Die Meisterin des Halbsatzes

Samuel Becketts „Glückliche Tage“ punktet im Stuttgarter Kammertheater mit Poesie, Witz und atmosphärischer Dichte. Und mit Franziska Walser

Manchmal sitzt man fest im Leben. In Stuttgart ist dafür ein Berg aus Plastik verantwortlich, der im Halbdunkel wirkt wie ein solides Gebirgsmassiv, bleiern lastend, hemmend, hinderlich. Winnie steckt darin. Bis zur Hüfte eingegraben. Nur noch Kopf und Arme kann sie bewegen. „Dies wird wieder ein glücklicher Tag“, sagt sie, in rotem Etuikleid und Perlenschmuck gerüstet fürs Ausgehen, und man glaubt, sie meint den, der noch vor ihr liegt. Doch dann schiebt sie ein „gewesen sein“ hinterher. Und man weiß: Sie meint das Ende des Tages, wenn sich wieder nichts geändert hat, sie immer noch allein ist mit sich und den Dingen des Alltags, die immer wiederkehren, egal wie oft sie sie schon in hohem Bogen von sich geworfen oder im Plastikmüllberg der Erinnerung versenkt hat.

Der Willie in Samuel Becketts 1961 uraufgeführtem tragikomischem Zweiakter „Glückliche Tage“ ist anders gestrickt: ein verwahrloster Wilder, von der allzu großen Hitze der Sonne verbrannt und wund gescheuert (Kostüme: Cinzia Fossati), der ab und zu aus seinem Loch im Boden auftaucht, um als Schatten seiner selbst seiner Frau etwas Abwechslung zu bieten. „Eier“, sagt er dann in der deutschen Fassung von Erika und Elmar Tophoven oder „Kastriertes männliches Schwein“ als knappe Antwort auf ihre Fragen. Mehr kommt ihm nicht über die aufgesprungenen Lippen.

Und auch Winnies Sätze fließen zäh, kommen ins Stocken, brechen mittendrin ab. Franziska Walser, aus Film und Fernsehen bekannte Tochter des Schriftstellers Martin Walser, spricht dieses monologisierende Andenken an etwas, das einmal eine junge hübsche Frau war, als großartige Meisterin des Halbsatzes, schleppend, mit Schwere und mitgesprochenen Pausen. Mit gerade so viel Bewegung, dass das Herz, eingefroren im Gefühlsabwesenheitszustand der scheinbar heilen Welt, noch ein wenig zuckt. Die Namen „Winnie“ und „Willie“ zelebriert sie mit vervielfachtem „n“ und „l“ wie die Negation von Leben.

Regisseur Armin Petras hat diesen hilf- und hoffnungslosen Zustand im mit anstaltsweißen Papierwänden verkleideten Wartesaal der Existenz (Bühne: Kathrin Frosch), vor dessen Fenster zum Elektrosound eine surreale Welt vorbeiflackert, atmosphärisch dicht, mit Witz und Poesie, mit Grammophon und Léhar-Operettenarie angelegt. Mit der kultivierten Winnie, die nur einmal ausrastet, und Peer Oscar Musinowski als animalisch auf allen Vieren über die Bühne im Kammertheater hechtendem, sich mit starkem Einsatz vom Affen über die Steinzeit bis ins Computerzeitalter verwandelnden Androiden setzt Petras auf Kontraste, umspannt in knapp eineinhalb Stunden mal kurz die gesamte Evolution. Und entführt damit in eine zeitlose Ära, in der der Bühnennebel zum Stuttgarter Feinstaub wird. Mit knisternden Fressgeräuschen aus der Erde versinkt Winnie in Erinnerungen und verpassten Chancen, bis nur noch der Kopf herausschaut, das Gesicht weiß versteinert. Die glücklichen Tage hängen als Polaroid an der Wand – als letzter Rest des Menschenzeitalters.

Weitere Vorstellungen: 6., 10., 11., 14., 15. März, 7., 8., 11., 12. April. Karten unter Tel. 0711/202090.