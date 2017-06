Kultur Die Heimat hinter dem Klischee

Die Appenzeller wollten schon immer unter sich bleiben? Von wegen! Eine aktuelle Ausstellung in Konstanz zeigt, wie früh sich die Schweizer Region der Welt öffnete. SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier hat sich dort für Sie umgeschaut.

Das Vieh geht so geordnet in Reih und Glied, als sei es dressiert. Vorneweg die Ziegen, hinten die Rinder, und mittendrin im Gleichschritt, wie an einer unsichtbaren Schnur gezogen: die Sennen in ihrer klassischen Tracht des Appenzellerlandes. Die Landschaft ist ein Wintertraum, tief verschneit unter strahlend blauem Himmel.

Naive Malerei? Ja, sicher. Das fängt schon damit an, dass bei der „Öberefahre“, jenem Alpaufzug der Hirten (in Appenzell Sennen genannt) höchst selten eine solche Schneelandschaft zu besichtigen ist. Für gewöhnlich fällt dieses Ereignis ins späte Frühjahr oder den frühen Herbst. Doch darum geht es nicht in Christian Vetschs Gemälde „Öberefahre im Winter“ (1987). Nicht um die bloße Abbildung der Wirklichkeit und nicht um eine korrekte Dokumentation von Landwirtschaft. Es geht vielmehr um eine Inszenierung: das Spiel mit den Charakteristika der Appenzeller Kultur, die vor weißer Landschaft deutlicher, farbiger, schärfer hervortreten als im Grün der Alpenwiesen.

Sie sind oft als Ausdruck unverfälschter Heimat verstanden worden, die Trachten und Hüte, die Tiere wie auch ihre Glocken. Genau deshalb, sagt Tobias Engelsing, Leiter des Konstanzer Rosgartenmuseums, habe er es auch für angemessen gehalten, in diesen Zeiten der „Heimat Alpstein“ eine Ausstellung zu widmen. Der Heimatbegriff nämlich, sagt Engelsing, sei zuletzt von politischen Kräften vereinnahmt worden: als hermetisch abgeschlossener Sehnsuchtsort, frei von jeglichem Kontakt mit der Welt da draußen.

Die Wahrheit ist, dass gerade Klischee-Heimaten wie das idyllische Appenzellerland stark vom Austausch mit anderen Kulturen profitiert haben. Man möchte das kaum für möglich halten, angesichts des sprichwörtlichen Eigensinns der Eidgenossen. Die Trachten aber: angefertigt aus importierten Stoffen und Farben. Und das Getreide: eingeführt aus Süddeutschland. Ja, sogar die Tiere stammten in früheren Zeiten oft nicht aus Appenzell, sondern von den Viehmärkten süddeutscher Städte.

Sich mit dem Alpstein zu befassen, bedeutet also kein nostalgisches Schwelgen in heiler Welt. Es führt dem Betrachter vielmehr eine Kultur vor Augen, die wie kaum eine andere vorbereitet scheint für die Herausforderung der Globalisierung. Weil sie aus historischen, klimatischen und geografischen Gründen schon früh dazu gezwungen war, grenzüberschreitenden Handel zu praktizieren und auszubauen.

Dabei importierte man nicht nur, sondern exportierte ebenso: Stickereien, Käse, aber auch Soldaten. Gestählt in Jahrhunderte langen Kämpfen gegen unliebsame Äbte und Bischöfe – darunter auch jenen von Konstanz – galten die Appenzeller nämlich als harte Burschen, nahezu unbesiegbar vor allem wegen ihrer Nahkampftechnik mit Spießen und Schweizerdolchen. Zahlreiche ausländische Herrscher, von Russland bis Österreich, warben solche Kämpfer für den Kriegsdienst an. Die Angehörigen im Alpstein bekamen dafür satte Pensionszahlungen, so manches ansehnliche Haus in Appenzell ist mithilfe dieser Gelder gebaut worden.

Seit 1848 ist das Dienen in einer Fremdenlegion verboten. Einzige Ausnahme ist der Vatikan. Dort allerdings gilt die berühmte Schweizergarde nicht als Armee-, sondern als Polizeieinheit.

Für die Ausstellung im Kulturzentrum am Münster – mit hundert historischen Dokumenten und Exponaten – haben einige Appenzeller Museen und Privatsammler weitere hundert Werke von lokalen Künstlern als Leihgaben beigesteuert. Gelten die Exponate auch als Bauernmalerei, so handelt es sich bei ihrem Schöpfern keineswegs um Landwirte, sondern in den meisten Fällen um arme Tagelöhner, die in den viehreichen Alpaufzugs-Szenen ihre Sehnsucht nach eigenem Wohlstand reflektieren. Gerade die in diesen Bildern aufscheinenden Widersprüche aus Tradition und Moderne, Naivität und Scharfsinn, Offenheit und Abgeschlossenheit ergeben ein eindrucksvolles Porträt dieser so nahen und doch so unbekannten Region unweit des Bodensees. Interessante kunsthistorische Einblicke hierzu liefert ein zur Ausstellung produzierter Katalog.

Heimat Alpstein – Appenzeller und Toggenburger Bauernmalerei. Bis 30. Dezember 2017 im Kulturzentrum am Münster, Konstanz. Geöffnet Dienstag bis Freitag 10 bis 18, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen auf www.rosgartenmuseum.de