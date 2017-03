Die Kultur heult mit den Wölfen

Seit einigen Jahren erlebt das Raubtier immer mehr Auftritte im Kino, Theater und in der Literatur. Warum nur?

Eines Morgens steht er vor deinem Hotel, der Wolf. Du konntest nicht mehr schlafen, wolltest einen Spaziergang machen. Da plötzlich schnürt ein großes Tier aus dem Wald, stutzt, steht, schaut hoch. Gelbe Augen. Wolf. Er dreht um. Und verschwindet zwischen den Bäumen. Unvergesslich, diese Begegnung. Der Augen-Blick zwischen Mensch und Tier. Ein Treffen zwischen Zivilisation und Wildnis.

Der Wolf ist zwielichtig. Äußerlich wirkt er wie ein Hund, treu dem Menschen ergeben; innerlich ist er ein Raubtier, scheu und unzähmbar. Es gibt eine Sehnsucht, wild sein zu dürfen, unberechenbar in der neuen Welt der Algorithmen. Vielleicht ist deshalb der sogenannte Raubtier-Kapitalismus für viele so anziehend. Und Donald Trump ist dessen Verkörperung, nur dass man nicht weiß: Ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nun Wolf oder Tanzbär vom Military–Industrial-Complex?

Je drückender der Prozess der Zivilisation wird, desto stärker besinnen sich Menschen auf ihre Triebnatur. "Wild at heart" ist ein Film von David Lynch. "Fool for love" ist ein Theaterstück von Sam Shepard, verfilmt von Robert Altman. "Born to be wild" heißt ein berühmter Song. "Howlin' Wolf" nannte sich ein begnadeter Blues-Sänger, Vorbild für Mick Jagger und Tom Waits. "Wolf" ist der Titel eines neuen Männermagazins. Seit Dezember bringt es für echte Kerle Geschichten über das echte Leben. Man ist der Wolfsnatur auf der Spur, auch Frauen. Davon später.

Eine von vielen Spuren beginnt im Basler Hotel Krafft. Hier schrieb Hermann Hesses an seinem Roman "Steppenwolf". Die Spur führt weiter zur Hard-Rockband "Steppenwolf", von ihr zur Filmmusik von "Easy Rider" und von dort zu den Roadmovies von heute. Frei sein. Ungebunden. Notfalls im Rudel, aber lieber einsam und allein.

"Die Einsamkeit der Wölfe" heißt ein US-Roman, und auch wer vom Inhalt des Buchs nichts weiß, der kennt doch seinen Titel. Das ist kein Zufall. Tief ins Gedächtnis gräbt sich nur ein, was ein starkes Gefühl erzeugt. Die Einsamkeit der Wölfe – das rührt im Unbewussten eine merkwürdig zart-brutale Saite an. So geht es auch mit dem Film "Die Zärtlichkeit der Wölfe", eine Fassbinder-Produktion über einen Massenmörder.

Frauen bändigen das Wilde

In der Filmgeschichte wimmelt es von Wölfen. Die bekanntesten Leittiere sind "American Werewolf" (1981) und "Wolf" (1994) mit Jack Nicholson. Der Weltstar mit dem engen Wolfsblick wirkt von Natur aus gefährlich. Der Film hat zwar den dümmlichen Untertitel "Das Tier im Manne". Doch darum geht es vermutlich: Um die Zähmung des Wilden, das insbesondere in Männern haust. Davon erzählen die Märchen, Musicals und Mythen der Moderne.

Vor einem Jahr ging die Mär um, der Weissrusse Alexander Iwanow wolle beim European Song Contest 2016 nackt auftreten, splitternackt mit zwei lebenden Wölfen. Daraus wurde nichts. Das Showbusiness ist prüde. Iwanow sang im hellen Anzug, und die Wölfe gabs nur als Hologramm.

Das Erstaunliche ist, wie stark sich der Wolf in den letzten Jahren auch in die Hochkultur eingeschlichen hat. Hier vier exorbitante Beispiele aus allen Sparten.

Musik: Die Weltklasse-Pianistin Hélène Grimaud (sie lebte unter anderem in Weggis) ist für ihre Liebe zu Wölfen bekannt. Sie wohnte mit Welpen zusammen und betreibt das Wolf Conservation Center in den USA. "Wolfssonate" heißt ihre Autobiografie.

Theater: "Wolf" ist ein sensationell gutes Bühnenstück des Belgiers Alain Platel. Mit Musik von Wolf(gang) Amadeus Mozart, mit drei Sängerinnen und zwölf Tänzern – und einem (Wolfs-)rudel Hunde auf der Bühne. Was geht da ab? "Così fan tutte" vor dem Supermarkt. Künstler aller Hautfarben mit halsbrecherischer Anmut. Irrer Hip-Hop und ergreifend humane Würde. Belcanto, Wildnis, Wahnwitz. Die Produktion wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen und mehrfach im Fernsehen wiederholt.

21. Jahrhunderts", so heißt ein lesenswerter Roman von Roland Schimmelpfennig. Die Story: Ein Wolf schnürt durch die Wälder Richtung Berlin. Seine Spuren verlieren sich im Schnee und finden sich in der Hauptstadt wieder. Ebenso ergeht es den Figuren, den verlorenen Kindern, versifften Eltern, einsam Liebenden. Das Buch war 2016 Favorit für den Preis der Leipziger Buchmesse. Kino: "Wild" ist ein wunderbar verstörender Film von Nicolette Krebitz. Die Story: Eine junge IT-Spezialistin begegnet auf ihrem Heimweg einem Wolf, der sich am Stadtrand verirrt hat. Sie betäubt das Tier und sperrt es in ihre Wohnung. Sie streichelt den Wolf, lässt sich von ihm beschnuppern und lecken und verwildert selber im Hochhaus. Der Film (mit echtem Wolf) kam 2016 in die Kinos.

Der Wolf und die Frau, die Schöne und das Biest – ist das eine unendliche Geschichte? Für Frauen scheint die Bändigung des Wilden verlockend, ja sogar lustvoll zu sein. Die Unterhaltungsindustrie verdient daran – angefangen bei den King-Kong-Filmen und aufgehört bei den "Twilight"-Romanen. In den nächsten Wochen laufen im Kino gleich mehrere Folgen dieser unendlichen Geschichte an: "Kong: Skull Island" und wieder mal eine neue Version von "Die Schöne und das Biest", dieses mal mit Emma Watson.

Das gleiche Spiel passiert in der Realität: Pferdeflüsterinnen zügeln Hengste; Gefängniswärterinnen brennen mit Vergewaltigern durch; Männerversteherinnen vergessen sich selbst. Das Prinzip Hoffnung regiert im Reiche der Frau. Am rührendsten – und leider am seltensten – ist es, wenn in der Bestie ein gutes Herz steckt und im ekligen Frosch ein Traumprinz.

Ende gut, alles gut? Vorsicht, die männliche Aggression steckt auch Frauen an. Die Inkubationszeit kann dabei viele Jahre dauern. Kunst hilft, erste Symptome zu entdecken. Schauen wir noch einmal in den "Wolf"-Film mit dem Werwolf Jack Nicholson hinein. Am Ende schlägt Michelle Pfeiffer ihre wunderschönen Augen auf – und es sind Wolfsaugen. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Wer die Wolfsnatur in Menschen weckt, wird Böses erleben. Will man das? Dances with Wolves: Das ist der seltsamste, der berückendste Modetanz, den die Moderne zurzeit tanzt.

Eine Kulturgeschichte des Wolfes und wie er zum Sinnbild des Bösen wurde lesen Sie hier: www.sk.de/exklusiv