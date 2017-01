Kino Die Oscar-Nominierungen 2017  Hollywood setzt auf Vielfalt

Die deutsche Regisseurin Maren Ade hat mit ihrem Film „Toni Erdmann“ Chancen auf einen Oscar als Bester fremdsprachiger Film. Ob die Erfolgsgeschichte weitergeht, entscheidet sich bei der Verleihung am 26. Februar 2017. Dann wird sich auch zeigen, wie viele seiner 14 Nominierungen das Musical „La La Land“ (ein Rekord) in Preise umsetzen kann. Denn die Konkurrenz ist groß …

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Erfolgsgeschichte von Maren Ades Film „Toni Erdmann“ geht in die nächste Runde: Die ebenso berührende wie brüllend komische Vater-Tochter-Geschichte wurde in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film für den Oscar nominiert. Das hatte zuletzt vor sieben Jahren Michael Hanekes „Das weiße Band“ geschafft. Zu Ades größten Konkurrenten bei der Verleihung am 26. Februar gehören der dänische Beitrag „Unter dem Sand“ und der schwedische Film „Ein Mann namens Ove“.

Bereits jetzt reiht sich das Musical „La La Land“ in die Oscar-Annalen ein, das mit 14 Nominierungen nicht nur die meisten in diesem Jahr verbuchen konnte, sondern auch mit „Titanic“ und „Alles über Eva“ gleichzieht. Der Film von Damien Chazelle hat nicht nur in den Kategorien Bester Film und Beste Regie gute Chancen. Auch die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling sind nominiert, ebenso Chazelles Drehbuch, die Musik, zwei der Songs, die Kostüme, die Kamera-Arbeit, der Schnitt, die Ausstattung, die Tonmischung und auch der Tonschnitt.

Spannend wird, ob „La La Land“ bei der 89. Verleihung der Academy Awards wirklich der große Abräumer sein wird. Nachdem das Musical anfangs von den Kritikern und der Film-Branche gefeiert wurde, wurden zuletzt häufiger kritische Stimmen laut. Ist das ein Zeichen dafür, wie angespannt die Stimmung rund um Donald Trumps Amtsantritt selbst in Hollywood ist? Die fast 6000 stimmberechtigten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences müssen sich fragen, ob Singen und Tanzen das ideale Gegenprogramm zur bitteren politischen Realität ist – oder ob nicht doch ein tiefgründiger Film der aktuellen Stimmung eher entspricht.

Als Hauptkonkurrenten empfehlen sich „Moonlight“ und „Arrival“ mit je acht sowie „Manchester By The Sea“ mit sechs Nominierungen. Sie gehen nicht nur in der Regie-Kategorie, sondern auch als Bester Film ins Rennen. Die übrigen Nominierten sind der Kriegsfilm „Hacksaw Ridge“ (Mel Gibson ist auch als Regisseur im Rennen), das Drama „Lion“, die Theater-Adaption „Fences“ von und mit Denzel Washington, der Neo-Western „Hell or High Water“ und die Biografie „Hidden Figures“.

Was „Moonlight“ zum Hauptkonkurrenten von „La La Land“ macht? Es ist die Geschichte eines aus armen Verhältnissen kommenden Afroamerikaners, der mit seiner Homosexualität ringt. Der Film hat auch deshalb beste Chancen, weil die Academy in der Vergangenheit oft fürs Ignorieren von Filmen kritisiert wurde, die auf den ersten Blick zu „schwarz“ oder zu „schwul“ für den Mainstream sind. Würde Regisseur Barry Jenkins den Oscar gewinnen, wäre er der erste Schwarze überhaupt.

Historisches gab es auch anderswo zu vermelden. Isabelle Huppert etwa wurde erstmals überhaupt nominiert. Neben ihr, Emma Stone, Natalie Portman und Ruth Negga geht auch Meryl Streep als Beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Es ist ihre 20. Nominierung – Rekord.