutung eines Künstlers für den Kunstmarkt entscheiden die Preise, die für seine Werke gezahlt werden. Doch was das Breitenpublikum angeht, gibt es noch eine zweite Regel: unsterblich bist du, wenn jemand einen Spielfilm über dich gedreht hat. Großverdiener wie Jeff Koons oder Gerhard Richter müssen diesbezüglich also noch ein wenig warten, während es van Gogh und Picasso, Andy Warhol und Frida Kahlo, Goya und Pollock längst geschafft haben. In diese illustre Gemeinde reiht sich mit „Final Portrait“ nun auch Alberto Giacometti ein.

Wie es für Biopics dieser Tage die Regel zu sein scheint, konzentriert sich auch der Film von Stanley Tucci nur auf einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben des Schweizer Malers und Künstlers. Genauer gesagt auf das Jahr 1964 (zwei Jahre also vor seinem Tod), in dem Giacometti (Oscar-Gewinner Geoffrey Rush) in Paris von dem amerikanischen Schriftsteller James Lord (Armie Hammer) besucht wird. Der sitzt in Giacomettis chaotischem Atelier in der Rue Hippolyte-Maindron, um sich portraitieren zu lassen – und muss bald erkennen, dass die Entstehung des Bildes nicht Tage, sondern eher Wochen in Anspruch nehmen wird. Denn einerseits erweist sich der Meister als von Selbstzweifeln und Verunsicherung geplagt, andererseits sorgen mal die Ehefrau (Sylvie Testud), mal die Geliebte (Clémence Poésy) für Ablenkung. Und das eine oder andere Glas Rotwein muss natürlich auch noch konsumiert werden.

Dass Tucci, dem Lords Buch „Alberto Giacometti – Ein Portrait“ als Vorlage diente, dem durchaus komplizierten Liebesleben der Giacomettis in „Final Portrait“ einen gewissen Stellenwert einräumt, ist der Dramatik geschuldet. Das ist verständlich, aber nur bedingt überzeugend, denn erstens bleibt das ganz große Drama dann doch aus, und zweitens gehen die Einblicke in die Ehe (und weiteren Beziehungen) der beiden dann doch nicht allzu sehr in die Tiefe.

Worum es dem Regisseur in seinem farblich ganz den monochromen Gemälden Giacomettis angepasstem Film wirklich geht, ist ist der künstlerische Schaffensprozess. Der kommt in Filmen dieser Art zwar häufig zu kurz, doch hier steht er fast uneingeschränkt im Vordergrund. Weil sich Tucci dafür viel Zeit nimmt, könnte sich manchem ungeduldigen Zuschauer Langeweile einstellen. Gleichzeitig aber ist es ungemein faszinierend zu sehen, wie Giacometti vor seiner Leinwand in seine ganz eigene Welt abtaucht, ohne dass man immer verstehen würde, warum er welchen Pinselstrich setzt – oder alles bereits Gemalte wieder verwirft. Davon abgesehen ist Rush, der an anderen Stellen schon fast zu viel macht, in diesen Szenen am sehenswertesten.

Abspann

Regie: Stanley Tucci

Darsteller: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Sylvie Testud, Clémence Poésy

Produktionsland: GB 2017

Länge: 94 Minuten

.Ausschnitte aus dem Film zeigen wir Ihnen hier:www.sk.de/exklusiv