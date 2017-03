Kultur Die Ausstellung Souvenirs, Souvenirs in der Villa Langmatt bewegt sich zwischen Kunst und Kitsch

Die aktuelle Ausstellung „Souvenirs, Souvenirs“ in der Villa Langmatt in Baden stellt banale und und kulturell hochwertige Urlaubsmitbringsel gegenüber.

„Souvenirs, Souvenirs“, trällerte Bill Ramsey vor knapp 60 Jahren, als nicht nur die Deutschen ihre Reisefreudigkeit wiederentdeckten. „Souvenirs, Souvenirs“ heißt denn auch die kleine, aber feine Ausstellung in der Villa Langmatt in Baden/Schweiz. Mit ihr eröffnet das Wohnmuseum der früheren Industriellenfamilie Brown ihr diesjähriges reichhaltiges Ausstellungsprogramm.

Gezeigt wird eine Fülle von kleinformatigen Objekten, die an frühere Reisen der Familie erinnern und bisher in Vitrinen oder im dunklen Depot des Museums ein eher unbeachtetes Leben fristeten. „Die Ausstellung“, so der rührige Direktor Markus Stegmann, „ist eine Hommage an die oft belächelten und unter Kitschverdacht stehenden Objekte. Aber jedes dieser irgendwo erworbenen Souvenirs zeigt das Bedürfnis, eine Erinnerung und Sehnsucht nach Glück festzuhalten.“

Da gibt es beispielsweise in einem Raum des Museums auf einem umlaufenden Sideboard köstlich kitschige Porzellanfigürchen neben asiatischer Keramik oder zauberhaften Silberkännchen zu sehen. Außerdem sind auch einfach nur mitgebrachte Kunstpostkarten oder ein altmodisches Nadelkissen der Hausfrau ausgestellt. Wertvolles steht neben Wertlosem, scheinbar willkürlich nebeneinandergestellt.

In einem andern Raum der Ausstellung dann präsentieren sich dem Betrachter zwei venezianische Veduten (Stadtansichten), als Souvenir gekauft auf einer Venedigreise. Oder auch zauberhafte kleine Kinderportraits des berühmten Impressionisten Pierre-Auguste Renoir neben kleinformatigen impressionistischen Bildern von Camille Corot und Eugène Boudin. „All diese Objekte wecken augenzwinkernd Fantasie und Begehrlichkeiten“, kommentiert der Museumsdirektor. Sie sind aber natürlich nicht zum heimlichen Mitnehmen gedacht.

Dasselbe gilt auch für die echten Souvenirs, die Sidney Brown von einer Reise nach Ozeanien mitbrachte: dekorativ geschnitzte Paddel oder kultisch anmutende Holzgeräte sowie ein nostalgisch strapazierter Reisekoffer. Und wer mehr über die zahlreichen Reisen der Familie Brown erfahren möchte, kann in Vitrinen die alten Fotoalben durchforschen, die von Reisen zu fernen Kontinenten erzählen, teils auch mit brisantem politischen Hintergrund.

Tatsächlich zum Mitnehmen verlocken die zum Verkauf stehenden Werle von drei zeitgenössischen Künstlern: kleine Steingutobjekte von Johanna Bossart (39), die sie in den impressionistischen Bildern der Sammlung im Erdgeschoss entdeckt und eigenwillig nachgestaltet hat. Andere Figuren aus der Sammlung hat der Verein Fablab aus Zürich im 3D-Verfahren nachgebildet. Und Martin Volmer (42) hat Strukturen der Villa fotografiert und in abstrahierte Gemälde umgesetzt. Höchst vergnüglich wirkt aber vor allem der letzte Raum der Ausstellung: Joelle Flumet (45) hat mit ihrer amüsanten Videoinstallation eine Theaterkulisse geschaffen, in der man in neun Minuten spielerisch viel über das einstige und heutige Leben in der Langmatt erfährt.

„Souvenirs, Souvenirs“ in der Villa Langmatt in Baden/Schweiz ist geöffnet bis Sonntag, 7. Mai, immer dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr.