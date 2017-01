Kunst Die Elbphilharmonie mal anders

In einer Ausstellung lassen die Hamburger Deichtorhallen ab Februar deutsche und internationale Künstler auf die imposante Architektur der Elbphilharmonie reagieren

Mehr als zehn Jahre lang galt sie als die umstrittenste Baustelle in ganz Hamburg. Jetzt ist die Elbphilharmonie, das Gebäude des Schweizer Architekturbüros Herzog & De Meuron, fertig. Trotz der erheblichen Mehrkosten und der Bauverzögerung ist der Chor der Kritiker jetzt weitgehend verstummt. Die Nachfrage nach den Eintrittskarten dagegen ist kaum zu bremsen.

In den Hamburger Deichtorhallen nimmt man die Eröffnung der Elbphilharmonie am 11. Januar zum Anlass für eine große Ausstellung, in der bildende Künstler auf die Architektur des Gebäudes reagieren sollen. Unter dem Titel „Elbphilharmonie Revisited“ ist rund ein Dutzend internationaler Künstler eingeladen, mit Skulpturen, Installationen, Fotografien oder Filmen ihre Meinung zu dem markanten Bau kundzutun. Die Schau entsteht in Kooperation mit Herzog & De Meuron, die auch die Ausstellungs-Architektur beisteuerten, sowie der Hamburg Musik gGmbH.

Wie ist die Ausstellung zustande gekommen? „Die Initiative ging von den Deichtorhallen aus“, so Deichtorhallen-Intendant Dirk Luckow. „Es sollten eigens für diese Ausstellung entwickelte Arbeiten präsentiert werden, die über die zu erwartende tagesaktuelle Wahrnehmung der Elbphilharmonie rund um die Eröffnung hinaus auf das Gebäude blicken. Die Künstler sollen der ja auch optisch gewaltigen Inszenierung dieses Konzerthauses und der sich um sie herum entwickelnden Konsum-Kultur etwas Überraschendes entgegensetzen. Sie haben das Potenzial, sich freizumachen von Tagesaktualität und schneller Sichtbarmachung.“

Was werden die eingeladenen Künstler zeigen? Der Belgier Peter Buggenhout, bekannt für seine postapokalyptische Ruinen-Ästhetik, plant eine „dekonstruierte Interpretation“ des Baus in Form einer 15 Meter hohen Skulptur. Candida Höfer steuert mehr als 20 kühl-sachliche Aufnahmen aus der Elbphilharmonie zur Ausstellung bei. Die in New York lebende Britin Sarah Morris hat vor Ort einen rund 20-minütigen Kurzfilm gedreht. Ihre stilisierten Aufnahmen werden mit der Stimme von Alexander Kluge unterlegt, der einen philosophischen Text vorliest.

Weitere Arbeiten stammen von internationalen Künstlern wie Monica Bonvicini, dem Duo Janet Cardiff und George Bures Miller, Tacita Dean, Liam Gillick oder Tomás Saraceno. Und die lokale Szene? Immerhin ist das Hamburger Künstler-Kollektiv Baltic Raw Org mit von der Partie. Sie präsentieren die unter der Beteiligung der Betroffenen entstandene „Kanalphilharmonie“, eine Mischung aus Modell, Skulptur und Veranstaltungsplattform. Mit-Initiator Berndt Jasper: „Draußen führt ein interaktiv-selbstreflexives Multiple-Choice-Spiel die Besucher an Entscheidungssituationen heran, die die Entstehungsgeschichte der Elphi begleitet hatten. Je nachdem, wie die Mehrheit der Besucher sich eines Tages im Spiel entscheidet, wird eine Veränderung am Gebäude vorgenommen. Wir sind gespannt, ob die Hamburger selbst diesen Prozess gemeistert hätten.“

Gespannt ist allerdings auch die Hamburger Kunst-Szene auf ihre zukünftige finanzielle Ausstattung. Denn eines steht fest: Der laufende Betrieb der Elbphilharmonie wird erhebliche Mittel aus dem knappen Kulturhaushalt der Hansestadt verschlingen. Mittel, die womöglich an anderer Stelle wieder eingespart werden müssen.

„Elbphilharmonie Revisited“ in den Deichtorhallen Hamburg, Halle für aktuelle Kunst. 10. Februar bis 1. Mai 2017, Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, jeden ersten Donnerstag im Monat 11 bis 21 Uhr (außer an Feiertagen). Zur Ausstellung erscheint eine Publikation im Snoeck-Verlag mit Texten von Dirk Luckow, Kolja Reichert und Angela Rosenberg. Internet: www.deichtorhallen.de