Kultur Die Ausstellung von Elena Politowa ist ein künstlerischer Aufbruch

die Bilder der russischen Malerin Elena Politowa in der Kulturfabrik Schopfheim beinhalten auch eine politische Botschaft.

Mit monumentalen 3,10 auf 3,50 Meter großen Bühnenbildern, die von der Decke bis zum Boden reichen, bespielt die russische Malerin Elena Politowa derzeit den Ausstellungsraum der Kulturfabrik Schopfheim. Es sind illusionistische Märchenmotive, gemalt als Kulissenbilder für eine Kinderoper „Cinderella“. Die theatralische Ausstattung mit Wald- und Schloss-Romantik zieht den Betrachter förmlich in die Aschenputtel-Szenen hinein. Politowa, die in Lörrach eine eigene Malschule unterhält, ist zwar keine Bühnenbildmalerin, dafür aber Architektin, und so war die Interieurmalerei mit Blick nach außen eine neue Herausforderung.

Der Ausstellungstitel „Aufbruch“ ist auf die Malerin gemünzt, auf einen künstlerischen Aufbruch, könnte aber auch politisch gedeutet werden, wenn man das Porträt im Eingangsbereich betrachtet: Es zeigt Wladimir Putin, ist aber kein Huldigungsgemälde des russischen Präsidenten, sondern eine kritische Hinterfragung. Als Künstlerin denkt Elena Politowa auch politisch, vor allem an Russland 2012, die Frauenband Pussy Riot, die nach einer provokativen Protestaktion in einer Kirche im Gefängnis landete. Putin und die Kirche: Als ob Putin ein Monarch sei, so stellt sie ihn dar, als neuen russischen Zaren mit erkennbarer Krone. Am unteren Bildrand sieht man die maskierten Gesichter der Protestlerinnen.

Das Bild ist eine Botschaft. Elena Politowa liebt Russland und die Menschen dort. Ihr geht manches nahe, wie die Gewaltbereitschaft und der Alkoholismus als typisch russische Symptome. Die von ihr beobachtete brutale Szene einer Schlägerei in einer Bar hat sie in einer dramatischen Bilderserie rekonstruiert, in der sie das blutübergossene Gesicht des Verprügelten in düsteren Menschenbildstudien zeigt. Auch Korruption kritisiert sie. Ihr Selbstporträt in sexy Outfit bei einer Polizeikontrolle mag zwar etwas überzeichnet sein, aber die bestechlichen russischen Polizisten, die gern die Rubel einstecken, gibt es in der Theorie schon.

Politowa hält aber nicht nur solche Auswüchse fest. Sie malt auch extrem fröhliche Bilder und schöne, vielsagende Porträts. Wer das Mädchen im Kohlfeld genauer anschaut, entdeckt, dass es das Gesicht der Marke Calvin Klein ist: ein russisches Supermodel namens Natalia, das aus einfachen Verhältnissen stammt. Das Bild symbolisiert eine Zeit in den 90er Jahren, in der Mädchen in sozialistischen Ländern zur Feldarbeit gingen und von einer Modelkarriere träumten.

In einer Landschaftsserie überdimensionaler Wolkenbilder – Himmel am Abend, Himmel nach einem Gewitter, Wolken im Sonnenlicht –, in der Politowa das Licht mit Neonfarben zum Leuchten bringt, könnte man dieses Licht als Befreiung und Aufbruch interpretieren.

dauert bis Samstag, 22. Juli, geöffnet ist Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr.